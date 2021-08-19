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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7423742474257426 Додано: Чет 19 сер, 2021 20:46 budivelnik написав: detroytred написав: Ех, Ви йому ключові слова підказали.

Сам би він не допетрив))



Хоча й навіть так не допетрить.

Перекрутить. Ех, Ви йому ключові слова підказали.Сам би він не допетрив))Хоча й навіть так не допетрить.Перекрутить. Я тобів пишу прямо і не вимагаю щоб ти допетрував

Спробуй і ти писати прямо без вимог допетрати.

ПС

Скрін на память,годинник ,термометр на 460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн..це взагалі ні про що, я податків за добу плачу приблизно стільки ж...

При цьому

Для мене,людина яка всім незадоволена=живе впроголодь(навіть коли важить при цьому 150кг від обжорства).

А тут все

Багатий не той хто багато заробляє

Багатий не той хто мало витрачає

Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.

І накопичення первинного капіталу, і збагачення власне, і розвиток Держави і підтримка соціальної сфери( в тому числі пенсії з солідарної системи)

Всі хто навчиться так жити -будуть успішніші від тих хто буде вимагати приходу спочатку правильних можновладців Я тобів пишу прямо і не вимагаю щоб ти допетрувавСпробуй і ти писати прямо без вимог допетрати.ПССкрін на память,годинник ,термометр на 460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн..це взагалі ні про що, я податків за добу плачу приблизно стільки ж...При цьомуДля мене,людина яка всім незадоволена=живе впроголодь(навіть коли важить при цьому 150кг від обжорства).А тут всеІ накопичення первинного капіталу, і збагачення власне, і розвиток Держави і підтримка соціальної сфери( в тому числі пенсії з солідарної системи)Всі хто навчиться так жити -будуть успішніші від тих хто буде вимагати приходу спочатку правильних можновладців

Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???

Де, брехунець?!



Для особи навіть книжок-рекомендацій повно, як стати успішною. Від сусіда до Кіосакі.



А от щоб успішним стало суспільство, щоб розвивався ринок країни, щоб багатіло суспільство -- да! необхідні ефективні управлінці, можновладці. Їх дії.



Ще раз: кому і що рекомендував Бальцерович?

Щоб Україна стала на шлях успіху.

Щоб українці стали успішними. Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???Де, брехунець?!Для особи навіть книжок-рекомендацій повно, як стати успішною. Від сусіда до Кіосакі.А от щоб успішним стало суспільство, щоб розвивався ринок країни, щоб багатіло суспільство -- да! необхідні ефективні управлінці, можновладці. Їх дії.Ще раз: кому і що рекомендував Бальцерович?Щоб Україна стала на шлях успіху.Щоб українці стали успішними. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 20:49 budivelnik написав: yanyura написав: Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь? Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь? Я дуже радий за те що є люди які можуть витрати 3107 грн і при цьому вважати себе успішними. Я дуже радий за те що є люди які можуть витрати 3107 грн і при цьому вважати себе успішними.

Ти слово "впроголодь" розумієш?



Критерії успішності дуже різні.

Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?

Дай відповідь. Ти слово "впроголодь" розумієш?Критерії успішності дуже різні.Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?Дай відповідь. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:00 detroytred написав: Ти слово "впроголодь" розумієш?



Критерії успішності дуже різні.

Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?

Дай відповідь. Ти слово "впроголодь" розумієш?Критерії успішності дуже різні.Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?Дай відповідь.

Інтернет є можливість заплатити, щоб писати на форумі тут, то вже точно не впроголодь живе. Хто впроголодь живе, на інтернет не витрачає. Інтернет є можливість заплатити, щоб писати на форумі тут, то вже точно не впроголодь живе. Хто впроголодь живе, на інтернет не витрачає. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29455 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 21:26 detroytred написав: Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців??? Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців??? Ще раз

маніпуляція - це не сильна твоя сторона

1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.

2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли

3 Я тебе просив

Опиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людини

Я пишу

від людини залежить 90% її успіху

від можновладців - 10%



Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутні

а заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене Ще разманіпуляція - це не сильна твоя сторона1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли3 Я тебе просивОпиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людиниЯ пишувід людини залежить 90% її успіхувід можновладців - 10%Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутніа заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене budivelnik

Заблокований Повідомлень: 24817 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 22:14 budivelnik написав: detroytred написав: Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців??? Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців??? Ще раз

маніпуляція - це не сильна твоя сторона

1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.

