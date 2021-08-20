RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7424742574267427
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:55

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко ушла в декретный отпуск.

Она возглавляет ведомство, которое называли чуть ли не «супероружием против вражеской пропаганды» с апреля года и является первой руководительницей ЦПД.

Мы очень внимательно следили за деятельность Центра все 5 месяцев с его запуска и так и не смогли понять смысл его существования.

Мало того, что в ЦПД отказываются раскрывать "фейки" (https://apnews.com.ua/ru/news/tcentr-po ... ev-raboty/), обнаруженные за 5 месяцев работы, так теперь уходит единственный человек из штата. При этом Лысенко за последние три месяца получила более 200000 грн (https://apnews.com.ua/ru/news/rukovodit ... -zarplaty/) зарплаты.

Напомним, что на должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявлял, что новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.

PS: Наконец-то ЦПД показал хоть какой-то результат. Правда, совсем не тот, на который все рассчитывали.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15155
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8220 раз.
Подякували: 3986 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:16

Re: Політичні дискусії

Главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, а он сказал, что не пойдет. Политик отказался явиться на заседание, хотя там его, по слухам, хотят уволить с поста главы КГГА.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья! Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать", - написал Кличко. При этом он отметил: "потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину".
------------------------------------------------------------------
А Віталя то сцикун :D
ну хай бігає, побачим до чого добігається.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20

Re: Політичні дискусії

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Пряма мова: "Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?

Ну а відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності.
Піар і злодійство - це точно не ті речі, якими повинен займатися глава Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади".
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7424742574267427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22753)
20.08.2021 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.