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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7424742574267427 Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:55



Она возглавляет ведомство, которое называли чуть ли не «супероружием против вражеской пропаганды» с апреля года и является первой руководительницей ЦПД.



Мы очень внимательно следили за деятельность Центра все 5 месяцев с его запуска и так и не смогли понять смысл его существования.



Мало того, что в ЦПД отказываются раскрывать "фейки" ( https://apnews.com.ua/ru/news/tcentr-po ... ev-raboty/ ), обнаруженные за 5 месяцев работы, так теперь уходит единственный человек из штата. При этом Лысенко за последние три месяца получила более 200000 грн ( https://apnews.com.ua/ru/news/rukovodit ... -zarplaty/ ) зарплаты.



Напомним, что на должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявлял, что новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.



PS: Наконец-то ЦПД показал хоть какой-то результат. Правда, совсем не тот, на который все рассчитывали. Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко ушла в декретный отпуск.Она возглавляет ведомство, которое называли чуть ли не «супероружием против вражеской пропаганды» с апреля года и является первой руководительницей ЦПД.Мы очень внимательно следили за деятельность Центра все 5 месяцев с его запуска и так и не смогли понять смысл его существования.Мало того, что в ЦПД отказываются раскрывать "фейки" (), обнаруженные за 5 месяцев работы, так теперь уходит единственный человек из штата. При этом Лысенко за последние три месяца получила более 200000 грн () зарплаты.Напомним, что на должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявлял, что новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.PS: Наконец-то ЦПД показал хоть какой-то результат. Правда, совсем не тот, на который все рассчитывали. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15157 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8223 раз. Подякували: 3987 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20 Re: Політичні дискусії В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.



Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП



Пряма мова: "Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?



Ну а відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності.

Піар і злодійство - це точно не ті речі, якими повинен займатися глава Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади". unicdima

Повідомлень: 1778 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:21



Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.



Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа ( https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/ ) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».



И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности! США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа () за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15157 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8223 раз. Подякували: 3987 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:53 Вкладчик1234 написав:



Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.



Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа ( https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/ ) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».



И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности! США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа () за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности!

Нічого в цьому особливого нема.

Так завжди і всюди було, є і буде.

Тобто будуть траплятися такі випадки в таких ситуаціях.



Яких цивільних?...

В 91-ому борти, які вивозили з Закавказського військового округу майно сімей військовослужбовців спокійно брали по тарифу за вивіз авто, надлишкового вантажу. А черговість вивезення контейнерів...

Свої навіть зі своїх.

Так це в отій радянській армії, де ще хоч якісь принципи та межі були.



Порядні люди вони завжди і всюди в дефіциті. А непорядних завжди і всюди достатньо.



Я впевнений, що американські військові також немало афганців евакуюють безоплатньо.



Відносно "бегства самой мощной" - рішення прийняли політики...не переймаючись над проблемами в часі виконання військовими.



Взагалі ж видно, що у світі в різних галузях руйнується система довіри.

І якщо тріщать цивілізовані цінності, то там, де їх не було або були малі, овсім у мінус падає. Нічого в цьому особливого нема.Так завжди і всюди було, є і буде.Тобто будуть траплятися такі випадки в таких ситуаціях.Яких цивільних?...В 91-ому борти, які вивозили з Закавказського військового округу майно сімей військовослужбовців спокійно брали по тарифу за вивіз авто, надлишкового вантажу. А черговість вивезення контейнерів...Свої навіть зі своїх.Так це в отій радянській армії, де ще хоч якісь принципи та межі були.Порядні люди вони завжди і всюди в дефіциті. А непорядних завжди і всюди достатньо.Я впевнений, що американські військові також немало афганців евакуюють безоплатньо.Відносно "бегства самой мощной" - рішення прийняли політики...не переймаючись над проблемами в часі виконання військовими.Взагалі ж видно, що у світі в різних галузях руйнується система довіри.І якщо тріщать цивілізовані цінності, то там, де їх не було або були малі, овсім у мінус падає. detroytred

Повідомлень: 24545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 09:58 detroytred написав: якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? Хоч ти того й не вартуєш..але трошки тобі допоможу

Візьмемо за приклад Афганістан.

В кожному з кишлаків є свій лідер..який як правило належить до одного й того ж племені , яке є в навколишніх кишлаках...

Будь-який приїзжий..як правило або асимілюється..або вбивається(якщо його погляди не відповідають такому собі середньостатистичному погляду мешканця кишлака)

І так 500 років...

