RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7424742574267427
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:55

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко ушла в декретный отпуск.

Она возглавляет ведомство, которое называли чуть ли не «супероружием против вражеской пропаганды» с апреля года и является первой руководительницей ЦПД.

Мы очень внимательно следили за деятельность Центра все 5 месяцев с его запуска и так и не смогли понять смысл его существования.

Мало того, что в ЦПД отказываются раскрывать "фейки" (https://apnews.com.ua/ru/news/tcentr-po ... ev-raboty/), обнаруженные за 5 месяцев работы, так теперь уходит единственный человек из штата. При этом Лысенко за последние три месяца получила более 200000 грн (https://apnews.com.ua/ru/news/rukovodit ... -zarplaty/) зарплаты.

Напомним, что на должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявлял, что новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.

PS: Наконец-то ЦПД показал хоть какой-то результат. Правда, совсем не тот, на который все рассчитывали.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15161
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8224 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20

Re: Політичні дискусії

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені міським головою Києва Віталієм Кличком.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Пряма мова: "Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?

Ну а відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності.
Піар і злодійство - це точно не ті речі, якими повинен займатися глава Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади".
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:21

США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!

Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.

Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа (https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».

И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15161
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8224 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:53

  Вкладчик1234 написав:
США демонстрируют себя в Афганистане во всей красе!

Уже который день весь мир прозревает от хаоса, творящегося в Афганистане в связи с бегством оттуда самой мощной американской армии в мире. Тем временем сами же американские солдаты, вернее их генералы, не прочь чуток подзаработать на творящемся хаосе, и развернули настоящую торговлю за право свинтить вместе с ними от захвативших власть в Афганистане талибов.

Причем ладно бы только афганцев вывозили за деньги — но даже со СВОИХ собственных граждан доблестные американские вояки дерут по 2 тыс. долл. с носа (https://www.breitbart.com/politics/2021 ... rom-kabul/) за эвакуацию из Кабула. Ну а с афганцев понятное дело в разы больше. Насмотрелись, понимаешь, «Касабланки».

И то правда: американская армия — это вам не какая-то там благотворительная организация. Хочешь жить — плати! Не хочешь платить — умри! Истинные американские ценности!

Нічого в цьому особливого нема.
Так завжди і всюди було, є і буде.
Тобто будуть траплятися такі випадки в таких ситуаціях.

Яких цивільних?...
В 91-ому борти, які вивозили з Закавказського військового округу майно сімей військовослужбовців спокійно брали по тарифу за вивіз авто, надлишкового вантажу. А черговість вивезення контейнерів...
Свої навіть зі своїх.
Так це в отій радянській армії, де ще хоч якісь принципи та межі були.

Порядні люди вони завжди і всюди в дефіциті. А непорядних завжди і всюди достатньо.

Я впевнений, що американські військові також немало афганців евакуюють безоплатньо.

Відносно "бегства самой мощной" - рішення прийняли політики...не переймаючись над проблемами в часі виконання військовими.

Взагалі ж видно, що у світі в різних галузях руйнується система довіри.
І якщо тріщать цивілізовані цінності, то там, де їх не було або були малі, овсім у мінус падає.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24546
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:58

  detroytred написав:якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ?
Хоч ти того й не вартуєш..але трошки тобі допоможу
Візьмемо за приклад Афганістан.
В кожному з кишлаків є свій лідер..який як правило належить до одного й того ж племені , яке є в навколишніх кишлаках...
Будь-який приїзжий..як правило або асимілюється..або вбивається(якщо його погляди не відповідають такому собі середньостатистичному погляду мешканця кишлака)
І так 500 років...
В 1900(приблизно ) прийшли англічани і спробували повести афганців з феодалізму в капіталізм...вели ,вели - не довели
В 1979 прийшли комуністи і спробували вести афганців в соціалізм..вели ,вели-не довели
В 2000 прийшли американці,знову вели в капіталізм..
а Афганістан так залишився феодальним.
В чому справа?
В СРСР совок побудувати змогли - а в Афганістані ні
В США капіталізм збудувати змогли - а в Афгані все одно феодалізм...
А справа не в можновладцях..
Справа
а - в підготовці (середній) мешканців країни.Якщо мешканці сприймають тільки феодально-общинний устрій..то керувати ними можуть тільки можновладці з феодальними баченнями..
б - в часі
Можна змінити будь яке примітивне бачення(феодалізм) на будь-яке більш прогресивніше - капіталізм чи соціалізм..але йти (вести) треба довго ,наполегливо і в одному напрямку.
Кожен раз міняючи напрямки - суспільство поверталось у висхідну точку

