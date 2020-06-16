Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Будівельник *Тому я всім і всюди пропоную інший алгоритм А давайте спочатку кожен нехай максимально подбає про себе...щоб мінімально вимагати від Держави..і тоді зможемо з високо піднятою головою сповна оплатити Державі свої мінімальні до неї вимоги.*
А ЗЕ пропонує просто не стріляти. Всім і всюди. Да ще не з-за прилавку голосить, а з посади президента 40+ млн. країни.
Це маніпуляційний єралашик... Ти зєднав Зеленського 2019 і заявляєш що він так каже сьогодні... Насправді Зеленський сьогодні практично догнав Порошенка зразка 2014 року...Думаю що за наступні 2 роки буде виглядати як Порошенко зразка 2019...правда копія завжди гірша оригіналу Тепер про свою роботу чи вплив. Можна робити так як ти сидіти на печі і висмикуючи цитати великих(тобто прикриваючи свою недолугість їхнім розумом) виглядати розумною гАвАрЯщЕй гАлАвОй Можна робити так як я Взяти десяток /другий людей вихованих при совку ( а головна суть совка - не висовуйся і всюди заявляй що тобі винні) і перетворити їх на простих капіталістичних працівників..які руку по лікоть відкусять ,якщо ти їм недоплатиш за виконану ними роботу..і при цьому жодної претензії до влади ,що вона їм чогось недодала. Уявляєш масштаб моєї вже зробленої роботи 1 Себе витягнув 2 Сімї дав стартові умови 3 Працівників перетворив на повноцінних членів капіталістичного суспільства(хоч і виховані вони були при соціалізмі)
А ти чим можеш похизуватись? Армією,яку повністю перебудували після того як тебе спекались?
Ти овсім... Ну не застосовуй поняття "єралашик" на підставі аби схотілося))
Навіть якщо я б і з'єднав ЗЕ 2019 і зараз. Але мова про інше в мене була. Про сам недолугий (тому що утопічний!) принцип "просто перестати стріляти". А хто сказав неважливо. Хоч папа римський, хоч сусід. Це капець ти знов і знов не розумієш предмет твердження. Лише рефлексувати на слова... Таким же недолугим є твоє просте рішення складної задачі по зміні поведінки населення -- просто нехай кожний почне сам більше працювати на себе й збагатіє.
Ти знов затяг пісню про свої досягнення. Лікуйся... Мова про інше.
budivelnik написав:Насправді Зеленський сьогодні практично догнав Порошенка зразка 2014 року...Думаю що за наступні 2 роки буде виглядати як Порошенко зразка 2019...правда копія завжди гірша оригіналу
Я два роки тому був впевнений, що будемо спостерігати дрейф Зе вправо, що і маємо.
ВІКТОР ТАРАН Слухаю виступ Зеленського на параді незалежності. Перша частина - суцільний АрМоВір Сьогодні святкуємо 30 річницю відновлення (!) незалежності Україна 1000 років тому збудувала православ’я Українська мова має тисячолітню історію Ми будуємо бойові літаки, гвинтокрили, танки та бойовий флот Ми побудуємо пантеон українських героїв, чиї могили розкидані по світу Таке враження, що слухаю Порошенка. https://wz.lviv.ua/blogs/441396-take-vr ... poroshenka
Бідні 73%.
По ділам потрібно судити, а не по словам красивим. Шоумен з Зеленського хороший, але на цьому все. Варто лише задуматись, що з усієї техніки, котра сьогодні проїхалась по Хрещатику, створено/відновлено/модернізовано за часів Зе? Парадний "Оплот" і макети "Нептунів"? Жалюгідні досягнення.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 24 сер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Насправді Зеленський сьогодні практично догнав Порошенка зразка 2014 року...Думаю що за наступні 2 роки буде виглядати як Порошенко зразка 2019...правда копія завжди гірша оригіналу
Я два роки тому був впевнений, що будемо спостерігати дрейф Зе вправо, що і маємо.
ВІКТОР ТАРАН Слухаю виступ Зеленського на параді незалежності. Перша частина - суцільний АрМоВір Сьогодні святкуємо 30 річницю відновлення (!) незалежності Україна 1000 років тому збудувала православ’я Українська мова має тисячолітню історію Ми будуємо бойові літаки, гвинтокрили, танки та бойовий флот Ми побудуємо пантеон українських героїв, чиї могили розкидані по світу Таке враження, що слухаю Порошенка. https://wz.lviv.ua/blogs/441396-take-vr ... poroshenka
Бідні 73%.
Ну вы даёте)))
Друже freeze мабуть вже через пару місяців президенства тільки й наголошував, що ЗЕ продовжує робити те, що й ПО. Якщо не раніше.
Ну і коли не хочеш займатися економікою, судовою і т.д., то ... залишається саме легке --- мова й віра -- бо грошей на це не треба багато; армія -- навіть якщо ворога б не було, то його намалювали-виадали б. А тут ворог є. То овсім ніяких проблем.
23% не менш бідні. Бо так кричали про зраду, агента. Це буде повний цирк, якщо ЗЕ на другий термін переобереться. В плані чергового копняка По та іншим політичним фахівцям. Щоб не працювали по мінімуму.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 сер, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
У нас тут один неадекват,хворий на голову вже вирішив що прочитавши Бальцеровича він став лікарем....Це тривожний симптом Може хай його семінарист Халява -проконсультує? А іншим простий тест на знання теорії ймовірності Проходження якого-дасть відповідь Яка ймовірність стати успішним в залежності від обраного алгоритму поведінки. Дано три варіанти поведінки Перший - людина ні від кого нічого не чекає і робить все від неї залежне , щоб добитись успіху Другий - людина чекає коли влада прийме необхідні закони і вже тоді починає щось робити Третій-людина читає Бальцеровича і вчить інших що їм робити....
