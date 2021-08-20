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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7424742574267427
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:55

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко ушла в декретный отпуск.

Она возглавляет ведомство, которое называли чуть ли не «супероружием против вражеской пропаганды» с апреля года и является первой руководительницей ЦПД.

Мы очень внимательно следили за деятельность Центра все 5 месяцев с его запуска и так и не смогли понять смысл его существования.

Мало того, что в ЦПД отказываются раскрывать "фейки" (https://apnews.com.ua/ru/news/tcentr-po ... ev-raboty/), обнаруженные за 5 месяцев работы, так теперь уходит единственный человек из штата. При этом Лысенко за последние три месяца получила более 200000 грн (https://apnews.com.ua/ru/news/rukovodit ... -zarplaty/) зарплаты.

Напомним, что на должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявлял, что новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.

PS: Наконец-то ЦПД показал хоть какой-то результат. Правда, совсем не тот, на который все рассчитывали.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20

Re: Політичні дискусії

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Пряма мова: "Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?

Ну а відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності.
Піар і злодійство - це точно не ті речі, якими повинен займатися глава Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади".
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:21

США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!

Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.

Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа (https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».

И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:53

  Вкладчик1234 написав:
США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!

Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.

Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа (https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».

И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности!

Нічого в цьому особливого нема.
Так завжди і всюди було, є і буде.
Тобто будуть траплятися такі випадки в таких ситуаціях.

Яких цивільних?...
В 91-ому борти, які вивозили з Закавказського військового округу майно сімей військовослужбовців спокійно брали по тарифу за вивіз авто, надлишкового вантажу. А черговість вивезення контейнерів...
Свої навіть зі своїх.
Так це в отій радянській армії, де ще хоч якісь принципи та межі були.

Порядні люди вони завжди і всюди в дефіциті. А непорядних завжди і всюди достатньо.

Я впевнений, що американські військові також немало афганців евакуюють безоплатньо.

Відносно "бегства самой мощной" - рішення прийняли політики...не переймаючись над проблемами в часі виконання військовими.

Взагалі ж видно, що у світі в різних галузях руйнується система довіри.
І якщо тріщать цивілізовані цінності, то там, де їх не було або були малі, овсім у мінус падає.
detroytred
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  #<1 ... 7424742574267427
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