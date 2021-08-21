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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7425742674277428 Додано: Суб 21 сер, 2021 19:03 detroytred написав: До речі, нагадаю тобі, що, наприклад, ложка дьогтю занедбає двжку меду; а грам прянощів роблять з ніякої страви дуже смачну їжу. До речі, нагадаю тобі, що, наприклад, ложка дьогтю занедбає двжку меду; а грам прянощів роблять з ніякої страви дуже смачну їжу. Хотів би я побачити як грам прянощів покращить ложку дьогтю...

Не хочеш Афган - тримай такий простий приклад як Закон про мову...

У нас є два його варіанти

Ківалова-Колісніченко

і сьогоднішній....

Обидва ці варіанти обнулюють один одного....

Тому знову пробую тобі допомогти по доброті душевній.

1 Всі переваги від сьогоднішньої версії закону ми отримаємо через...20-30 .

років

2 Вся справа в тому що тільки ті першокласники які згідно цього закону почнуть вчитись українською - через 30 років доберуться до керування хоч чимось( від мітли до Держави)

3 Є дві категорії людей

а - ті хто вважає Закон дуже повільним - іони не хочуть чекати 30 років

б - ті хто вважають Закон дуже радикальним-вони не хочуть щоб їх діти вчились українською

І перша і друга категорії є назадоволенною..і не залежно від того хороший сам Закон чи поганий-ці категорії так і помруть невдоволеними.

4 Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.

5 Я відношусь до оптимістів..а тому для мене цей Закон є оптимальний...бо не заважає

а - мені

б - моїм дітям

в - Державі

розвиватись так як кожна група вважає за потрібне.



ПС

Ти так і не зрозумів

Якщо одні рухались 400 років в одному напрямку ( наприклад німці починаючи від Мартіна Лютера) , а другі як гімно в ополонці цих же 400 років бовтались між феодалізмом,капіталізмом,військовим коммунізмом,НЕПом,соціалізмом, і знову капіталізмом..

То першим потрібно було тільки трошки грошей і відсутності бойових дій(Німці і план Маршала) , а другим ще треба в своїх головах змінити формації (капіталізм - перевага особистості над суспільством) , соціалізм - перевага суспільства над особистістю. Хотів би я побачити як грам прянощів покращить ложку дьогтю...Не хочеш Афган - тримай такий простий приклад як Закон про мову...У нас є два його варіантиКівалова-Колісніченкоі сьогоднішній....Обидва ці варіанти обнулюють один одного....Тому знову пробую тобі допомогти по доброті душевній.1 Всі переваги від сьогоднішньої версії закону ми отримаємо через...20-30 .років2 Вся справа в тому що тільки ті першокласники які згідно цього закону почнуть вчитись українською - через 30 років доберуться до керування хоч чимось( від мітли до Держави)3 Є дві категорії людейа - ті хто вважає Закон дуже повільним - іони не хочуть чекати 30 роківб - ті хто вважають Закон дуже радикальним-вони не хочуть щоб їх діти вчились українськоюІ перша і друга категорії є назадоволенною..і не залежно від того хороший сам Закон чи поганий-ці категорії так і помруть невдоволеними.4 Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.5 Я відношусь до оптимістів..а тому для мене цей Закон є оптимальний...бо не заважаєа - меніб - моїм дітямв - Державірозвиватись так як кожна група вважає за потрібне.ПСТи так і не зрозумівЯкщо одні рухались 400 років в одному напрямку ( наприклад німці починаючи від Мартіна Лютера) , а другі як гімно в ополонці цих же 400 років бовтались між феодалізмом,капіталізмом,військовим коммунізмом,НЕПом,соціалізмом, і знову капіталізмом..То першим потрібно було тільки трошки грошей і відсутності бойових дій(Німці і план Маршала) , а другим ще треба в своїх головах змінити формації (капіталізм - перевага особистості над суспільством) , соціалізм - перевага суспільства над особистістю. budivelnik

Повідомлень: 24836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 19:41 Будівельник

Ще краще)) закон про мову притулив.

