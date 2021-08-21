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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7426742774287429
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 23:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Рішення про підвищення цін та мовний закон від можновладців не уподобається не більше ніж на 5%.
Жгі ісчо, демагог.
Тільки що дочитав..
Людина на 30 році проведення капіталістичних реформ вважає що ціни встановлює влада.. :mrgreen:
Ти застиг в совку
Це там по бажаннях трудящих росли ціни на хліб/кришталь/авто/килими...
Ти звичайно можеш щось провякати про галузі де Держава монополіст(тютюн,алкоголь, опалення, паливо)...
Але ж ти (якщо грамотний) можеш легко визначити скільки з 3 500 000 000 000 створеного -становить мною вказані галузі...
+ти повинен памятати ,що акцизи з цих товарів йдуть прямо в бюджет(тобто тим хто споживає а не створює)
Довожу до твоєї застиглої на рівні мінус 30 років економічної освіти
Ціни встановлює ринок..
І чим вони вищі - тим краще живуть люди...
Порівняй ціни в США чи Швеції з цінами в нас чи Венесуелі....
Але пенсіонери вони такі
Якщо в них 120 - значит ковбаса має бути по 2-20.
budivelnik
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