І тепер простий математичний приклад
Як зміниться все що створюється суспільством при умові ,що від можновладців залежить 5% і 90% , за 30 років
100 __ 1,05 _________ 100 _________ 1,9
105 __ 1,05 _________ 190 _________ 1,9
110 __ 1,05 _________ 361 _________ 1,9
116 __ 1,05 _________ 686 _________ 1,9
122 __ 1,05 _________ 1303 ________ 1,9
128 __ 1,05 _________ 2476 ________ 1,9
134 __ 1,05 _________ 4705 ________ 1,9
141 __ 1,05 _________ 8939 ________ 1,9
148 __ 1,05 _________ 16984 ________ 1,9
155 __ 1,05 _________ 32269 ________ 1,9
163 __ 1,05 _________ 61311 ________ 1,9
171 __ 1,05 _________ 116490 _______ 1,9
180 __ 1,05 _________ 221331 _______ 1,9
189 __ 1,05 _________ 420530 _______ 1,9
198 __ 1,05 _________ 799007 _______ 1,9
208 __ 1,05 _________ 1518113 ______ 1,9
218 __ 1,05 _________ 2884414 ______ 1,9
229 __ 1,05 _________ 5480387 ______ 1,9
241 __ 1,05 _________ 10412735 _____ 1,9
253 __ 1,05 _________ 19784197 _____ 1,9
265 __ 1,05 _________ 37589973 _____ 1,9
279 __ 1,05 _________ 71420950 _____ 1,9
293 __ 1,05 _________ 135699804 ____ 1,9
307 __ 1,05 _________ 257829628 ____ 1,9
323 __ 1,05 _________ 489876293 ____ 1,9
339 __ 1,05 _________ 930764957 ____ 1,9
356 __ 1,05 _________ 1768453418 ___ 1,9
373 __ 1,05 _________ 3360061494 ___ 1,9
392 __ 1,05 _________ 6384116839 ___ 1,9
412 __ 1,05 _________ 12129821995 __ 1,9

Надіюсь не треба пояснювати що +5% за 30 років дають збільшення в 4 рази і це нормально і присутнє в багатьох країнах
А от збільшення в 1 мільярд разів - ще ніхто не бачив
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24824
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:04

  yanyura написав:А что лично ты купил для себя из "цяцек"? Не "могу позволить себе купить", а реально купил?
Я тебе трошки засмучу.
1 Вже років 5 я потихеньку піднімаю свій рівень споживання
2 Станом на сьогодні (крім подорожей, а це Словачина, Чорногорія, Греція, Польща, Домінікана -це приблизно 200 000 грн витрат) мене цікавлять електромобілі, при чому до цього року, це були виключно машинки конструктор збери сам ( кузов з одного ,батареї з іншого і так далі) це обійшлось мені у ще приблизно 200 000+ вкладений власний час в це хоббі...але отриманий результат мене не задовільнив і я тепер дивлюсь в сторону промислових електроавто.
Якщо все нормально піде то до кінця року буду мати Пежо 2008е ( ціни на це авто - глянь сам)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24824
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:14

  budivelnik написав:Я тебе трошки засмучу.

Брехня чергова. Проекція власних побажаннь - засмутити співрозмовника. Я тільки радий за Вас. :) Думаю, що Ваш опонент, теж не хоче Вас засмучувати. :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29469
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:11

А що за конфлікт у Гужви і Шарія?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10074
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:13

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Я тебе трошки засмучу.

Очередной пук в лужу, и именно потому, что
Мені так вважається! А якщо мені вважається, значить я прав, бо я ніколи не помиляюсь!!!

Наоборот, я рад, что у тебя кроме твоего "купи-продай", есть хоть какое-то хобби - путешествовать по разным странам, изучая местные достопримечательности (если это не для того, чтобы делать там селфи, хвалясь перед другими, мол вот где я был в отличие от тебя), что ты пытался сам сделать электромобиль, только плохо, что ты не смог довести это до конца и теперь хочешь купить готовый.

