Додано: Чет 19 сер, 2021 16:54

Козак-характерник написав: yanyura написав: Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно Большинство форумчан уже поняли, что это всё от твоей тяжелой юности, когда к тебе (во время службы в армии) все относились уничижетельно Можливо, "чмирили" по простонародному. Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів. Можливо, "чмирили" по простонародному.Жертва насилля армійського. Дєдам шкарпетки прав, та очко драїв в молодості. Тепер відігрує свої комплекси, кидається на людей зі своїми домислюваннями від буйної фантазії. Своє минуле проектує на оточуючих. Всі свої потаємні страхи вивалює на здорових людей. Я раніше думав, що просто пихата особа, а тепер бачу - діагноз психіатричний. Треба лікуватися, тут немає сумнівів.

По фрейду - кожен судить по тому що він проходив...1 Я в армію йшов не по призиву..а для того щоб потрапити в спортроту, з другого курсу інституту( тобто міг не йти, бо брали обовязково тільки тих хто був на першому)2 Так як не йшов служити-то потрапив в сержантську учебку з останньою хвилею призову..а тому сержанта отримав через 2 місяці.Пояснювати що таке сержант+з 7 річною спотривною підготовкою до армії - надіюсь не треба?3 Так як в той момент генсеки мерли що мухи, то в звязку з бардаком (хтось там щось наплутав) мене відправили в Німеччину, де я відразу потрапив в елітний підроздір РозвідДесантуРоту...Вище від цієї роти в ієрархії десантури(тоді) була тільки Рота Спецназу4 Прслуживши рік сержантом, пішов в школу прапорщиків і через пів року повернувся в ту ж роту на посаду Старшини Роти...Вже ясно як ви обхезались - чи далі продовжувати?ПСЯкщо мене щось і гризе...так це те, що я бувши в 1982 році приблизно на рівні Тигипка ( він на 5 років старший і був секретарем комітету комсомолу технікуму, а я був простим членом комітету комсомолу ЛПІ) - досягнув в порівнянні з ним так мало.