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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7441744274437444
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 22:11

  budivelnik написав:У нас тут один неадекват,хворий на голову вже вирішив що прочитавши Бальцеровича він став лікарем....Це тривожний симптом
Може хай його семінарист Халява -проконсультує?
А іншим простий тест на знання теорії ймовірності
Проходження якого-дасть відповідь
Яка ймовірність стати успішним в залежності від обраного алгоритму поведінки.
Дано три варіанти поведінки
Перший - людина ні від кого нічого не чекає і робить все від неї залежне , щоб добитись успіху
Другий - людина чекає коли влада прийме необхідні закони і вже тоді починає щось робити
Третій-людина читає Бальцеровича і вчить інших що їм робити....

В першому варіанті, ймовірність успіху 50+%
Другий варіант вступає в дію тільки тоді,коли перший виявився не результативним ( бо якщо перший чогось досяг - то місця на вершині зайняті)
Тут вже на тих 50% що залишилось - три варіанти
а - Виграє перший бо програш у випадку відсутності законів не говорить що він програє після створення законів
б - Виграє другий , бо зберіг сили і коли закони зявились він з новими силами обжене першого
в - обидва досягнуть однакового результату




Отже висновок
Той хто не чекає і почав перший має шанс в 67% забезпечити себе і свою сімю на вищому рівні (50% в першому раунді і 17% в другому), 17% ймовірності поділити перше місце
Той хто чекав і дочекавшись почав має шанс бути першим в 17% і 17% поділити перше/друге місце
І останній варіант з ймовірністю в 0,00001%
цей варіант з теорії прилетять марсіани..але-виграє хворий на голову читач Бальцеровича, бо лежачи на дивані він не потратить сил ,а так як перші двоє сили витратили і не досягли-то ....

:( :( :(
Вы, батенька, вновь гнусите грязной какой.
Как раз относительно Вашей идеологии весь ВАШ патриотизм и любов до Украине заканчивается "холодильником".
Как и у всех выходцев из под "Языка" шмоньки якій не дають розмовляти рідною мовою, та еже с ними.
Как и у Лидера ваших с "Голоса" - по тихому погнал плясать в Минск за "Долю малую".
Депутатства не хватало на жизнь?
Или о https://www.youtube.com/watch?v=kgfkWExDrUQ - за те же деньги? И откуда она родом?
Или Вы хотите рассказать мне о миллонах баранов, что голодными идут в шахту, что бы в стране зимой было тепло, и не отключали свет? На металлургическом заводе, у домны дежурит круглосуточно? Или хотите рассказать о машинистах, что на самовоспламеняющихся тепловозах от старости работают круглосуточно?
Может о тех, кто дежурит месяцами в море? Или в окопах под потопными дождями?

Ваше ... заканчивается там, где заканчивается ваш "желудок" - Вам уже пояснили, что Вы не более, чем свинка которую откармливают.
С такими По ... и расчитался... - а большинство даже не в состоянии переварить кто, кому, за что и сколько платит?

Не развозите каку по страницам форума!
Поверьте, здесь, Вы, самостоятельно уже нагрузили, как минимум на три статьи - одна из которых уголовная Деньги-товар-деньги-....(уже официально уголовная).

Хотя в этой стране кто платит, тот и торгует "Правосудиём" - Коган берёт у всех.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 22:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:що ЗЕ продовжує робити те, що й ПО.
....
Це буде повний цирк, якщо ЗЕ на другий термін переобереться.
В плані чергового копняка По та іншим політичним фахівцям.
Черговий логічний перл....
Зе такий як По
але Зе оберуть і він дасть... Сам собі копняка?

Ти хоч деколи перевіряєш що пишеш?Чи соображалка на вивченні статуту закінчилась.

Ти тупий?

ЗЕ можуть вибрати ще раз, як і в перший, з причини -- саме дати копняка старим елітам політиків. Серед яких і По.
А так як По вищий за рейтингом серед цих старих і перший конкурент ЗЕ, то ще й саме КОНКРЕТНО По може отримати цього копняка.

Це складно?)) Тобі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:32

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Ще шановний пан Кучма -казав
Место сидения-определяєт точку зрения....



Пан Кучма. Сегодня

https://lb.ua/news/2021/08/24/492330_ku ... i_mig.html

Кучма також прокоментував вислів президента РФ щодо того, що Україна стає "анти-Росією".

"Хтось із наших «патріотів» сприйняв це як комплімент – мовляв, правильно, так і треба. А я тут погоджуся з Путіним. Це справді загроза – стати тільки анти-Росією. Але загроза для нас, а не для них. Неможливо будувати, просуватися, успішно розвиватися лише на негативі, лише щоб «не як у них». Віддзеркалення не живе самостійним життям", – вважає колишній очільник держави.

Кучма переконаний, що Україна має "лишатися самою собою".


От же ж вата этот ваш Кучма :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:34

Re: Політичні дискусії

Сьогоднішній день показав всю ту мерзотність порошенківсько-кличковської шобли яка руйнувала декорації кілька днів тому до історичної ретроспективи показаної сьогодні на Майдані .
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:37

Re: Політичні дискусії

«Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій», – сказав Порошенко.
-----------------------------------------------------------------------
Яка ж ця свиня мерзотна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:46

Re: Політичні дискусії

Порохаті, а як Петру вдалося так швидко змити зеленку, чи то не зеленка була, а харчова фарба для піару?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 01:20

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:2 Ще шановний пан Кучма -казав
Место сидения-определяєт точку зрения....



Пан Кучма. Сегодня

https://lb.ua/news/2021/08/24/492330_ku ... i_mig.html


Вот так посмотришь на происходящее. Вот выбрали бы в 2004 того Кучму на третий срок, потом "обнулили" бы и еще на два... Может, более-менее нормально развивалась бы страна и не было бы всего этого треша.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 01:55

  Tegularius написав:
  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:2 Ще шановний пан Кучма -казав
Место сидения-определяєт точку зрения....



Пан Кучма. Сегодня

https://lb.ua/news/2021/08/24/492330_ku ... i_mig.html


Вот так посмотришь на происходящее. Вот выбрали бы в 2004 того Кучму на третий срок, потом "обнулили" бы и еще на два... Может, более-менее нормально развивалась бы страна и не было бы всего этого треша.


ну так всё равно не без помощи наших західних друзів устраивали тогда бы истории в стиле "предпоследний диктатор в мире" и "захваты самолетов с протасевичами" :mrgreen:

п.с. Кстати что-то давно не слышно про крошку Протасевича. Как он там в логове диктатора поживает ?
Alex2007
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