У меня, к сожалению это не получится. И не из-за отсутствия на это денег. В молодости я при любой возможности путешествовал по стране, где поближе на 2-х колесном мотоцикле (проходимость, пройдет даже там, где вместо дорог узкие тропки, по бездорожью), где подальше на авто. Сейчас же (возраст + болячки, я ведь "ликвидатор") я очень сильно устаю от поездок на любом транспорте, даже после поездки в райцентр (30 км туда, 30 обратно) мне нужно минимум час полежать, отойти. И от авто отказался уже лет 10 как, т.к. реакция резко упала, могу и сбить кого-то или врезаться в другую машину.
Т.ч. пока у тебя есть здоровье, путешествуй, а только "за" такое хобби.
yanyura
 
Повідомлень: 6096
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1932 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:05

Будівельник
Це тобі здається або хочеться вважати, що ти мені допоміг, допомагаєш.

Ти, як завжди, заєралашив.
Взявши приклад Афганістану.
Саме прикольне те, що я тобі вже не раз цей єралашик спростовув -- зрозумій, що Україна та українці не такі відсталі!
І мова йде не про з зміну формації, а ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ. Тобто подальший розвиток.
Який йде дуже повільно.
І для цього Бальцерович рекомендує ... кому і що?)) Всоте тебе запитую і всоте ти зливаєшся. Зараз довгим опусом...

Ти в реалії хоч подивитися в стані?
Яке будування соціалізму або капіталвзму СССР або США в Афганістані???!!!
Да с тобою розмовляти ні про що після такого безграмотності.

Коли совок дійсно хотів, то побудував совок в кіргізіях, туркменіях.
Аналогічно США будували в своїх ринок.
Звісно, що не такі, але хоч близько.

А від Афганістану, що совок, що штати мали за мету тільки --- контроль території.
І все.
І вся поміч зводилася не для побудови чогось (бо її такої помічі та уваги замало), а для *відкупу* населенню та місцевій владі.
І не більш.

Сам-то допетри, чому ніхто навіть і не намагався змінити докорінно Афганістан.
Сугубо об'єктивні причини.

А аля будівельнику достатньо по вухам поїздити, що будуємо в Афганістані соціалізм, ринок -- і він повірить.
Цирк.

2. Повний цирк в тебе і з табличкою, відсотками.
Черговий класичний єралашик.
Ти де бачив отаке стале постійне зростання-то???
Де???
Це питання я додам до отого переліку, на який ти відмовчуєшся.

В тому й річ, що завдяки вдалим реформам досягають темпів розвитку вище 5%.
Вдалі дії да ще вкупі з зовнішньою кон'юнктурою і стрибок.
Стрибки та уповільнення. Навіть відкати.

Зрозумій, в України є резерві дії, які можна виконати, для сприяння розвитку ринку, суспільства, країни.
Необхідно виконати для подальшого розвитку.
От усякі МВФи, Бальцеровичі, каладзе і т.д. наполегливо радять НАШИМ МОЖНОВЛАЛЦЯМ зробити ці дії, реформи.

Ну наших-то можновлалців можна зрозуміти -- вони не бажають ламати собі модель, при якій максимально особисто збагачуються.
Ну а ти-то навіщо демагогією та єралпшиками намагаєшся заперечити ключову роль реформ від можновлалців для розвитку країни та суспільства???

Якусь печерну маячню несеш про нехай кожен забажає-почне ...
І треба чекати, поки в людей з'явиться оце бажання.
А щоб скоріше з'явилося, треба оточуючих переконувати.

І що за дурня прямо у лоб переносити вплив можновлалців у відсотках на зміну ВВП?
Що за єралаш...
Знов дурна проста арифметика при вирішенні складної задачі.

Це ж тільки додуматися -- якщо на 90% залежить, то тоді тільки зростання на 90%.

До речі, нагадаю тобі, що, наприклад, ложка дьогтю занедбає двжку меду; а грам прянощів роблять з ніякої страви дуже смачну їжу.
Тепер зрозумів-то, яку маяню ти несеш отакою простою арифметикою-табличками в складних задачах?

Ти мені нагадуєш дитину ..., яка отримала інструменти і користується ними, але дуже недоречно.

З.и.
Читай книжки... а не єралашики складай про Афганістан.
Там же приклади є:
- в Німеччині, Кореї межу провели (по окупації) і в одних побудували ринок, а в других *соціалізм*.
Хто??
- на кордоні США-Мексика півміста!! живуть, як американці, а друга половина, як мексиканці.
Тому що кордон через півміста.

Люди однакові ... можновлалці-управлінці-влада різна.

І таких прикладів з поясненнями там купа.
А ти на пряме питання єралашик склав про Афганістан.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24546
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7424742574267427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18405)
21.08.2021 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.