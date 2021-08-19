Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:55
Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко ушла в декретный отпуск.
Она возглавляет ведомство, которое называли чуть ли не «супероружием против вражеской пропаганды» с апреля года и является первой руководительницей ЦПД.
Мы очень внимательно следили за деятельность Центра все 5 месяцев с его запуска и так и не смогли понять смысл его существования.
Мало того, что в ЦПД отказываются раскрывать "фейки" (
https://apnews.com.ua/ru/news/tcentr-po ... ev-raboty/
), обнаруженные за 5 месяцев работы, так теперь уходит единственный человек из штата. При этом Лысенко за последние три месяца получила более 200000 грн (
https://apnews.com.ua/ru/news/rukovodit ... -zarplaty/
) зарплаты.
Напомним, что на должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявлял, что новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.
PS: Наконец-то ЦПД показал хоть какой-то результат. Правда, совсем не тот, на который все рассчитывали.
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