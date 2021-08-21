Тільки що дочитав..
Людина на 30 році проведення капіталістичних реформ вважає що ціни встановлює влада..
Ти застиг в совку
Це там по бажаннях трудящих росли ціни на хліб/кришталь/авто/килими...
Ти звичайно можеш щось провякати про галузі де Держава монополіст(тютюн,алкоголь, опалення, паливо)...
Але ж ти (якщо грамотний) можеш легко визначити скільки з 3 500 000 000 000 створеного -становить мною вказані галузі...
+ти повинен памятати ,що акцизи з цих товарів йдуть прямо в бюджет(тобто тим хто споживає а не створює)
Довожу до твоєї застиглої на рівні мінус 30 років економічної освіти
Ціни встановлює ринок..
І чим вони вищі - тим краще живуть люди...
Порівняй ціни в США чи Швеції з цінами в нас чи Венесуелі....
Але пенсіонери вони такі
Якщо в них 120 - значит ковбаса має бути по 2-20.