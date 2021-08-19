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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Ех, Ви йому ключові слова підказали.
Сам би він не допетрив))
Хоча й навіть так не допетрить.
Перекрутить.
Я тобів пишу прямо і не вимагаю щоб ти допетрував
Спробуй і ти писати прямо без вимог допетрати.
ПС
Скрін на память,годинник ,термометр на 460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн..це взагалі ні про що, я податків за добу плачу приблизно стільки ж...
При цьому
Для мене,людина яка всім незадоволена=живе впроголодь(навіть коли важить при цьому 150кг від обжорства).
А тут все Багатий не той хто багато заробляє
Багатий не той хто мало витрачає
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.
І накопичення первинного капіталу, і збагачення власне, і розвиток Держави і підтримка соціальної сфери( в тому числі пенсії з солідарної системи)
Всі хто навчиться так жити -будуть успішніші від тих хто буде вимагати приходу спочатку правильних можновладців
Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Де, брехунець?!
Для особи навіть книжок-рекомендацій повно, як стати успішною. Від сусіда до Кіосакі.
А от щоб успішним стало суспільство, щоб розвивався ринок країни, щоб багатіло суспільство -- да! необхідні ефективні управлінці, можновладці. Їх дії.
Ще раз: кому і що рекомендував Бальцерович?
Щоб Україна стала на шлях успіху.
Щоб українці стали успішними.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 20:49
budivelnik написав: yanyura написав:
Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь?
Я дуже радий за те що є люди які можуть витрати 3107 грн і при цьому вважати себе успішними.
Ти слово "впроголодь" розумієш?
Критерії успішності дуже різні.
Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?
Дай відповідь.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:00
detroytred написав:
Ти слово "впроголодь" розумієш?
Критерії успішності дуже різні.
Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?
Дай відповідь.
Інтернет є можливість заплатити, щоб писати на форумі тут, то вже точно не впроголодь живе. Хто впроголодь живе, на інтернет не витрачає.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:26
detroytred написав:
Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Ще раз
маніпуляція - це не сильна твоя сторона
1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.
2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли
3 Я тебе просив
Опиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людини
Я пишу
від людини залежить 90% її успіху
від можновладців - 10%
Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутні
а заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене
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budivelnik
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:14
budivelnik написав: detroytred написав:
Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Ще раз
маніпуляція - це не сильна твоя сторона
1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.
2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли
3 Я тебе просив
Опиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людини
Я пишу
від людини залежить 90% її успіху
від можновладців - 10%
Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутні
а заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене
Це точно - маніпуляції в тебе ще й кривуваті.
Ти знов ведеш мову про вплив можновладців на особу.
А я тобі про суспільство, масу осіб.
І не з'їду, а без проблем вкажу, що більше 50% вплив можновладців на суспільство, на маси.
Самий яскравий доказ -- це влада коммі. Коли ці можновладці ЗМОГЛИ НАВ'ЯЗАТИ СУСПІЛЬСТВУ царської Росії абсолютно протиприроднє -- не перехід до капіталізму, ринку, а майже з феодалізму в більшовицький *соціалізм", в таку хрінь...
Ось тобі і вплив. МОЖНОВЛАДЦІВ.
Якщо ж на окрему людину?
Ти зрозумій!!!! Що в цьому випадку треба брати й дивитись на саме ЦЮ окрему людину.
І в кожної буде різний цей вплив можновладців.
На когось практично нуль, а комусь повністю визначить життя.
Тобто ти своїм оцим узагальненням стосовно окремої особи -- натягуєш сову на глобус.
І це твоя чергова елементарна помилка.
Підтяни рівень знань.
Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов.
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detroytred
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:19
detroytred написав:
Підтяни рівень знань.
Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:30
Будівельник
Подивлюсь, що ти заспіваєш на оце:
якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? АБО ВІД СОВКА ВІДВЕРТАТИСЯ? І Т.Д.
Нехай люди рухали б до успіху за будь-яких можновладців, за будь-якої влади.
НАВІЩО-ТО вибори тоді?
Хоч з По, хоч ЗЕ нехай самі стають успішними.
А так за ради якихось 10% такі бурхливі події, наслідки...
З.и. Реформи в Польщі зробили саме можновладці. Без цих реформ не було б успішної Польщі, успіхів у поляків.
Для просування успішності в українців Бальцерович кому і що рекомендує?
З.з.и. ти свої відсотки вивів виключно з змін ВВП з різними можновлалцями.
Тобто:
1. Заєралашив успішність тільки до статків...
2. Порівнював з різними можновлалцями. Але які по суті не сильно відрізняються один від одного.
В той час коли реформатори відрізняються від інших просто чергових можновладців сильно.
І останнє -- визнач за яку роль-вплив можновлалців йде мова.
Про вплив можновладців, як такових, чи про вплив при зміні можновладців ще й на прикладі тих, які вже були.
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detroytred
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