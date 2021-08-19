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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7423742474257426
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ех, Ви йому ключові слова підказали.
Сам би він не допетрив))

Хоча й навіть так не допетрить.
Перекрутить.
Я тобів пишу прямо і не вимагаю щоб ти допетрував
Спробуй і ти писати прямо без вимог допетрати.
ПС
Скрін на память,годинник ,термометр на 460+138+90=698+3*160 чаї=1138 грн..це взагалі ні про що, я податків за добу плачу приблизно стільки ж...
При цьому
Для мене,людина яка всім незадоволена=живе впроголодь(навіть коли важить при цьому 150кг від обжорства).
А тут все
Багатий не той хто багато заробляє
Багатий не той хто мало витрачає
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає.
І накопичення первинного капіталу, і збагачення власне, і розвиток Держави і підтримка соціальної сфери( в тому числі пенсії з солідарної системи)
Всі хто навчиться так жити -будуть успішніші від тих хто буде вимагати приходу спочатку правильних можновладців

Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Де, брехунець?!

Для особи навіть книжок-рекомендацій повно, як стати успішною. Від сусіда до Кіосакі.

А от щоб успішним стало суспільство, щоб розвивався ринок країни, щоб багатіло суспільство -- да! необхідні ефективні управлінці, можновладці. Їх дії.

Ще раз: кому і що рекомендував Бальцерович?
Щоб Україна стала на шлях успіху.
Щоб українці стали успішними.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:49

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь?
Я дуже радий за те що є люди які можуть витрати 3107 грн і при цьому вважати себе успішними.

Ти слово "впроголодь" розумієш?

Критерії успішності дуже різні.
Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?
Дай відповідь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:00

  detroytred написав:Ти слово "впроголодь" розумієш?

Критерії успішності дуже різні.
Ти ж сам не вважаєш свою сестру неуспішною?
Дай відповідь.

Інтернет є можливість заплатити, щоб писати на форумі тут, то вже точно не впроголодь живе. Хто впроголодь живе, на інтернет не витрачає. :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:26

  detroytred написав:Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Ще раз
маніпуляція - це не сильна твоя сторона
1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.
2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли
3 Я тебе просив
Опиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людини
Я пишу
від людини залежить 90% її успіху
від можновладців - 10%

Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутні
а заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Де я хоч раз стверджував, що особі для того, щоб стати успішною, треба чекати або спочатку вимагати "правильних" можновладців???
Ще раз
маніпуляція - це не сильна твоя сторона
1 Ти ніколи прямо нічого не заявляв.
2 В тебе цілий час ссилки на прізвища які по твоєму щось заявляли..при цьому ти не озвучуєш конкретно що заявляли
3 Я тебе просив
Опиши у відсотках своє власне бачення впливу можновладців і впливу людини
Я пишу
від людини залежить 90% її успіху
від можновладців - 10%

Я розумію що ти зїдеш , бо заявимвши про 51% впливу можновладців - з тебе будуть сміятись всі присутні
а заявивши про 49% - тобі прийдеться приєднуватись до мене

Це точно - маніпуляції в тебе ще й кривуваті.

Ти знов ведеш мову про вплив можновладців на особу.
А я тобі про суспільство, масу осіб.
І не з'їду, а без проблем вкажу, що більше 50% вплив можновладців на суспільство, на маси.

Самий яскравий доказ -- це влада коммі. Коли ці можновладці ЗМОГЛИ НАВ'ЯЗАТИ СУСПІЛЬСТВУ царської Росії абсолютно протиприроднє -- не перехід до капіталізму, ринку, а майже з феодалізму в більшовицький *соціалізм", в таку хрінь...
Ось тобі і вплив. МОЖНОВЛАДЦІВ.

Якщо ж на окрему людину?
Ти зрозумій!!!! Що в цьому випадку треба брати й дивитись на саме ЦЮ окрему людину.
І в кожної буде різний цей вплив можновладців.
На когось практично нуль, а комусь повністю визначить життя.
Тобто ти своїм оцим узагальненням стосовно окремої особи -- натягуєш сову на глобус.

І це твоя чергова елементарна помилка.
Підтяни рівень знань.
Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:19

  detroytred написав:Підтяни рівень знань.
Почни не на форумі кнопати або форум читати, а книжки, підручники знов.


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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:30

Будівельник
Подивлюсь, що ти заспіваєш на оце:
якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? АБО ВІД СОВКА ВІДВЕРТАТИСЯ? І Т.Д.
Нехай люди рухали б до успіху за будь-яких можновладців, за будь-якої влади.
НАВІЩО-ТО вибори тоді?
Хоч з По, хоч ЗЕ нехай самі стають успішними.

А так за ради якихось 10% такі бурхливі події, наслідки...

З.и. Реформи в Польщі зробили саме можновладці. Без цих реформ не було б успішної Польщі, успіхів у поляків.
Для просування успішності в українців Бальцерович кому і що рекомендує?