В 1900(приблизно ) прийшли англічани і спробували повести афганців з феодалізму в капіталізм...вели ,вели - не довели

В 1979 прийшли комуністи і спробували вести афганців в соціалізм..вели ,вели-не довели

В 2000 прийшли американці,знову вели в капіталізм..

а Афганістан так залишився феодальним.

В чому справа?

В СРСР совок побудувати змогли - а в Афганістані ні

В США капіталізм збудувати змогли - а в Афгані все одно феодалізм...

А справа не в можновладцях..

Справа

а - в підготовці (середній) мешканців країни.Якщо мешканці сприймають тільки феодально-общинний устрій..то керувати ними можуть тільки можновладці з феодальними баченнями..

б - в часі

Можна змінити будь яке примітивне бачення(феодалізм) на будь-яке більш прогресивніше - капіталізм чи соціалізм..але йти (вести) треба довго ,наполегливо і в одному напрямку.

Кожен раз міняючи напрямки - суспільство поверталось у висхідну точку



І тепер простий математичний приклад

Як зміниться все що створюється суспільством при умові ,що від можновладців залежить 5% і 90% , за 30 років

100 __ 1,05 _________ 100 _________ 1,9

105 __ 1,05 _________ 190 _________ 1,9

110 __ 1,05 _________ 361 _________ 1,9

116 __ 1,05 _________ 686 _________ 1,9

122 __ 1,05 _________ 1303 ________ 1,9

128 __ 1,05 _________ 2476 ________ 1,9

134 __ 1,05 _________ 4705 ________ 1,9

141 __ 1,05 _________ 8939 ________ 1,9

148 __ 1,05 _________ 16984 ________ 1,9

155 __ 1,05 _________ 32269 ________ 1,9

163 __ 1,05 _________ 61311 ________ 1,9

171 __ 1,05 _________ 116490 _______ 1,9

180 __ 1,05 _________ 221331 _______ 1,9

189 __ 1,05 _________ 420530 _______ 1,9

198 __ 1,05 _________ 799007 _______ 1,9

208 __ 1,05 _________ 1518113 ______ 1,9

218 __ 1,05 _________ 2884414 ______ 1,9

229 __ 1,05 _________ 5480387 ______ 1,9

241 __ 1,05 _________ 10412735 _____ 1,9

253 __ 1,05 _________ 19784197 _____ 1,9

265 __ 1,05 _________ 37589973 _____ 1,9

279 __ 1,05 _________ 71420950 _____ 1,9

293 __ 1,05 _________ 135699804 ____ 1,9

307 __ 1,05 _________ 257829628 ____ 1,9

323 __ 1,05 _________ 489876293 ____ 1,9

339 __ 1,05 _________ 930764957 ____ 1,9

356 __ 1,05 _________ 1768453418 ___ 1,9

373 __ 1,05 _________ 3360061494 ___ 1,9

392 __ 1,05 _________ 6384116839 ___ 1,9

412 __ 1,05 _________ 12129821995 __ 1,9



Надіюсь не треба пояснювати що +5% за 30 років дають збільшення в 4 рази і це нормально і присутнє в багатьох країнах

