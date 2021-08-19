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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7423742474257426> Додано: Чет 19 сер, 2021 18:26 budivelnik

Тепер розумієш що припущення - штука двосічна?

А от на рахунок - постійно брешеш

Как самокритично ты написал о себе любимом. Чуть ли не впервые.



А именно:

Навіть тут ти не розуміє,що виставляєш себе совком..

Що таке справжній совок?

1 Він народився,пішов туди куди

а - сказали батьки

або

б - направив комсомол

або

в - найлегше було поступити

2 Все життя він мучився ,бо йому не подобалось те що робив...але як ті їжачки



Я поступил в ВУЗ на ту специальность, о которой мечтал с детских лет, при этом выдержал довольно большой конкурс - 6 человек на место.

Работать по специальности мне было в радость, даже в выходные и праздничные дни, в отпуск, я выезжал на работу.



Т.ч. твоё припущення обо мне (а,б,в,2) - очередной пук в лужу.





P.S. выражение

Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус

впервые на этом сайте привел я (по крайней мере оно до меня не встречалось), так же как и про трусы и крестик.

Конечно, я не автор этих выражений, но то, что обоими ими ты начал активно пользоваться только после моей подачи, говорит о том, что ты узнал о них от меня (научился от меня).



І те що встиг перепрофілювати кафе в буд матеріали за 3 місяці до того як всі кафе закрили на локдаун..це мій успіх..а не втрата.

"Я не укакаюсь, я не укакаюсь, я не укакаюсь... Это не я, это не я, это не я..." (с) Как самокритично. Чуть ли не впервые.А именно:Я поступил в ВУЗ на ту специальность, о которой мечтал с детских лет, при этом выдержал довольно большой конкурс - 6 человек на место.Работать по специальности мне было в радость, даже в выходные и праздничные дни, в отпуск, я выезжал на работу.Т.ч. твоёобо мне () - очередной пук в лужу.выражениевпервые на этом сайте привел я (по крайней мере оно до меня не встречалось), так же как и про трусы и крестик.Конечно, я не автор этих выражений, но то, что обоими ими ты начал активно пользоваться только после моей подачи, говорит о том, что ты узнал о них от меня (научился от меня). yanyura Повідомлень: 6090 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1931 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 18:42 Re: Політичні дискусії yanyura написав: ты узнал о них от меня. Научился от меня. ты узнал о них от меня. Научился от меня. Я тим і відрізняюсь , що легко використовую хороші речі...І ніколи не переживаю , що їх почав викоористовувати хтось швидше від мене.

А от наприклад дейтройт навчившись не писати по три повідомленні і перейшовши на українську з криками і соплями старається довести що це він зробив не завдяки мені...

А мені по барабану..головне що він це зробив.



Тепер про твою успішну діяльність...

Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь..

ти

а - любив не те що треба

чи

б - як їжачок коловся і плакав?

і

в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам. Я тим і відрізняюсь , що легко використовую хороші речі...І ніколи не переживаю , що їх почав викоористовувати хтось швидше від мене.А от наприклад дейтройт навчившись не писати по три повідомленні і перейшовши на українську з криками і соплями старається довести що це він зробив не завдяки мені...А мені по барабану..головне що він це зробив.Тепер про твою успішну діяльність...Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь..тиа - любив не те що требачиб - як їжачок коловся і плакав?в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам. budivelnik

Повідомлень: 24815 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 18:43 yanyura написав: А от на рахунок - постійно брешеш

Как самокритично ты написал о себе любимом. Чуть ли не впервые. А от на рахунок -Как самокритично. Чуть ли не впервые.

Ага. Не сподобалося, як відзеркалив його методу.



yanyura написав: Т.ч. твоё припущення обо мне (а,б,в,2) очередной пук в лужу. Т.ч. твоёобо мне () очередной пук в лужу.

Як і вся інша маячня і потік брехні. Паталогічний брехунець. Ага.Не сподобалося, як відзеркалив його методу.Як і вся інша маячня і потік брехні.Паталогічний брехунець. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29456 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 18:46 detroytred написав: Будівельник

Тоді совок це:

*Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежувати

При настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнес

Ясно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання...

Так пройшло ще 20 років

На виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)



Я так звик...)) БудівельникТоді совок це:*Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежуватиПри настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнесЯсно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання...Так пройшло ще 20 роківНа виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)Я так звик...)) Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим що

зробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.



Тому тобі і іншим я постійно кажу

Кричіть на всіх перехрестках

Люди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо

Багатий не той хто багато заробляє

Багатий не той хто мало витрачає

Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.

Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим щозробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.Тому тобі і іншим я постійно кажуКричіть на всіх перехресткахЛюди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо budivelnik

Повідомлень: 24815 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 19:18 budivelnik написав: detroytred написав: Будівельник

Тоді совок це:

*Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежувати

При настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнес

Ясно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання...

Так пройшло ще 20 років

На виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)



Я так звик...)) БудівельникТоді совок це:*Я народився в СРСР в епоху тотального дефіциту і тому з дитинства вчився себе обмежуватиПри настанні капіталізму в Україні , я маючи за плечами 20 років обмежень власного споживання - почав розвивати власний бізнесЯсно що все йшло не завжди гладко , а тому в розвиток вкладались кошти які планувались на збільшення споживання...Так пройшло ще 20 роківНа виході - в мене бізнес і самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...* (С)Я так звик...)) Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим що

зробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.



Тому тобі і іншим я постійно кажу

Кричіть на всіх перехрестках

Люди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо

Багатий не той хто багато заробляє

Багатий не той хто мало витрачає

Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.

Це чудово,коли людина робить більше ніж споживає і не важливо звикла вона до цього чи її змусили - суспільство від таких тільки виграє,адже воно (суспільство) споживає різницю між тим щозробила людина мінус спожила людина=залишилось суспільству.Тому тобі і іншим я постійно кажуКричіть на всіх перехресткахЛюди,хочете багато споживати - навчіться ще більше робити, бо

Да, адмірал Ясен...



Але мова була про інше.

Ключові слова (у своїй цитаті, що я тобі навів) в себе сам знайдеш чи вказати?



До речі, стосовно вказанням конкретних проявів істерики що? Теж черговий злив?

І наведи "крики й соплі", з якими я тобі наче стараюсь довести, що перейшов на мову не з-за тебе.



Я тобі не стараюсь довести, а банально вказую... Да, адмірал Ясен...Але мова була про інше.Ключові слова (у своїй цитаті, що я тобі навів) в себе сам знайдеш чи вказати?До речі, стосовно вказанням конкретних проявів істерики що? Теж черговий злив?І наведи "крики й соплі", з якими я тобі наче стараюсь довести, що перейшов на мову не з-за тебе.Я тобі не стараюсь довести, а банально вказую... Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 сер, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24538 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 19:21 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Якщо ти все життя займався тим що любив..а сьогодні живеш впроголодь..

ти

а - любив не те що треба

чи

б - як їжачок коловся і плакав?

і

в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам. Якщо ти все життя займався тим що любив..а..тиа - любив не те що требачиб - як їжачок коловся і плакав?в - чим твоє коловся і плакав,в кращу сторону відрізняється від мого - спорт поміняв на армію,армію на бізнес, пару раз збанкрутував..але живу добре чого і всім бажаю, не потребую субсидій,допомогаю як своїм дітям..так і совковим пенсіонерам.

Впроголодь??? Очередная чушь от тебя.



7 августа я заказал и уже получил https://f.ua/la-crosse/bc700.html



Вчера заказал (предупредили, что отправят 23-го) https://f.ua/krauff/26-242-025-3l.html



Скрины прилагаю:









Живущий впроголодь будет заказывать такие вещи?



Субсидиями никогда не пользовался, детям не помогаю, т.к. они достаточно обеспеченные люди, наоборот, они мне предлагают, но я ни разу от них ничего не взял, мне вполне хватает на жизнь и даже могу себя регулярно баловать "игрушками" просто потому, что мне захотелось их иметь.

А вот ты такое не можешь себе позволить, т.к.

самообмеження по споживанню , не залежно від доходу - я так звик...



Так кто из нас живет, а кто прозябает, я, который себя не ограничивает "игрушками", или ты, который привык ограничиваться в подобном? Впроголодь??? Очередная чушь от тебя.7 августа я заказал и уже получилВчера заказал (предупредили, что отправят 23-го)Скрины прилагаю:Живущий впроголодь будет заказывать такие вещи?Субсидиями никогда не пользовался, детям не помогаю, т.к. они достаточно обеспеченные люди, наоборот, они мне предлагают, но я ни разу от них ничего не взял, мне вполне хватает на жизнь и даже могу себя регулярно баловать "игрушками" просто потому, что мне захотелось их иметь.А вот ты такое не можешь себе позволить, т.к.Так кто из нас живет, а кто прозябает, я, который себя не ограничивает "игрушками", или ты, который привык ограничиваться в подобном? yanyura Повідомлень: 6090 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1931 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 19:26 Ех, Ви йому ключові слова підказали.

