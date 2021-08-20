Главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, а он сказал, что не пойдет. Политик отказался явиться на заседание, хотя там его, по слухам, хотят уволить с поста главы КГГА.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья! Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать", - написал Кличко. При этом он отметил: "потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину".
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А Віталя то сцикун
ну хай бігає, побачим до чого добігається.