Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:У нас тут один неадекват,хворий на голову вже вирішив що прочитавши Бальцеровича він став лікарем....Це тривожний симптом Може хай його семінарист Халява -проконсультує? А іншим простий тест на знання теорії ймовірності Проходження якого-дасть відповідь Яка ймовірність стати успішним в залежності від обраного алгоритму поведінки. Дано три варіанти поведінки Перший - людина ні від кого нічого не чекає і робить все від неї залежне , щоб добитись успіху Другий - людина чекає коли влада прийме необхідні закони і вже тоді починає щось робити Третій-людина читає Бальцеровича і вчить інших що їм робити....
В першому варіанті, ймовірність успіху 50+% Другий варіант вступає в дію тільки тоді,коли перший виявився не результативним ( бо якщо перший чогось досяг - то місця на вершині зайняті) Тут вже на тих 50% що залишилось - три варіанти а - Виграє перший бо програш у випадку відсутності законів не говорить що він програє після створення законів б - Виграє другий , бо зберіг сили і коли закони зявились він з новими силами обжене першого в - обидва досягнуть однакового результату
Отже висновок Той хто не чекає і почав перший має шанс в 67% забезпечити себе і свою сімю на вищому рівні (50% в першому раунді і 17% в другому), 17% ймовірності поділити перше місце Той хто чекав і дочекавшись почав має шанс бути першим в 17% і 17% поділити перше/друге місце І останній варіант з ймовірністю в 0,00001% цей варіант з теорії прилетять марсіани..але-виграє хворий на голову читач Бальцеровича, бо лежачи на дивані він не потратить сил ,а так як перші двоє сили витратили і не досягли-то ....
Вы, батенька, вновь гнусите грязной какой. Как раз относительно Вашей идеологии весь ВАШ патриотизм и любов до Украине заканчивается "холодильником". Как и у всех выходцев из под "Языка" шмоньки якій не дають розмовляти рідною мовою, та еже с ними. Как и у Лидера ваших с "Голоса" - по тихому погнал плясать в Минск за "Долю малую". Депутатства не хватало на жизнь? Или о https://www.youtube.com/watch?v=kgfkWExDrUQ - за те же деньги? И откуда она родом? Или Вы хотите рассказать мне о миллонах баранов, что голодными идут в шахту, что бы в стране зимой было тепло, и не отключали свет? На металлургическом заводе, у домны дежурит круглосуточно? Или хотите рассказать о машинистах, что на самовоспламеняющихся тепловозах от старости работают круглосуточно? Может о тех, кто дежурит месяцами в море? Или в окопах под потопными дождями?
Ваше ... заканчивается там, где заканчивается ваш "желудок" - Вам уже пояснили, что Вы не более, чем свинка которую откармливают. С такими По ... и расчитался... - а большинство даже не в состоянии переварить кто, кому, за что и сколько платит?
Не развозите каку по страницам форума! Поверьте, здесь, Вы, самостоятельно уже нагрузили, как минимум на три статьи - одна из которых уголовная Деньги-товар-деньги-....(уже официально уголовная).
Хотя в этой стране кто платит, тот и торгует "Правосудиём" - Коган берёт у всех.
detroytred написав:що ЗЕ продовжує робити те, що й ПО. .... Це буде повний цирк, якщо ЗЕ на другий термін переобереться. В плані чергового копняка По та іншим політичним фахівцям.
Черговий логічний перл.... Зе такий як По але Зе оберуть і він дасть... Сам собі копняка?
Ти хоч деколи перевіряєш що пишеш?Чи соображалка на вивченні статуту закінчилась.
Ти тупий?
ЗЕ можуть вибрати ще раз, як і в перший, з причини -- саме дати копняка старим елітам політиків. Серед яких і По. А так як По вищий за рейтингом серед цих старих і перший конкурент ЗЕ, то ще й саме КОНКРЕТНО По може отримати цього копняка.
Кучма також прокоментував вислів президента РФ щодо того, що Україна стає "анти-Росією".
"Хтось із наших «патріотів» сприйняв це як комплімент – мовляв, правильно, так і треба. А я тут погоджуся з Путіним. Це справді загроза – стати тільки анти-Росією. Але загроза для нас, а не для них. Неможливо будувати, просуватися, успішно розвиватися лише на негативі, лише щоб «не як у них». Віддзеркалення не живе самостійним життям", – вважає колишній очільник держави.
Кучма переконаний, що Україна має "лишатися самою собою".
«Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій», – сказав Порошенко. ----------------------------------------------------------------------- Яка ж ця свиня мерзотна.
Вот так посмотришь на происходящее. Вот выбрали бы в 2004 того Кучму на третий срок, потом "обнулили" бы и еще на два... Может, более-менее нормально развивалась бы страна и не было бы всего этого треша.
Вот так посмотришь на происходящее. Вот выбрали бы в 2004 того Кучму на третий срок, потом "обнулили" бы и еще на два... Может, более-менее нормально развивалась бы страна и не было бы всего этого треша.
ну так всё равно не без помощи наших західних друзів устраивали тогда бы истории в стиле "предпоследний диктатор в мире" и "захваты самолетов с протасевичами"
п.с. Кстати что-то давно не слышно про крошку Протасевича. Как он там в логове диктатора поживает ?