З.з.и. ти свої відсотки вивів виключно з змін ВВП з різними можновлалцями.
Тобто:
1. Заєралашив успішність тільки до статків...
2. Порівнював з різними можновлалцями. Але які по суті не сильно відрізняються один від одного.
В той час коли реформатори відрізняються від інших просто чергових можновладців сильно.

І останнє -- визнач за яку роль-вплив можновлалців йде мова.
Про вплив можновладців, як такових, чи про вплив при зміні можновладців ще й на прикладі тих, які вже були.

До речі, оті загиблі в Голодомор українці ну ніяк не погодилися би з тобою, що 90% успіху залежало від них і тільки 10% від влади.
Навіть кожний окремий не погодився.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:55

У кого про що болить, той про те і говорить

  detroytred написав: Заєралашив успішність тільки до статків...

Проекция — это механизм психологической защиты, при котором происходит перенесение собственных чувств, мыслей и желаний на окружающих. То, что человек не хочет принимать в самом себе, за что ему стыдно или неловко, он может спроецировать на другого. Например, жадный человек может обвинять другого в нежелании делиться. Когда человек проецирует на другого свои страхи, то он обвиняет его в том, чего сам больше всего боится. Например, человек с синдромом самозванца очень боится, что может оказаться некомпетентным. И именно в некомпетентности он чаще всего обвиняет других. Активнее всего проекция начинает работать, когда у человека есть какая-то «больная» или важная для него тема: он начинает видеть её везде и во всём. Его психика действительно начинает работать как большой проектор, картинка из которого попадает на всё, что его окружает. Именно этим объясняются распространённые ситуации, когда в комментариях люди пишут немного странные вещи: они видят не то, что написано, а то, что у них «болит». Например, к нейтральной фразе «Люди — многогранные существа», могут написать такое: «Да, одна грань — подлость, другая — злость».

Проекция — хорошая подсказка. Если вы на какого-то человека или какую-то идею реагируете слишком сильно, задумайтесь: с чего бы это? Неприятных людей и сомнительных идей предостаточно, но не на каждый же такой случай мы выдаём реакцию, а только на тот, который для нас много значит и который касается какой-то части нас самих.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:04

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Будешь по-прежнему утверждать, что я живу впроголодь?
Я дуже радий за те що є люди які можуть витрати 3107 грн і при цьому вважати себе успішними.

Как всегда ты уходишь от вопроса и переводишь на другое. Ты заявил, что я живу впроголодь (вновь цитировать не буду, см. Політичні дискусії), теперь, обхезавшись уже молчишь о "впроголодь", вместо него уже у тебя "успешность".

Но понятие "успешности" у каждого свое, кто-то считает себя успешным, купив "без напряги" Ламборджини, и ты по сравнению с ним нищеброд, оправдывающий свою невозможность покупки такого же тем, что тебя вполне устраивает твой "кореец", кто-то рад "евробляхе", и ты считаешь себя, по сравнению с ним, арабским шейхом.

Но суть в том, что "успешность" не измеряется количеством денег. "Успешность" определяется тем, может ли человек доставить себе радость покупая не крайне необходимую вещь, а просто приглянувшуюся ему, просто потому, что ему это захотелось (ИМХО).

В этом отличие меня от тебя, я могу это сделать, а ты, как Плюшкин, боишься потратить на это лишнюю "копейку", потому как
я так звик...


При этом у меня никогда не было и нет долгов по коммуналке, в холодильнике не переводится сырокопченая колбаса и сыры, выкуриваю по пачке сигарет в день стоимостью по 58-61 грн за пачку (цена на сигареты "плавает"), правда спиртное я не пью уже почти 10 лет (отказался сам и не причине болезни, просто надоело), т.е живу полноценной жизнью, в отличие от тебя, скопидома (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/221434).

И да, если я купил La Crosse BC700 (на смену "Енергія ЕН-913 Премiум II +", который меня уже не устраивает), значит я использую вместо батареек АА и ААА аккумуляторы. Погугли, сколько стоят хорошие (дешевые я не беру).

И чайник, что я заказал, занимает 126-ю позицию из 211-ти ("В наличии"), по градации "от дешевых к дорогим".

А что лично ты купил для себя из "цяцек"? Не "могу позволить себе купить", а реально купил?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 23:33

  yanyura написав: "успешность" не измеряется количеством денег. "Успешность" определяется тем, может ли человек доставить себе радость

Радість - це плід Святого Духа.

«Ми, іноді, шукаємо радість там, де її нема, в ілюзіях, які зникають, в мріях про велич свого „я“, в примарній надійності матеріальних речей, в культі власного образу, чимало речей. Але досвід життя вчить нас, що справжня радість полягає в тому, щоби почуватися безкорисливо любленим, почуватися супроводжуваним, мати когось, хто поділяє наші мрії і, коли потрапляємо в аварію, поспішає, щоби допомогти та попровадити до безпечного порту».

Папа Римський.
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