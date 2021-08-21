Хотів би я побачити як грам прянощів покращить ложку дьогтю...
Не хочеш Афган - тримай такий простий приклад як Закон про мову...
У нас є два його варіанти
Ківалова-Колісніченко
і сьогоднішній....
Обидва ці варіанти обнулюють один одного....
Тому знову пробую тобі допомогти по доброті душевній.
1 Всі переваги від сьогоднішньої версії закону ми отримаємо через...20-30 .
років
2 Вся справа в тому що тільки ті першокласники які згідно цього закону почнуть вчитись українською - через 30 років доберуться до керування хоч чимось( від мітли до Держави)
3 Є дві категорії людей
а - ті хто вважає Закон дуже повільним - іони не хочуть чекати 30 років
б - ті хто вважають Закон дуже радикальним-вони не хочуть щоб їх діти вчились українською
І перша і друга категорії є назадоволенною..і не залежно від того хороший сам Закон чи поганий-ці категорії так і помруть невдоволеними.
4 Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.
5 Я відношусь до оптимістів..а тому для мене цей Закон є оптимальний...бо не заважає
а - мені
б - моїм дітям
в - Державі
розвиватись так як кожна група вважає за потрібне.
ПС
Ти так і не зрозумів
Якщо одні рухались 400 років в одному напрямку ( наприклад німці починаючи від Мартіна Лютера) , а другі як гімно в ополонці цих же 400 років бовтались між феодалізмом,капіталізмом,військовим коммунізмом,НЕПом,соціалізмом, і знову капіталізмом..
То першим потрібно було тільки трошки грошей і відсутності бойових дій(Німці і план Маршала) , а другим ще треба в своїх головах змінити формації (капіталізм - перевага особистості над суспільством) , соціалізм - перевага суспільства над особистістю.