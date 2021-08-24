budivelnik написав:

У нас тут один неадекват,хворий на голову вже вирішив що прочитавши Бальцеровича він став лікарем....Це тривожний симптомМоже хай його семінарист Халява -проконсультує?А іншим простий тест на знання теорії ймовірностіПроходження якого-дасть відповідьЯка ймовірність стати успішним в залежності від обраного алгоритму поведінки.Дано три варіанти поведінки- людина ні від кого нічого не чекає і робить все від неї залежне , щоб добитись успіху- людина чекає коли влада прийме необхідні закони і вже тоді починає щось робити-людина читає Бальцеровича і вчить інших що їм робити....В першому варіанті, ймовірність успіху 50+%Другий варіант вступає в дію тільки тоді,коли перший виявився не результативним ( бо якщо перший чогось досяг - то місця на вершині зайняті)Тут вже на тих 50% що залишилось - три варіантиа - Виграє перший бо програш у випадку відсутності законів не говорить що він програє після створення законівб - Виграє другий , бо зберіг сили і коли закони зявились він з новими силами обжене першогов - обидва досягнуть однакового результатуОтже висновокТой хто не чекає ізабезпечити себе і свою сімю на вищому рівні (50% в першому раунді і 17% в другому), 17% ймовірності поділити перше місцеТой хтопочавподілити перше/друге місцецей варіант з теорії прилетять марсіани..але-, бо лежачи на дивані він не потратить сил ,а так як перші двоє сили витратили і не досягли-то ....