Сам би він не допетрив))



Хоча й навіть так не допетрить.

Перекрутить. detroytred

Повідомлень: 24538 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 19:41 detroytred написав: Ех, Ви йому ключові слова підказали.

Сам би він не допетрив))



Хоча й навіть так не допетрить.

Перекрутить. Ех, Ви йому ключові слова підказали.Сам би він не допетрив))Хоча й навіть так не допетрить.Перекрутить. Я тобів пишу прямо і не вимагаю щоб ти допетрував

Спробуй і ти писати прямо без вимог допетрати.

ПС

Скрін на память,годинник ,термометр на 460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн..це взагалі ні про що, я податків за добу плачу приблизно стільки ж...

При цьому

Для мене,людина яка всім незадоволена=живе впроголодь(навіть коли важить при цьому 150кг від обжорства).

А тут все

Багатий не той хто багато заробляє

Багатий не той хто мало витрачає

Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.

І накопичення первинного капіталу, і збагачення власне, і розвиток Держави і підтримка соціальної сфери( в тому числі пенсії з солідарної системи)

Всі хто навчиться так жити -будуть успішніші від тих хто буде вимагати приходу спочатку правильних можновладців Я тобів пишу прямо і не вимагаю щоб ти допетрувавСпробуй і ти писати прямо без вимог допетрати.ПССкрін на память,годинник ,термометр на 460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн..це взагалі ні про що, я податків за добу плачу приблизно стільки ж...При цьомуДля мене,людина яка всім незадоволена=живе впроголодь(навіть коли важить при цьому 150кг від обжорства).А тут всеІ накопичення первинного капіталу, і збагачення власне, і розвиток Держави і підтримка соціальної сфери( в тому числі пенсії з солідарної системи)Всі хто навчиться так жити -будуть успішніші від тих хто буде вимагати приходу спочатку правильних можновладців budivelnik

Повідомлень: 24815 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 19:58 Тільки що на Перехресному допиті, закінчив виступати Гетьманцев...

До людини(Гетьманцева) так і не доходить

Оголошувати загальний терор у вигляді обовязкової нульової Декларації для усіх...це програти все і відразу.

Одна з його тез

У країні є 10 млн осіб,які не сплатили жодної гривні податків..тому їх треба к ногтю....

А може не всіх з цих несплативших?

Може тільки тих в кого майна не більше ніж на ????? сума до дискусії ,

але ця сума має бути всього в 10 разів менше ніж майна в якогось чиновника

Чому в 10-20 менша..тому що в прокурора наприклад 60000грн/місяць і він податків не платить..йому нараховують 90000 , з яких забирають 30000 у вигляді податків...

Тому при мінімалці вираховувати податки,щоб потім повернути їх у вигляді субсидій - маразм.



От і виходить

Заяви Гетьманцев, що під репресії потраплять тільки ті в кого більше ніж на 300000 грн майна і при цьому відсутні доходи - це одне.

Тут ще можна подумати може він і правий..



А найправильніше , так описати алгоритми фінансових репресій, щоб під них потрапляли не більше 5% від населення...та й то

Якщо в людини до 1 млн грн майна і відсутні довідки просплати податків, то ця людина може обирати

або сплатити 100 000????-300000??? грн

або відмовитись від Державної пенсії.

Думаю що при такій постановці питання в Україні б відразу пенсіонерів які хочуть почати отримувати пенсію зменшилось би на 2-3 млн осіб. budivelnik

Повідомлень: 24815 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 20:08 budivelnik

460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн.

Эх ты, а еще любитель арифметики, даже сложить правильно не смог:

460+138+90= 698

на самом деле сумма = 688

698+3*160=1138

на самом деле сумма = 1178



Как с таким знанием арифметики ты умудряешься торговать? И если твои расчеты по строительству твоих домов такие же, удивительно, как они еще не развалились





И ты упустил второй скрин:

525+1414=1939



460+138+90=698+3*160+525+1414 = 3107



Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь? Эх ты, а еще, дажена самом деле сумма =на самом деле сумма =Как с таким знанием арифметики ты умудряешься торговать? И если твои расчеты по строительству твоих домов такие же, удивительно, как они еще не развалилисьИ ты упустил второй скрин:525+1414=460+138+90=698+3*160+525+1414 =Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь? yanyura Повідомлень: 6090 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1931 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 7423742474257426> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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