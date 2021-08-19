Я дуже радий за те що є люди які можуть витрати 3107 грн і при цьому вважати себе успішними.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:16
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:46
Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Де, брехунець?!
Для особи навіть книжок-рекомендацій повно, як стати успішною. Від сусіда до Кіосакі.
А от щоб успішним стало суспільство, щоб розвивався ринок країни, щоб багатіло суспільство -- да! необхідні ефективні управлінці, можновладці. Їх дії.
Ще раз: кому і що рекомендував Бальцерович?
Щоб Україна стала на шлях успіху.
Щоб українці стали успішними.
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:49
Ти слово "впроголодь" розумієш?
Критерії успішності дуже різні.
Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?
Дай відповідь.
Додано: Чет 19 сер, 2021 21:00
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