Згенерував якусь маячню про "Ти відносишся до таких невдоволених.Тому ти помреш проживши погане життя,адже тобі постійно щось заважало.".

Бо схотілося такого висновку))



Що ти несеш?

Вже й 400 років назад втулив.

То хоч папередники, а тепер папередники папередників.



Звісно, що деякий вплив історії є.

Але ти підмінюєш предмет.

Мова була НЕ про те, де легше зробити зміни, реформи.

Звісно, що німців легше було повернути в капіталізм.

Ніхто цього не заперечує.

Адмірал Ясен...

Тобто ти знов демагогічно прийом застосував.



Тобі було вказано:

1. Що українцям не в якесь далеке майбутнє (аля комунізм) треба входити. А вдосконалювати капіталізм, ринок.

Який вже є. За віконцем.

І для цього Бальцерович рекомендує ...

Що? І кому? Знов відмовчуєшся))



2. Про роль можновладців.

Які втулили українцям навіть "соціалізм".

І німцям.

Коли тим же німцям американці становили ринок.

Коли півміста можновладці надали розвинутий американський, а другій -- недорозвинутий мексиканський.





І, чудаче, німці дивились не на історію, а на розвинуту ФРН, як приклад. Це набагато облегшило реформування, ніж Мартін Лютер або цар Горох.

І щось прямування німцями в одному напрямку і Мартін Лютер не стали перешкодою прорадянскій німецькій владі побудувати НАВІТЬ ТАКЕ НЕПРИРОДНЄ!!!!, як ГДР.





Танунаки...

Ти постійно застосовуєш демагогію...



До речі, вже отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули, як Пугачьову)), а ти про вплив. detroytred

Повідомлень: 24551 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 19:57 detroytred написав: отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули отой совок, зокрема деяких пенсів, всі й забули Ти ж памятаєш.

Ти просто спиш і бачиш як якісь хороші можновладці з впливом 90% на кінцевий процес приходять і за 2 максимум 3 роки роблять...ТЕБЕ багатшим..

Тебе ж не цікавлять такі як я

Тебе не цікавлять що процеси є інерційними

Ти просто озираєшся навкруги(в тому числі і в інтернет чи телевізор) і хочеш пожити так,як живе майор Бундесверу на пенсії...

Але тобі невтямки...

Для того щоб у нас були такі керівники як у ФРН...треба щоб у нас були такі пропорції серед населення з переконання в головах як у ФРН.

У мене ці переконання є

У тебе і тобі подібних -вони відсутні.

Тому ви й хапаєтесь за соломинки, у вигляді власних фантазій.

ПС

До 1970 розвиток ФРН йшов однаково з розвитком НДР..і тільки після 1970 роки західна модель почала вигравати(далось взнаки що 400 років до того розвивали капіталістичні бачення)

По Південній і Північній Кореї - до 1990 року ти практично нічого не чув про супер/пупер корейську економіку..а пройшло вже( на той момент) 37 років після закінчення корейської війни.



Бачиш

Навіть в тих прикладах які ти приводиш відстань між початком реформ і першими результатами - 40 років...

А на сьогодні Південна Корея рухається в одному напрямку вже 68 років , і за ці роки на не ніхто не нападав,вона не міняла економічну модель, в неї не анексовували території. Ти ж памятаєш.Ти просто спиш і бачиш як якісь хороші можновладці з впливом 90% на кінцевий процес приходять і за 2 максимум 3 роки роблять...ТЕБЕ багатшим..Тебе ж не цікавлять такі як яТебе не цікавлять що процеси є інерційнимиТи просто озираєшся навкруги(в тому числі і в інтернет чи телевізор) і хочеш пожити так,як живе майор Бундесверу на пенсії...Але тобі невтямки...Для того щоб у нас були такі керівники як у ФРН...треба щоб у нас були такі пропорції серед населення з переконання в головах як у ФРН.У мене ці переконання єУ тебе і тобі подібних -вони відсутні.Тому ви й хапаєтесь за соломинки, у вигляді власних фантазій.ПСДо 1970 розвиток ФРН йшов однаково з розвитком НДР..і тільки після 1970 роки західна модель почала вигравати(далось взнаки що 400 років до того розвивали капіталістичні бачення)По Південній і Північній Кореї - до 1990 року ти практично нічого не чув про супер/пупер корейську економіку..а пройшло вже( на той момент) 37 років після закінчення корейської війни.БачишНавіть в тих прикладах які ти приводиш відстань між початком реформ і першими результатами - 40 років...А на сьогодні Південна Корея рухається в одному напрямку вже 68 років , і за ці роки на не ніхто не нападав,вона не міняла економічну модель, в неї не анексовували території. budivelnik

