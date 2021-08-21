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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7425742674277428
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:03

  detroytred написав:До речі, нагадаю тобі, що, наприклад, ложка дьогтю занедбає двжку меду; а грам прянощів роблять з ніякої страви дуже смачну їжу.
Хотів би я побачити як грам прянощів покращить ложку дьогтю...
Не хочеш Афган - тримай такий простий приклад як Закон про мову...
У нас є два його варіанти
Ківалова-Колісніченко
і сьогоднішній....
Обидва ці варіанти обнулюють один одного....
Тому знову пробую тобі допомогти по доброті душевній.
1 Всі переваги від сьогоднішньої версії закону ми отримаємо через...20-30 .
років
2 Вся справа в тому що тільки ті першокласники які згідно цього закону почнуть вчитись українською - через 30 років доберуться до керування хоч чимось( від мітли до Держави)
3 Є дві категорії людей
а - ті хто вважає Закон дуже повільним - іони не хочуть чекати 30 років
б - ті хто вважають Закон дуже радикальним-вони не хочуть щоб їх діти вчились українською
І перша і друга категорії є назадоволенною..і не залежно від того хороший сам Закон чи поганий-ці категорії так і помруть невдоволеними.
4 Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.
5 Я відношусь до оптимістів..а тому для мене цей Закон є оптимальний...бо не заважає
а - мені
б - моїм дітям
в - Державі
розвиватись так як кожна група вважає за потрібне.

ПС
Ти так і не зрозумів
Якщо одні рухались 400 років в одному напрямку ( наприклад німці починаючи від Мартіна Лютера) , а другі як гімно в ополонці цих же 400 років бовтались між феодалізмом,капіталізмом,військовим коммунізмом,НЕПом,соціалізмом, і знову капіталізмом..
То першим потрібно було тільки трошки грошей і відсутності бойових дій(Німці і план Маршала) , а другим ще треба в своїх головах змінити формації (капіталізм - перевага особистості над суспільством) , соціалізм - перевага суспільства над особистістю.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:41

Будівельник
Ще краще)) закон про мову притулив.
Згенерував якусь маячню про "Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.".
Бо схотілося такого висновку))

Що ти несеш?
Вже й 400 років назад втулив.
То хоч папередники, а тепер папередники папередників.

Звісно, що деякий вплив історії є.
Але ти підмінюєш предмет.
Мова була НЕ про те, де легше зробити зміни, реформи.
Звісно, що німців легше було повернути в капіталізм.
Ніхто цього не заперечує.
Адмірал Ясен...
Тобто ти знов демагогічно прийом застосував.

Тобі було вказано:
1. Що українцям не в якесь далеке майбутнє (аля комунізм) треба входити. А вдосконалювати капіталізм, ринок.
Який вже є. За віконцем.
І для цього Бальцерович рекомендує ...
Що? І кому? Знов відмовчуєшся))

2. Про роль можновладців.
Які втулили українцям навіть "соціалізм".
І німцям.
Коли тим же німцям американці становили ринок.
Коли півміста можновладці надали розвинутий американський, а другій -- недорозвинутий мексиканський.


І, чудаче, німці дивились не на історію, а на розвинуту ФРН, як приклад. Це набагато облегшило реформування, ніж Мартін Лютер або цар Горох.
І щось прямування німцями в одному напрямку і Мартін Лютер не стали перешкодою прорадянскій німецькій владі побудувати НАВІТЬ ТАКЕ НЕПРИРОДНЄ!!!!, як ГДР.


Танунаки...
Ти постійно застосовуєш демагогію...

До речі, вже отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули, як Пугачьову)), а ти про вплив.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:57

  detroytred написав:отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули
Ти ж памятаєш.
Ти просто спиш і бачиш як якісь хороші можновладці з впливом 90% на кінцевий процес приходять і за 2 максимум 3 роки роблять...ТЕБЕ багатшим..
Тебе ж не цікавлять такі як я
Тебе не цікавлять що процеси є інерційними
Ти просто озираєшся навкруги(в тому числі і в інтернет чи телевізор) і хочеш пожити так,як живе майор Бундесверу на пенсії...
Але тобі невтямки...
Для того щоб у нас були такі керівники як у ФРН...треба щоб у нас були такі пропорції серед населення з переконання в головах як у ФРН.
У мене ці переконання є
У тебе і тобі подібних -вони відсутні.
Тому ви й хапаєтесь за соломинки, у вигляді власних фантазій.
ПС
До 1970 розвиток ФРН йшов однаково з розвитком НДР..і тільки після 1970 роки західна модель почала вигравати(далось взнаки що 400 років до того розвивали капіталістичні бачення)
По Південній і Північній Кореї - до 1990 року ти практично нічого не чув про супер/пупер корейську економіку..а пройшло вже( на той момент) 37 років після закінчення корейської війни.

Бачиш
Навіть в тих прикладах які ти приводиш відстань між початком реформ і першими результатами - 40 років...
А на сьогодні Південна Корея рухається в одному напрямку вже 68 років , і за ці роки на не ніхто не нападав,вона не міняла економічну модель, в неї не анексовували території.
budivelnik
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  #<1 ... 7425742674277428
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