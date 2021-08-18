Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тепер розумієш що припущення - штука двосічна? А от на рахунок - постійно брешеш
Как самокритично ты написал о себе любимом. Чуть ли не впервые.
А именно:
Навіть тут ти не розуміє,що виставляєш себе совком.. Що таке справжній совок? 1 Він народився,пішов туди куди а - сказали батьки або б - направив комсомол або в - найлегше було поступити 2 Все життя він мучився ,бо йому не подобалось те що робив...але як ті їжачки
Я поступил в ВУЗ на ту специальность, о которой мечтал с детских лет, при этом выдержал довольно большой конкурс - 6 человек на место. Работать по специальности мне было в радость, даже в выходные и праздничные дни, в отпуск, я выезжал на работу.
Т.ч. твоё припущення обо мне (а,б,в,2) - очередной пук в лужу.
P.S. выражение
Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус
впервые на этом сайте привел я (по крайней мере оно до меня не встречалось), так же как и про трусы и крестик. Конечно, я не автор этих выражений, но то, что обоими ими ты начал активно пользоваться только после моей подачи, говорит о том, что ты узнал о них от меня (научился от меня).
І те що встиг перепрофілювати кафе в буд матеріали за 3 місяці до того як всі кафе закрили на локдаун..це мій успіх..а не втрата.
"Я не укакаюсь, я не укакаюсь, я не укакаюсь... Это не я, это не я, это не я..." (с)
yanyura написав:ты узнал о них от меня. Научился от меня.
Я тим і відрізняюсь , що легко використовую хороші речі...І ніколи не переживаю , що їх почав викоористовувати хтось швидше від мене. А от наприклад дейтройт навчившись не писати по три повідомленні і перейшовши на українську з криками і соплями старається довести що це він зробив не завдяки мені... А мені по барабану..головне що він це зробив.
Тепер про твою успішну діяльність... Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь.. ти а - любив не те що треба чи б - як їжачок коловся і плакав? і в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам.
detroytred написав:Будівельник Тоді совок це: *Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежувати При настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнес Ясно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання... Так пройшло ще 20 років На виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)
Я так звик...))
Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим що зробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.
Тому тобі і іншим я постійно кажу Кричіть на всіх перехрестках Люди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо Багатий не той хто багато заробляє Багатий не той хто мало витрачає Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.
detroytred написав:Будівельник Тоді совок це: *Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежувати При настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнес Ясно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання... Так пройшло ще 20 років На виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)
Я так звик...))
Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим що зробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.
Тому тобі і іншим я постійно кажу Кричіть на всіх перехрестках Люди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо Багатий не той хто багато заробляє Багатий не той хто мало витрачає Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.
Да, адмірал Ясен...
Але мова була про інше. Ключові слова (у своїй цитаті, що я тобі навів) в себе сам знайдеш чи вказати?
До речі, стосовно вказанням конкретних проявів істерики що? Теж черговий злив? І наведи "крики й соплі", з якими я тобі наче стараюсь довести, що перейшов на мову не з-за тебе.
Я тобі не стараюсь довести, а банально вказую...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 сер, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь.. ти а - любив не те що треба чи б - як їжачок коловся і плакав? і в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам.
Субсидиями никогда не пользовался, детям не помогаю, т.к. они достаточно обеспеченные люди, наоборот, они мне предлагают, но я ни разу от них ничего не взял, мне вполне хватает на жизнь и даже могу себя регулярно баловать "игрушками" просто потому, что мне захотелось их иметь. А вот ты такое не можешь себе позволить, т.к.
самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...
Так кто из нас живет, а кто прозябает, я, который себя не ограничивает "игрушками", или ты, который привык ограничиваться в подобном?