Повідомлень: 24836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:05 Будівельник

Ага))

Знов прибрехав, що я чекаю, що приходять *хороші можновладці з впливом 90% на кінцевий процес приходять і за 2 максимум 3 роки роблять...ТЕБЕ багатшим..*

Без брехні в тебе ну ніяк.

До того ж повторюєшся.

Я тобі на це вже багатократно відповідав, показувати цитатами про що саме мова з мого боку (ПРО СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ. І ЦЕ РЕФОРМИ, ЗМІНИ. ЯКІ ПОВНІСТЮ В РУКАХ, В ПРЯМИХ ОБОВ'ЯЗКАХ МОЖНОВЛАДЦІВ), а ти знов просто прямо перебріхуєш мою думку.



Щоб далі йшов розвиток Бальцерович КОМУ І ЩО РЕКОМЕНДУВАв?!))

Ти ж сам давав статтю.

І відмовчуєшся.



За віконце виглянь - хто і як формує погляди й переконання в населення.



Чому ж навіть коммі, які вже загиналися, від відсторонили. Повністю.

Бо вважали, що навіть ці залишки у владі ВПЛИВАЮТЬ.



ХТО В Криму та Донбасі населення переконував, дозволяв рашкованам просувати свої ідеї?

Хто?



Хто практично не займався українізацією населення, поки грім не гуркнув?

Хто?



Хто говорить, бере на себе обов'язки, а потім мало, що робить?

Тим самим вбиваючи довіру в населення.

Хто зашкварюється, але не покидає посад а відміну від західних можновладців?



А потім ти переводиш поведінку населення на вплив папередників...

Подивись вище хто формує цей вплив зараз.

От тому він такий.



Да, адмірал Ясен..., результати реформ будуть пізніше.

І в Кореї, ФРН і т.д. вони виникли не одразу.

От тільки мова про те, що ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРАДИ УКРАЇНІ МВФи, Бальцерович і т.д. ДАЄ ПРО ТЕ, ЩО РЕФОРМИ ЙДУТЬ ДУЖЕ ПОВІЛЬНО.

А ГОЛОВНА -- судова і овсім практично провалена.

Інші у зародку або вкривь і вкось...



По буквах для тебе, який нікого не читає, а тільки єралашики складає свої, -- якби можновладці наші виконували поради, зробили реформи (наприклад, не просто тільки підняли ціни), а результату нема -- ТО НЕ БУЛО Б НІЯКИХ ПИТАНЬ.

Але мова йде -- що реформи або роблять дуже повільно або овсім імітують.

Ти підмінив предмет -- замінивши на чекання результату реформ.

Коли тобі казалось про самі реформи.

Демагог...



Збрехав в мій бік про чекання, як мене зроблять багатшим; та підмінив предмет.

Як завжди згенерував ...



Зи.

Пересічні підняття цін зкуштували .. практично мовчки. Від можновладців.

А ти намагаєшся довести, що не дають реформи провести. Можновладцям.

Особливо судову)))

Підняття цін провели, мовний закон і т.д., незважаючи на війну.

А ти про війна перешкода реформам.



Як можна таку маячню нести...

Читай книжки...