В першому варіанті, ймовірність успіху 50+% Другий варіант вступає в дію тільки тоді,коли перший виявився не результативним ( бо якщо перший чогось досяг - то місця на вершині зайняті) Тут вже на тих 50% що залишилось - три варіанти а - Виграє перший бо програш у випадку відсутності законів не говорить що він програє після створення законів б - Виграє другий , бо зберіг сили і коли закони зявились він з новими силами обжене першого в - обидва досягнуть однакового результату
Отже висновок Той хто не чекає і почав перший має шанс в 67% забезпечити себе і свою сімю на вищому рівні (50% в першому раунді і 17% в другому), 17% ймовірності поділити перше місце Той хто чекав і дочекавшись почав має шанс бути першим в 17% і 17% поділити перше/друге місце І останній варіант з ймовірністю в 0,00001% цей варіант з теорії прилетять марсіани..але-виграє хворий на голову читач Бальцеровича, бо лежачи на дивані він не потратить сил ,а так як перші двоє сили витратили і не досягли-то ....
Будівельник Так тільки в кого я тебе не макав. (Думками яких тільки дійсно фахівців не заперечував твою відсеб'ятіну).
В Бальцеровича зараз макаю, бо ти нарешті спромігся його прочитати сам.
Зрозумій, я хоч в стані вивчити Сміта ... Бальцеровича. А ти ні!!! Так і несеш свою відсеб'ятіну. Це в принципі було нормально, але справа в тому, що вона ця твоя відсеб'ятіна не просто заперечує цих фахівців, а навіть складається з ЕЛЕМЕНТАРНИХ ПОМИЛОК навіть в абетці.
Ось в ці помилки я тебе й макаю. А щоб ти не голосив, що я наводжу аргументами свою! відсеб'ятіну і до того ж не є бізнесменом, підприємцем й тещо, то Я ТОБІ ВКАЗУЮ, ЩО ЦЕ ДУМКИ смітів...бальцеровичей. Саме визнаних фахівців.
Тепер зрозумів чому я оперую цитатами та посиланнями на інших (на фахівців з економіки на відміну від мене)?!!! А ти у відповідь голосиш на, вважай їх думки, --- маячня, я мільйонер.
І це я тобі вже більш ніж втретє пояснюю. Ти точно глупый...
Ти, як Шаріков, не згоден з усіма, бо маєш свою)) думку. Проблема, що дурну... Бо за вумну був би радником президента, Нобелівську отримав. За новий винахід рішення проблеми такого рівня.
Але твою таку))) думку слухаю тільки я (да ще декілька). І я навіть не фахівець і підприємець бачу твої елементарні! помилки.
detroytred написав:І я навіть не фахівець і підприємець бачу твої елементарні! помилки.
Черговий перл Не читав-але осуждаю... 1 Ти не в стані бачити помилки того чого не знаєш. 2 Ти ж примітив... амеба не може розуміти як діє людський розум...до моменту поки сама в цей розум не організується 3 ти зараз нагадуєш двірника на аеродромі,який вчить пілота штурвал крутити...
ПС Я можу сказати Якщо діяти так і робити те..то через 20 років вийде оце....
А що може про підприємництво сказати військовий пенсіонер? Максимум Якщо мене не забезпечать пайком..я подам на вас в суд.
detroytred написав:І я навіть не фахівець і підприємець бачу твої елементарні! помилки.
Черговий перл Не читав-але осуждаю... 1 Ти не в стані бачити помилки того чого не знаєш. 2 Ти ж примітив... амеба не може розуміти як діє людський розум...до моменту поки сама в цей розум не організується 3 ти зараз нагадуєш двірника на аеродромі,який вчить пілота штурвал крутити...
ПС Я можу сказати Якщо діяти так і робити те..то через 20 років вийде оце....
А що може про підприємництво сказати військовий пенсіонер? Максимум Якщо мене не забезпечать пайком..я подам на вас в суд.
Ага)) Прям щось надскладне твоє!! підприємництво))
Ти особисто сам вказував, що складного нема. І навіть таке: *І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.* Вт 16 июн, 2020 15:41
Подивись сам ще свої пісні. Там про те, що треба працювати з напруженням фіз. і мор. сил, про накопичення капіталу поколіннями, про ризики, активність. Але про надскладність -- НІ.
Ринок -- це надлишок виробників, підприємців. Проблема не стільки в складності знаннь економіки, а в умінні найвлучіше зробити, обігнати конкурента.
Тепер заспівав про складність)) Навіть з управлінням літака порівняв. Супер. Жгі ще. Тим паче, що ти всюди тикаєш простіші таблички, елементарну арифметику. Невже ти вважаєш, що тебе складно зрозуміти навіть школяру? Або що навіть школяр не взмозі побачити, що фахівці говорять інше, ніж ти?
Твої складні)) думки аля просто перестати стріляти (кожному треба самому почати більше працювати на себе, ставати активним, та тещо) -- мені не осилити. Ага))
Тобі самому не смішно? Я ж з тобою не спорю, як будувати будинки, керувати кафе і т.д. Ти знов тупо піднміняєш предмет.
Якщо я буду помилятися в елементарному в своїй галузі й навіть рядовий ткне мені в цю помилку, то я визнаю. А не буду кивати на свої досягнення. Як аргумент своєї правоти.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 сер, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.