2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли

3 Я тебе просив

Опиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людини

Я пишу

від людини залежить 90% її успіху

від можновладців - 10%



Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутні

а заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене Ще разманіпуляція - це не сильна твоя сторона1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли3 Я тебе просивОпиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людиниЯ пишувід людини залежить 90% її успіхувід можновладців - 10%Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутніа заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене

Це точно - маніпуляції в тебе ще й кривуваті.



Ти знов ведеш мову про вплив можновладців на особу.

А я тобі про суспільство, масу осіб.

І не з'їду, а без проблем вкажу, що більше 50% вплив можновладців на суспільство, на маси.



Самий яскравий доказ -- це влада коммі. Коли ці можновладці ЗМОГЛИ НАВ'ЯЗАТИ СУСПІЛЬСТВУ царської Росії абсолютно протиприроднє -- не перехід до капіталізму, ринку, а майже з феодалізму в більшовицький *соціалізм", в таку хрінь...

Ось тобі і вплив. МОЖНОВЛАДЦІВ.



Якщо ж на окрему людину?

Ти зрозумій!!!! Що в цьому випадку треба брати й дивитись на саме ЦЮ окрему людину.

І в кожної буде різний цей вплив можновладців.

На когось практично нуль, а комусь повністю визначить життя.

Тобто ти своїм оцим узагальненням стосовно окремої особи -- натягуєш сову на глобус.



І це твоя чергова елементарна помилка.

Підтяни рівень знань.

Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов. Це точно - маніпуляції в тебе ще й кривуваті.Ти знов ведеш мову про вплив можновладців на особу.А я тобі про суспільство, масу осіб.І не з'їду, а без проблем вкажу, що більше 50% вплив можновладців на суспільство, на маси.Самий яскравий доказ -- це влада коммі. Коли ці можновладці ЗМОГЛИ НАВ'ЯЗАТИ СУСПІЛЬСТВУ царської Росії абсолютно протиприроднє -- не перехід до капіталізму, ринку, а майже з феодалізму в більшовицький *соціалізм", в таку хрінь...Ось тобі і вплив. МОЖНОВЛАДЦІВ.Якщо ж на окрему людину?Ти зрозумій!!!! Що в цьому випадку треба брати й дивитись на саме ЦЮ окрему людину.І в кожної буде різний цей вплив можновладців.На когось практично нуль, а комусь повністю визначить життя.Тобто ти своїм оцим узагальненням стосовно окремої особи -- натягуєш сову на глобус.І це твоя чергова елементарна помилка.Підтяни рівень знань.Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 22:19 detroytred написав: Підтяни рівень знань.

Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов. Підтяни рівень знань.Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов.



Козак-характерник 2 Повідомлень: 29455 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 сер, 2021 22:30 Будівельник

Подивлюсь, що ти заспіваєш на оце:

якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? АБО ВІД СОВКА ВІДВЕРТАТИСЯ? І Т.Д.

Нехай люди рухали б до успіху за будь-яких можновладців, за будь-якої влади.

НАВІЩО-ТО вибори тоді?

Хоч з По, хоч ЗЕ нехай самі стають успішними.



А так за ради якихось 10% такі бурхливі події, наслідки...



З.и. Реформи в Польщі зробили саме можновладці. Без цих реформ не було б успішної Польщі, успіхів у поляків.

Для просування успішності в українців Бальцерович кому і що рекомендує?



З.з.и. ти свої відсотки вивів виключно з змін ВВП з різними можновлалцями.

Тобто:

1. Заєралашив успішність тільки до статків...

2. Порівнював з різними можновлалцями. Але які по суті не сильно відрізняються один від одного.

В той час коли реформатори відрізняються від інших просто чергових можновладців сильно.



І останнє -- визнач за яку роль-вплив можновлалців йде мова.

Про вплив можновладців, як такових, чи про вплив при зміні можновладців ще й на прикладі тих, які вже були. detroytred

Повідомлень: 24544 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7423742474257426 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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