Ти ж Бальцеровича почав. Там написано кому і що він практично рекомендував треба зараз зробити для подальшого розвитку України. Результат звісно буде не одразу завтра.

Кому і що?))

І хто проігнорував. detroytred

Повідомлень: 24551 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:29 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А потім ти переводиш поведінку населення на вплив папередників... А потім ти переводиш поведінку населення на вплив папередників... Я ж не винуватий що в тебе одна звилина..і та від фуражки і ти настільки зашорений що не можеш зрозуміти того що я пояснюю

Ще раз , просто з жалю

1 Можновладці впливають на кінцевий результат не більше ніж на 10%..все інше робить саме населення

Навіть якщо можновладців розігнати - населення буде жити і саме себе забезпечувати.

2 Можновладці не можуть приймати рішень ,які більше ніж на 5% відрізняються від уподобань населення...особливо в Україні , де вибори це вибори.

Тому що навіть коли можновладець захоче завести когось в шведський соціалізм..то він не зможе цього зробити..бо щведський соціалізм збудований руками простих шведів, а українці це не шведи і за 30 років повторити 300 літню еволюцію шведів - українці не в стані.

3 Я не кажу що попередники зломали..по тій простій причині що кажу що влада впливає на 5%...Тобто Сталін міг поламати всього 5%..але в рік...

Тому мінус 5 % на 45 років після війни ( мінус не економічний,мінус в головах населення, в якого витравляли приватну ініціативу і заміняли її колективною відповідальністю) , не можна подолати за 30 років..навіть коли це було +7%.



Саме тому ми живемо гірше шведів..поляків

Бо поляки мали

З 1920 по 1940 - +5% до приватної власності

З 1945 по 1990 - -3% до приватної власності ( чому не -5..бо поляки зберегли приватну фермерську власність і кооперативи до яких СРСР прийшов тільки в 1985 році)

З 1990 по 2020 - +5%

Тепер давай подивимось нас

З 1920 по 1990 - -5%

З 1990 до 2020 - +5%( розруха не в клозетах,розруха в головах)

Поляки 20років*+5+45 років*-3+30років*5=125+

Ми 70років*-5 + 30 років*+5=200-

Тепер розумієш чи ні.

ПС

Можна звичайно додати про те що тоді і зараз процеси протікали швидше, що йти шляхом яким хтось пройшов - також можна швидше..

Але в будь-якому варіанті

Навіть теоретично досягнення поляків повинні бути вищими від наших досягнень... що і підтверджується практикою

ППС

Чи можна нам догнати поляків - так

Коли це відбудеться - не швидше ніж за 30 років(одне покоління ,перших 30 років нас розганяло ,друге покоління буде пробувати догнати і перегнати)

ПППС

Для того й привів тобі приклад Закону про мову, бо там всього один змінний аргумент - мова.

Тому поки у владі будуть ті хто ДУМАЄ російською( а думає він тому що вчився з першого класу на російській) до того часу будуть ті хто буде перешкоджати українізації.

А через 30 років ,те покоління яке прийде на заміну думаючим(нахай всього на 20%) російською - супротив зникне еволюційно а не революційно.

ПС

Так само як зникла комуністична ідеологія( чи фашиська у Німеччині)

Спочатку ці ідеології заборонили..але залишились носії,яких треба було або знищити або примиритись з їх існуванням.

