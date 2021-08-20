Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП
Пряма мова: "Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?
Ну а відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності. Піар і злодійство - це точно не ті речі, якими повинен займатися глава Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади".
США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!
Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.
Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа (https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».
И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности!