Додано: Суб 21 сер, 2021 09:58

detroytred написав: якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ? якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ?

Хоч ти того й не вартуєш..але трошки тобі допоможуВізьмемо за приклад Афганістан.В кожному з кишлаків є свій лідер..який як правило належить до одного й того ж племені , яке є в навколишніх кишлаках...Будь-який приїзжий..як правило або асимілюється..або вбивається(якщо його погляди не відповідають такому собі середньостатистичному погляду мешканця кишлака)І так 500 років...В 1900(приблизно ) прийшли англічани і спробували повести афганців з феодалізму в капіталізм...вели ,вели - не довелиВ 1979 прийшли комуністи і спробували вести афганців в соціалізм..вели ,вели-не довелиВ 2000 прийшли американці,знову вели в капіталізм..а Афганістан так залишився феодальним.В чому справа?В СРСР совок побудувати змогли - а в Афганістані ніВ США капіталізм збудувати змогли - а в Афгані все одно феодалізм...А справа не в можновладцях..Справаа - в підготовці (середній) мешканців країни.Якщо мешканці сприймають тільки феодально-общинний устрій..то керувати ними можуть тільки можновладці з феодальними баченнями..б - в часіМожна змінити будь яке примітивне бачення(феодалізм) на будь-яке більш прогресивніше - капіталізм чи соціалізм..але йти (вести) треба довго ,наполегливо і в одному напрямку.Кожен раз міняючи напрямки - суспільство поверталось у висхідну точкуІ тепер простий математичний прикладЯк зміниться все що створюється суспільством при умові ,що від можновладців залежить 5% і 90% , за 30 років100 __ 1,05 _________ 100 _________ 1,9105 __ 1,05 _________ 190 _________ 1,9110 __ 1,05 _________ 361 _________ 1,9116 __ 1,05 _________ 686 _________ 1,9122 __ 1,05 _________ 1303 ________ 1,9128 __ 1,05 _________ 2476 ________ 1,9134 __ 1,05 _________ 4705 ________ 1,9141 __ 1,05 _________ 8939 ________ 1,9148 __ 1,05 _________ 16984 ________ 1,9155 __ 1,05 _________ 32269 ________ 1,9163 __ 1,05 _________ 61311 ________ 1,9171 __ 1,05 _________ 116490 _______ 1,9180 __ 1,05 _________ 221331 _______ 1,9189 __ 1,05 _________ 420530 _______ 1,9198 __ 1,05 _________ 799007 _______ 1,9208 __ 1,05 _________ 1518113 ______ 1,9218 __ 1,05 _________ 2884414 ______ 1,9229 __ 1,05 _________ 5480387 ______ 1,9241 __ 1,05 _________ 10412735 _____ 1,9253 __ 1,05 _________ 19784197 _____ 1,9265 __ 1,05 _________ 37589973 _____ 1,9279 __ 1,05 _________ 71420950 _____ 1,9293 __ 1,05 _________ 135699804 ____ 1,9307 __ 1,05 _________ 257829628 ____ 1,9323 __ 1,05 _________ 489876293 ____ 1,9339 __ 1,05 _________ 930764957 ____ 1,9356 __ 1,05 _________ 1768453418 ___ 1,9373 __ 1,05 _________ 3360061494 ___ 1,9392 __ 1,05 _________ 6384116839 ___ 1,9412 __ 1,05 _________ 12129821995 __ 1,9Надіюсь не треба пояснювати що +5% за 30 років дають збільшення в 4 рази і це нормально і присутнє в багатьох країнахА от збільшення в 1 мільярд разів - ще ніхто не бачив