Ми примирились і не знищували ні по ознаці мови,ні по ознаці ідеологія..хоча це й збільшило час який ми витратили на перетворення. Я ж не винуватий що в тебе одна звилина..і та від фуражки і ти настільки зашорений що не можеш зрозуміти того що я пояснююЩе раз , просто з жалю1 Можновладці впливають на кінцевий результат не більше ніж на 10%..все інше робить саме населенняНавіть якщо можновладців розігнати - населення буде жити і саме себе забезпечувати.2 Можновладці не можуть приймати рішень ,які більше ніж на 5% відрізняються від уподобань населення...особливо в Україні , де вибори це вибори.Тому що навіть коли можновладець захоче завести когось в шведський соціалізм..то він не зможе цього зробити..бо щведський соціалізм збудований руками простих шведів, а українці це не шведи і за 30 років повторити 300 літню еволюцію шведів - українці не в стані.3 Я не кажу що попередники зломали..по тій простій причині що кажу що влада впливає на 5%...Тобто Сталін міг поламати всього 5%..але в рік...Тому мінус 5 % на 45 років після війни ( мінус не економічний,мінус в головах населення, в якого витравляли приватну ініціативу і заміняли її колективною відповідальністю) , не можна подолати за 30 років..навіть коли це було +7%.Саме тому ми живемо гірше шведів..поляківБо поляки малиЗ 1920 по 1940 - +5% до приватної власностіЗ 1945 по 1990 - -3% до приватної власності ( чому не -5..бо поляки зберегли приватну фермерську власність і кооперативи до яких СРСР прийшов тільки в 1985 році)З 1990 по 2020 - +5%Тепер давай подивимось насЗ 1920 по 1990 - -5%З 1990 до 2020 - +5%( розруха не в клозетах,розруха в головах)Поляки 20років*+5+45 років*-3+30років*5=125+Ми 70років*-5 + 30 років*+5=200-Тепер розумієш чи ні.ПСМожна звичайно додати про те що тоді і зараз процеси протікали швидше, що йти шляхом яким хтось пройшов - також можна швидше..Але в будь-якому варіантіНавіть теоретично досягнення поляків повинні бути вищими від наших досягнень... що і підтверджується практикоюППСЧи можна нам догнати поляків - такКоли це відбудеться - не швидше ніж за 30 років(одне покоління ,перших 30 років нас розганяло ,друге покоління буде пробувати догнати і перегнати)ПППСДля того й привів тобі приклад Закону про мову, бо там всього один змінний аргумент - мова.Тому поки у владі будуть ті хто ДУМАЄ російською( а думає він тому що вчився з першого класу на російській) до того часу будуть ті хто буде перешкоджати українізації.А через 30 років ,те покоління яке прийде на заміну думаючим(нахай всього на 20%) російською - супротив зникне еволюційно а не революційно.ПСТак само як зникла комуністична ідеологія( чи фашиська у Німеччині)Спочатку ці ідеології заборонили..але залишились носії,яких треба було або знищити або примиритись з їх існуванням.Ми примирились і не знищували ні по ознаці мови,ні по ознаці ідеологія..хоча це й збільшило час який ми витратили на перетворення. budivelnik

Повідомлень: 24836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:38 Ага))

Рішення про підвищення цін та мовний закон від можновладців не уподобається не більше ніж на 5%.

Жгі ісчо, демагог.



І вивчи, як сприймали реформи в Польщі і т.д.

Подивись, чому майже усі реформатори не утримуються при владі.

Мабудь від того, що тільки не більше на 5% рішення не уподобаються населенню?!))



Зи. Від відповідей на питання ти знов ухилився...

Надав замість них чергові єралашики...



Бу-га-га.

Якщо можновладців розігнати, то за віконцем ... зникне Країна.

А ти несеш, що наче населення відчує тільки на 10%.

))))))))))))))))))))) Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 сер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24551 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:42 detroytred написав: Від відповідей на питання ти знов ухилився... Від відповідей на питання ти знов ухилився... На дурні запитання - можна дати тільки ще дурніші відповіді

А я не хочу виглядати так само як ти.

По відношення до реформ

Чим більше по кількості населення,яке

а - розуміє реформи

б - хоче реформ

в - отримає покращення від реформ

Тим швидше можуть йти реформи

Це я тобі й показував на прикладі Польщі.В Польщі на початок реформ було більше людей з підприємницьким складом розуму..ніж у нас через 30 років після проведення реформ.

