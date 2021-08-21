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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7425742674277428 Додано: Суб 21 сер, 2021 19:03 detroytred написав: До речі, нагадаю тобі, що, наприклад, ложка дьогтю занедбає двжку меду; а грам прянощів роблять з ніякої страви дуже смачну їжу. До речі, нагадаю тобі, що, наприклад, ложка дьогтю занедбає двжку меду; а грам прянощів роблять з ніякої страви дуже смачну їжу. Хотів би я побачити як грам прянощів покращить ложку дьогтю...

Не хочеш Афган - тримай такий простий приклад як Закон про мову...

У нас є два його варіанти

Ківалова-Колісніченко

і сьогоднішній....

Обидва ці варіанти обнулюють один одного....

Тому знову пробую тобі допомогти по доброті душевній.

1 Всі переваги від сьогоднішньої версії закону ми отримаємо через...20-30 .

років

2 Вся справа в тому що тільки ті першокласники які згідно цього закону почнуть вчитись українською - через 30 років доберуться до керування хоч чимось( від мітли до Держави)

3 Є дві категорії людей

а - ті хто вважає Закон дуже повільним - іони не хочуть чекати 30 років

б - ті хто вважають Закон дуже радикальним-вони не хочуть щоб їх діти вчились українською

І перша і друга категорії є назадоволенною..і не залежно від того хороший сам Закон чи поганий-ці категорії так і помруть невдоволеними.

4 Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.

5 Я відношусь до оптимістів..а тому для мене цей Закон є оптимальний...бо не заважає

а - мені

б - моїм дітям

в - Державі

розвиватись так як кожна група вважає за потрібне.



ПС

Ти так і не зрозумів

Якщо одні рухались 400 років в одному напрямку ( наприклад німці починаючи від Мартіна Лютера) , а другі як гімно в ополонці цих же 400 років бовтались між феодалізмом,капіталізмом,військовим коммунізмом,НЕПом,соціалізмом, і знову капіталізмом..

То першим потрібно було тільки трошки грошей і відсутності бойових дій(Німці і план Маршала) , а другим ще треба в своїх головах змінити формації (капіталізм - перевага особистості над суспільством) , соціалізм - перевага суспільства над особистістю. Хотів би я побачити як грам прянощів покращить ложку дьогтю...Не хочеш Афган - тримай такий простий приклад як Закон про мову...У нас є два його варіантиКівалова-Колісніченкоі сьогоднішній....Обидва ці варіанти обнулюють один одного....Тому знову пробую тобі допомогти по доброті душевній.1 Всі переваги від сьогоднішньої версії закону ми отримаємо через...20-30 .років2 Вся справа в тому що тільки ті першокласники які згідно цього закону почнуть вчитись українською - через 30 років доберуться до керування хоч чимось( від мітли до Держави)3 Є дві категорії людейа - ті хто вважає Закон дуже повільним - іони не хочуть чекати 30 роківб - ті хто вважають Закон дуже радикальним-вони не хочуть щоб їх діти вчились українськоюІ перша і друга категорії є назадоволенною..і не залежно від того хороший сам Закон чи поганий-ці категорії так і помруть невдоволеними.4 Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.5 Я відношусь до оптимістів..а тому для мене цей Закон є оптимальний...бо не заважаєа - меніб - моїм дітямв - Державірозвиватись так як кожна група вважає за потрібне.ПСТи так і не зрозумівЯкщо одні рухались 400 років в одному напрямку ( наприклад німці починаючи від Мартіна Лютера) , а другі як гімно в ополонці цих же 400 років бовтались між феодалізмом,капіталізмом,військовим коммунізмом,НЕПом,соціалізмом, і знову капіталізмом..То першим потрібно було тільки трошки грошей і відсутності бойових дій(Німці і план Маршала) , а другим ще треба в своїх головах змінити формації (капіталізм - перевага особистості над суспільством) , соціалізм - перевага суспільства над особистістю. budivelnik

Повідомлень: 24830 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 19:41 Будівельник

Ще краще)) закон про мову притулив.

Згенерував якусь маячню про "Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.".

Бо схотілося такого висновку))



Що ти несеш?

Вже й 400 років назад втулив.

То хоч папередники, а тепер папередники папередників.



Звісно, що деякий вплив історії є.

Але ти підмінюєш предмет.

