Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Це буде повний цирк, якщо ЗЕ на другий термін переобереться.
До речі, цілком імовірно. Хіба Кличко може протистояти, або хтось зовсім маловідомий зараз.
Найефективнішим президентом у питаннях, що стосуються зовнішньої політики, став Петро Порошенко Про це йдеться у дослідженні незалежного аналітичного центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки «Українська призма», передає сайт Букви. Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня. https://wz.lviv.ua/news/441456-doslidzh ... i-polityky