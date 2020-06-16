Додано: Вів 24 сер, 2021 20:42

Будівельник

Так тільки в кого я тебе не макав.

(Думками яких тільки дійсно фахівців не заперечував твою відсеб'ятіну).



В Бальцеровича зараз макаю, бо ти нарешті спромігся його прочитати сам.



Зрозумій, я хоч в стані вивчити Сміта ... Бальцеровича.

А ти ні!!!

Так і несеш свою відсеб'ятіну.

Це в принципі було нормально, але справа в тому, що вона ця твоя відсеб'ятіна не просто заперечує цих фахівців, а навіть складається з ЕЛЕМЕНТАРНИХ ПОМИЛОК навіть в абетці.



Ось в ці помилки я тебе й макаю.

А щоб ти не голосив, що я наводжу аргументами свою! відсеб'ятіну і до того ж не є бізнесменом, підприємцем й тещо, то Я ТОБІ ВКАЗУЮ, ЩО ЦЕ ДУМКИ смітів...бальцеровичей.

Саме визнаних фахівців.



Тепер зрозумів чому я оперую цитатами та посиланнями на інших (на фахівців з економіки на відміну від мене)?!!!

А ти у відповідь голосиш на, вважай їх думки, --- маячня, я мільйонер.



І це я тобі вже більш ніж втретє пояснюю.

Ти точно глупый...



Ти, як Шаріков, не згоден з усіма, бо маєш свою)) думку.

Проблема, що дурну...

Бо за вумну був би радником президента, Нобелівську отримав.

За новий винахід рішення проблеми такого рівня.



Але твою таку))) думку слухаю тільки я (да ще декілька).

І я навіть не фахівець і підприємець бачу твої елементарні! помилки.