Мова була НЕ про те, де легше зробити зміни, реформи.

Звісно, що німців легше було повернути в капіталізм.

Ніхто цього не заперечує.

Адмірал Ясен...

Тобто ти знов демагогічно прийом застосував.



Тобі було вказано:

1. Що українцям не в якесь далеке майбутнє (аля комунізм) треба входити. А вдосконалювати капіталізм, ринок.

Який вже є. За віконцем.

І для цього Бальцерович рекомендує ...

Що? І кому? Знов відмовчуєшся))



2. Про роль можновладців.

Які втулили українцям навіть "соціалізм".

І німцям.

Коли тим же німцям американці становили ринок.

Коли півміста можновладці надали розвинутий американський, а другій -- недорозвинутий мексиканський.





І, чудаче, німці дивились не на історію, а на розвинуту ФРН, як приклад. Це набагато облегшило реформування, ніж Мартін Лютер або цар Горох.

І щось прямування німцями в одному напрямку і Мартін Лютер не стали перешкодою прорадянскій німецькій владі побудувати НАВІТЬ ТАКЕ НЕПРИРОДНЄ!!!!, як ГДР.





Танунаки...

Ти постійно застосовуєш демагогію...



До речі, вже отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули, як Пугачьову)), а ти про вплив. detroytred

Повідомлень: 24548 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 19:57 detroytred написав: отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули Ти ж памятаєш.

Ти просто спиш і бачиш як якісь хороші можновладці з впливом 90% на кінцевий процес приходять і за 2 максимум 3 роки роблять...ТЕБЕ багатшим..

Тебе ж не цікавлять такі як я

Тебе не цікавлять що процеси є інерційними

Ти просто озираєшся навкруги(в тому числі і в інтернет чи телевізор) і хочеш пожити так,як живе майор Бундесверу на пенсії...

Але тобі невтямки...

Для того щоб у нас були такі керівники як у ФРН...треба щоб у нас були такі пропорції серед населення з переконання в головах як у ФРН.

У мене ці переконання є

У тебе і тобі подібних -вони відсутні.

Тому ви й хапаєтесь за соломинки, у вигляді власних фантазій.

ПС

До 1970 розвиток ФРН йшов однаково з розвитком НДР..і тільки після 1970 роки західна модель почала вигравати(далось взнаки що 400 років до того розвивали капіталістичні бачення)

По Південній і Північній Кореї - до 1990 року ти практично нічого не чув про супер/пупер корейську економіку..а пройшло вже( на той момент) 37 років після закінчення корейської війни.



Бачиш

Навіть в тих прикладах які ти приводиш відстань між початком реформ і першими результатами - 40 років...

А на сьогодні Південна Корея рухається в одному напрямку вже 68 років , і за ці роки на не ніхто не нападав,вона не міняла економічну модель, в неї не анексовували території. Ти ж памятаєш.Ти просто спиш і бачиш як якісь хороші можновладці з впливом 90% на кінцевий процес приходять і за 2 максимум 3 роки роблять...ТЕБЕ багатшим..Тебе ж не цікавлять такі як яТебе не цікавлять що процеси є інерційнимиТи просто озираєшся навкруги(в тому числі і в інтернет чи телевізор) і хочеш пожити так,як живе майор Бундесверу на пенсії...Але тобі невтямки...Для того щоб у нас були такі керівники як у ФРН...треба щоб у нас були такі пропорції серед населення з переконання в головах як у ФРН.У мене ці переконання єУ тебе і тобі подібних -вони відсутні.Тому ви й хапаєтесь за соломинки, у вигляді власних фантазій.ПСДо 1970 розвиток ФРН йшов однаково з розвитком НДР..і тільки після 1970 роки західна модель почала вигравати(далось взнаки що 400 років до того розвивали капіталістичні бачення)По Південній і Північній Кореї - до 1990 року ти практично нічого не чув про супер/пупер корейську економіку..а пройшло вже( на той момент) 37 років після закінчення корейської війни.БачишНавіть в тих прикладах які ти приводиш відстань між початком реформ і першими результатами - 40 років...А на сьогодні Південна Корея рухається в одному напрямку вже 68 років , і за ці роки на не ніхто не нападав,вона не міняла економічну модель, в неї не анексовували території. budivelnik

Повідомлень: 24830 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7425742674277428 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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