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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7441744274437444
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:50

Re: Політичні дискусії

  Успіх написав:є що показати!

Дорого обходятся эти показухи. Не нужно это.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:38

...от і тут перевірилось наявність 5ї колони... ;)
А ви кажете)))
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:45

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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Це буде повний цирк, якщо ЗЕ на другий термін переобереться.


До речі, цілком імовірно. Хіба Кличко може протистояти, або хтось зовсім маловідомий зараз.
Найефективнішим президентом у питаннях, що стосуються зовнішньої політики, став Петро Порошенко
Про це йдеться у дослідженні незалежного аналітичного центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки «Українська призма», передає сайт Букви.
Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня. https://wz.lviv.ua/news/441456-doslidzh ... i-polityky

Зображення
Сподіваюсь хтось не трісне це прочитавши.
Ой+
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