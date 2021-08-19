Додано: Чет 19 сер, 2021 22:30

Будівельник

Подивлюсь, що ти заспіваєш на оце:

якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? АБО ВІД СОВКА ВІДВЕРТАТИСЯ? І Т.Д.

Нехай люди рухали б до успіху за будь-яких можновладців, за будь-якої влади.

НАВІЩО-ТО вибори тоді?

Хоч з По, хоч ЗЕ нехай самі стають успішними.



А так за ради якихось 10% такі бурхливі події, наслідки...



З.и. Реформи в Польщі зробили саме можновладці. Без цих реформ не було б успішної Польщі, успіхів у поляків.

Для просування успішності в українців Бальцерович кому і що рекомендує?



З.з.и. ти свої відсотки вивів виключно з змін ВВП з різними можновлалцями.

Тобто:

1. Заєралашив успішність тільки до статків...

2. Порівнював з різними можновлалцями. Але які по суті не сильно відрізняються один від одного.

В той час коли реформатори відрізняються від інших просто чергових можновладців сильно.



І останнє -- визнач за яку роль-вплив можновлалців йде мова.

Про вплив можновладців, як такових, чи про вплив при зміні можновладців ще й на прикладі тих, які вже були.



До речі, оті загиблі в Голодомор українці ну ніяк не погодилися би з тобою, що 90% успіху залежало від них і тільки 10% від влади.

Навіть кожний окремий не погодився.