У нас так само виганяли реформаторів(той самий Яценюк чи Порошенко з Ющенком) На дурні запитання - можна дати тільки ще дурніші відповідіА я не хочу виглядати так само як ти.По відношення до реформЧим більше по кількості населення,якеа - розуміє реформиб - хоче реформв - отримає покращення від реформТим швидше можуть йти реформиЦе я тобі й показував на прикладі Польщі.В Польщі на початок реформ було більше людей з підприємницьким складом розуму..ніж у нас через 30 років після проведення реформ.У нас так само виганяли реформаторів(той самий Яценюк чи Порошенко з Ющенком) budivelnik

Повідомлень: 24836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:46 budivelnik написав: detroytred написав: Від відповідей на питання ти знов ухилився... Від відповідей на питання ти знов ухилився... На дурні запитання - можна дати тільки ще дурніші відповіді

А я не хочу виглядати так само як ти.

По відношення до реформ

Чим біль по кількості населення,яке

а - розуміє реформи

б - хоче реформ

в - отримає покращення від реформ

Тим швидше можуть йти реформи

Це я тобі й показував на прикладі Польщі. На дурні запитання - можна дати тільки ще дурніші відповідіА я не хочу виглядати так само як ти.По відношення до реформЧим біль по кількості населення,якеа - розуміє реформиб - хоче реформв - отримає покращення від реформТим швидше можуть йти реформиЦе я тобі й показував на прикладі Польщі.

Да, адмірал Ясен...!



От тільки мова про хоча б прийняття рішення по реформам. Можновладцями.

Бальцерович рекомендував...

І що?

Пересічні можновладцям заважають виконати рекомендації?))

Підняття цін сприйняли, а демонополізацію і т.д. не сприймуть))



От тому ти й відмовчуєшся.



Ага))

Менша кількість людей з підприємницьким розумом ну дуже тормозить судову реформу))





Зи.

Запитання що і кому рекомендував Бальцерович у статті, яку ти сам навів, дурне?

Жгі ісчо.

Краще б відмовчувався...



І зрозумій: в українців усе в порядку і з приватною власністю, із підприємництвом...

Не неси маячню.

Бо не українці меншоварті, а можновладці безвідповідальні за Неньку, за розвиток країни, ринку. По мінімуму виконують свої обов'язки в суспільстві, державі. Да, адмірал Ясен...!От тільки мова про хоча б прийняття рішення по реформам. Можновладцями.Бальцерович рекомендував...І що?Пересічні можновладцям заважають виконати рекомендації?))Підняття цін сприйняли, а демонополізацію і т.д. не сприймуть))От тому ти й відмовчуєшся.Ага))Менша кількість людей з підприємницьким розумом ну дуже тормозить судову реформу))Зи.Запитання що і кому рекомендував Бальцерович у статті, яку ти сам навів, дурне?Жгі ісчо.Краще б відмовчувався...І зрозумій: в українців усе в порядку і з приватною власністю, із підприємництвом...Не неси маячню.Бо не українці меншоварті, а можновладці безвідповідальні за Неньку, за розвиток країни, ринку. По мінімуму виконують свої обов'язки в суспільстві, державі. detroytred

Повідомлень: 24551 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:59 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Пересічні можновладцям заважають виконати рекомендації Пересічні можновладцям заважають виконати рекомендації Бачиш, до тебе не доходить...

Є пересічні..які хочуть халяви

Є можновладці..які вчора були пересічними..які також хочуть халяви

Це одна сторона

Є інша сторона - так звана кістлява рука економіки...яка і пересічним і можновладцям тисне на горлянку щоб вони хоч деколи повертались до реалій.

Коли до пересічних з можновладцями не доходить ми отримуємо то революцію з розвалом російської імперії, то розвал СРСР....

Після розвалу приходять дядьки з зовнішнього світу і дають трошки грошей(щоб пересічні всім натовпом не розбіглись по нормальним країнам і не перетворили нормальні в переддефолтні...

Ясно що дядьки збоку не можуть прийти і поділити всім..тому вони дають тим,кого пересічні вибрали можновладцями.

Ті гроші отримали і відразу наразкоряку..