А от збільшення в 1 мільярд разів - ще ніхто не бачив Хоч ти того й не вартуєш..але трошки тобі допоможуВізьмемо за приклад Афганістан.В кожному з кишлаків є свій лідер..який як правило належить до одного й того ж племені , яке є в навколишніх кишлаках...Будь-який приїзжий..як правило або асимілюється..або вбивається(якщо його погляди не відповідають такому собі середньостатистичному погляду мешканця кишлака)І так 500 років...В 1900(приблизно ) прийшли англічани і спробували повести афганців з феодалізму в капіталізм...вели ,вели - не довелиВ 1979 прийшли комуністи і спробували вести афганців в соціалізм..вели ,вели-не довелиВ 2000 прийшли американці,знову вели в капіталізм..а Афганістан так залишився феодальним.В чому справа?В СРСР совок побудувати змогли - а в Афганістані ніВ США капіталізм збудувати змогли - а в Афгані все одно феодалізм...А справа не в можновладцях..Справаа - в підготовці (середній) мешканців країни.Якщо мешканці сприймають тільки феодально-общинний устрій..то керувати ними можуть тільки можновладці з феодальними баченнями..б - в часіМожна змінити будь яке примітивне бачення(феодалізм) на будь-яке більш прогресивніше - капіталізм чи соціалізм..але йти (вести) треба довго ,наполегливо і в одному напрямку.Кожен раз міняючи напрямки - суспільство поверталось у висхідну точкуІ тепер простий математичний прикладЯк зміниться все що створюється суспільством при умові ,що від можновладців залежить 5% і 90% , за 30 років100 __ 1,05 _________ 100 _________ 1,9105 __ 1,05 _________ 190 _________ 1,9110 __ 1,05 _________ 361 _________ 1,9116 __ 1,05 _________ 686 _________ 1,9122 __ 1,05 _________ 1303 ________ 1,9128 __ 1,05 _________ 2476 ________ 1,9134 __ 1,05 _________ 4705 ________ 1,9141 __ 1,05 _________ 8939 ________ 1,9148 __ 1,05 _________ 16984 ________ 1,9155 __ 1,05 _________ 32269 ________ 1,9163 __ 1,05 _________ 61311 ________ 1,9171 __ 1,05 _________ 116490 _______ 1,9180 __ 1,05 _________ 221331 _______ 1,9189 __ 1,05 _________ 420530 _______ 1,9198 __ 1,05 _________ 799007 _______ 1,9208 __ 1,05 _________ 1518113 ______ 1,9218 __ 1,05 _________ 2884414 ______ 1,9229 __ 1,05 _________ 5480387 ______ 1,9241 __ 1,05 _________ 10412735 _____ 1,9253 __ 1,05 _________ 19784197 _____ 1,9265 __ 1,05 _________ 37589973 _____ 1,9279 __ 1,05 _________ 71420950 _____ 1,9293 __ 1,05 _________ 135699804 ____ 1,9307 __ 1,05 _________ 257829628 ____ 1,9323 __ 1,05 _________ 489876293 ____ 1,9339 __ 1,05 _________ 930764957 ____ 1,9356 __ 1,05 _________ 1768453418 ___ 1,9373 __ 1,05 _________ 3360061494 ___ 1,9392 __ 1,05 _________ 6384116839 ___ 1,9412 __ 1,05 _________ 12129821995 __ 1,9Надіюсь не треба пояснювати що +5% за 30 років дають збільшення в 4 рази і це нормально і присутнє в багатьох країнахА от збільшення в 1 мільярд разів - ще ніхто не бачив budivelnik

Повідомлень: 24820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 10:04 yanyura написав: А что лично ты купил для себя из "цяцек"? Не "могу позволить себе купить", а реально купил? А что лично ты купил для себя из "цяцек"? Не "могу позволить себе купить", а реально купил? Я тебе трошки засмучу.

1 Вже років 5 я потихеньку піднімаю свій рівень споживання

2 Станом на сьогодні (крім подорожей, а це Словачина, Чорногорія, Греція, Польща, Домінікана -це приблизно 200 000 грн витрат) мене цікавлять електромобілі, при чому до цього року, це були виключно машинки конструктор збери сам ( кузов з одного ,батареї з іншого і так далі) це обійшлось мені у ще приблизно 200 000+ вкладений власний час в це хоббі...але отриманий результат мене не задовільнив і я тепер дивлюсь в сторону промислових електроавто.

Якщо все нормально піде то до кінця року буду мати Пежо 2008е ( ціни на це авто - глянь сам) Я тебе трошки засмучу.1 Вже років 5 я потихеньку піднімаю свій рівень споживання2 Станом на сьогодні (крім подорожей, а це Словачина, Чорногорія, Греція, Польща, Домінікана -це приблизно 200 000 грн витрат) мене цікавлять електромобілі, при чому до цього року, це були виключно машинки конструктор збери сам ( кузов з одного ,батареї з іншого і так далі) це обійшлось мені у ще приблизно 200 000+ вкладений власний час в це хоббі...але отриманий результат мене не задовільнив і я тепер дивлюсь в сторону промислових електроавто.Якщо все нормально піде то до кінця року буду мати Пежо 2008е ( ціни на це авто - глянь сам) budivelnik

Повідомлень: 24820 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 10:14 budivelnik написав: Я тебе трошки засмучу.

Я тебе трошки засмучу.

Брехня чергова. Проекція власних побажаннь - засмутити співрозмовника. Я тільки радий за Вас. Думаю, що Ваш опонент, теж не хоче Вас засмучувати. Брехня чергова. Проекція власних побажаннь - засмутити співрозмовника. Я тільки радий за Вас.Думаю, що Ваш опонент, теж не хоче Вас засмучувати. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29464 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7424742574267427 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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