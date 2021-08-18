RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7422742374247425
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:26

budivelnik
Тепер розумієш що припущення - штука двосічна?
А от на рахунок - постійно брешеш

Как самокритично ты написал о себе любимом. Чуть ли не впервые.

А именно:
Навіть тут ти не розуміє,що виставляєш себе совком..
Що таке справжній совок?
1 Він народився,пішов туди куди
а - сказали батьки
або
б - направив комсомол
або
в - найлегше було поступити
2 Все життя він мучився ,бо йому не подобалось те що робив...але як ті їжачки

Я поступил в ВУЗ на ту специальность, о которой мечтал с детских лет, при этом выдержал довольно большой конкурс - 6 человек на место.
Работать по специальности мне было в радость, даже в выходные и праздничные дни, в отпуск, я выезжал на работу.

Т.ч. твоё припущення обо мне (а,б,в,2) - очередной пук в лужу.


P.S. выражение
Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус

впервые на этом сайте привел я (по крайней мере оно до меня не встречалось), так же как и про трусы и крестик.
Конечно, я не автор этих выражений, но то, что обоими ими ты начал активно пользоваться только после моей подачи, говорит о том, что ты узнал о них от меня (научился от меня).

І те що встиг перепрофілювати кафе в буд матеріали за 3 місяці до того як всі кафе закрили на локдаун..це мій успіх..а не втрата.

"Я не укакаюсь, я не укакаюсь, я не укакаюсь... Это не я, это не я, это не я..." (с)
yanyura
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1931 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:42

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:ты узнал о них от меня. Научился от меня.
Я тим і відрізняюсь , що легко використовую хороші речі...І ніколи не переживаю , що їх почав викоористовувати хтось швидше від мене.
А от наприклад дейтройт навчившись не писати по три повідомленні і перейшовши на українську з криками і соплями старається довести що це він зробив не завдяки мені...
А мені по барабану..головне що він це зробив.

Тепер про твою успішну діяльність...
Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь..
ти
а - любив не те що треба
чи
б - як їжачок коловся і плакав?
і
в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:43

  yanyura написав:А от на рахунок - постійно брешеш
Как самокритично ты написал о себе любимом. Чуть ли не впервые.

Ага. :) Не сподобалося, як відзеркалив його методу. :)

  yanyura написав:Т.ч. твоё припущення обо мне (а,б,в,2) очередной пук в лужу.

Як і вся інша маячня і потік брехні. :) Паталогічний брехунець.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29454
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:46

  detroytred написав:Будівельник
Тоді совок це:
*Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежувати
При настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнес
Ясно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання...
Так пройшло ще 20 років
На виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)

Я так звик...))
Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим що
зробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.

Тому тобі і іншим я постійно кажу
Кричіть на всіх перехрестках
Люди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо
Багатий не той хто багато заробляє
Багатий не той хто мало витрачає
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник
Тоді совок це:
*Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежувати
При настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнес
Ясно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання...
Так пройшло ще 20 років
На виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)

Я так звик...))
Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим що
зробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.

Тому тобі і іншим я постійно кажу
Кричіть на всіх перехрестках
Люди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо
Багатий не той хто багато заробляє
Багатий не той хто мало витрачає
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.

Да, адмірал Ясен...

Але мова була про інше.
Ключові слова (у своїй цитаті, що я тобі навів) в себе сам знайдеш чи вказати?

До речі, стосовно вказанням конкретних проявів істерики що? Теж черговий злив?
І наведи "крики й соплі", з якими я тобі наче стараюсь довести, що перейшов на мову не з-за тебе.

Я тобі не стараюсь довести, а банально вказую...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 сер, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24536
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:21

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь..
ти
а - любив не те що треба
чи
б - як їжачок коловся і плакав?
і
в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам.

Впроголодь??? Очередная чушь от тебя.

7 августа я заказал и уже получил https://f.ua/la-crosse/bc700.html

Вчера заказал (предупредили, что отправят 23-го) https://f.ua/krauff/26-242-025-3l.html

Скрины прилагаю:

Зображення
Зображення

Живущий впроголодь будет заказывать такие вещи?

Субсидиями никогда не пользовался, детям не помогаю, т.к. они достаточно обеспеченные люди, наоборот, они мне предлагают, но я ни разу от них ничего не взял, мне вполне хватает на жизнь и даже могу себя регулярно баловать "игрушками" просто потому, что мне захотелось их иметь.
А вот ты такое не можешь себе позволить, т.к.
самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...


Так кто из нас живет, а кто прозябает, я, который себя не ограничивает "игрушками", или ты, который привык ограничиваться в подобном?
yanyura
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1931 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:26

Ех, Ви йому ключові слова підказали.
Сам би він не допетрив))

Хоча й навіть так не допетрить.
Перекрутить.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24536
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7422742374247425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10182)
19.08.2021 20:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.