Треба пообіцяти знизити тарифи і вчителям дати по 4000 доларів..а дядьки які давали гроші кажуть підвисити тарифи і вчителям....як в тому анекдоті про вантажників,білявку,шофера,100 доларів і умову яку виставив чоловік білявці даючи 100 доларів.

Якщо в суспільстві( як в Польщі) більшість за приватну власність - то можновладці(Польські) роздаючи потихеньку приватну власність тим хто знає як нею керувати..

То в Україні зразка 1990 року підприємців по суті не було(геноцид колективізації 70 років)

Тому в Польщі швидше реформи-більше дають дядьки збоку-що дозволяє ще швидше вести реформи

В Україні

Поки директори з червоних стали капіталістичними і зрозуміли що треба запрошувати фахових менеджерів..пройшло 20 років

Тепер населення,прожує досягнення популістів, зрозуміє що тарифи зменшувати не буде ніхто і спитає

А які тарифи в Росії, Польщі,Німеччині

І як тільки почує що в 2-3-5 разів ивщі..то може до цього населення і дійде - що основою благополуччя є не всі бідні - а частина багаті...

Тоді й захочуть не тільки отримувати ,а й зрозуміють що отримати можна тільки тоді коли сам щось віддаш(свій час,своє життя,своє здоровья) і через 30 років отримає можливість витрачати так само як і в німців.

detroytred написав: І зрозумій: в українців усе в порядку і з приватною власністю, із підприємництвом...

Не неси маячню. І зрозумій: в українців усе в порядку і з приватною власністю, із підприємництвом...Не неси маячню. 1 В мене - так

2 В 5% таких як я - також так

3 В таких як ти - ні.

А вас -95%.

Це на сьогодні все. Бачиш, до тебе не доходить...Є пересічні..які хочуть халявиЄ можновладці..які вчора були пересічними..які також хочуть халявиЦе одна сторонаЄ інша сторона - так звана кістлява рука економіки...яка і пересічним і можновладцям тисне на горлянку щоб вони хоч деколи повертались до реалій.Коли до пересічних з можновладцями не доходить ми отримуємо то революцію з розвалом російської імперії, то розвал СРСР....Після розвалу приходять дядьки з зовнішнього світу і дають трошки грошей(щоб пересічні всім натовпом не розбіглись по нормальним країнам і не перетворили нормальні в переддефолтні...Ясно що дядьки збоку не можуть прийти і поділити всім..тому вони дають тим,кого пересічні вибрали можновладцями.Ті гроші отримали і відразу наразкоряку..Треба пообіцяти знизити тарифи і вчителям дати по 4000 доларів..а дядьки які давали гроші кажуть підвисити тарифи і вчителям....як в тому анекдоті про вантажників,білявку,шофера,100 доларів і умову яку виставив чоловік білявці даючи 100 доларів.Якщо в суспільстві( як в Польщі) більшість за приватну власність - то можновладці(Польські) роздаючи потихеньку приватну власність тим хто знає як нею керувати..То в Україні зразка 1990 року підприємців по суті не було(геноцид колективізації 70 років)Тому в Польщі швидше реформи-більше дають дядьки збоку-що дозволяє ще швидше вести реформиВ УкраїніПоки директори з червоних стали капіталістичними і зрозуміли що треба запрошувати фахових менеджерів..пройшло 20 роківТепер населення,прожує досягнення популістів, зрозуміє що тарифи зменшувати не буде ніхто і спитаєА які тарифи в Росії, Польщі,НімеччиніІ як тільки почує що в 2-3-5 разів ивщі..то може до цього населення і дійде - що основою благополуччя є не всі бідні - а частина багаті...Тоді й захочуть не тільки отримувати ,а й зрозуміють що отримати можна тільки тоді коли сам щось віддаш(свій час,своє життя,своє здоровья) і через 30 років отримає можливість витрачати так само як і в німців.1 В мене - так2 В 5% таких як я - також так3 В таких як ти - ні.А вас -95%.Це на сьогодні все. budivelnik

Повідомлень: 24836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7425742674277428 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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