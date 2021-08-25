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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7443744474457446
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:59

Всё выглядит так, будто за этот полёт россиян обвинят в пиаре на заложниках, а потом введут санкции.


Фраза в стиле скабеевой. Другую со сраны сюда и не могли принести.

Всем было объявлено об эвакуации. Кто хотел (мог) - улетел. Кто остался - их не заставить. Но почему бы их не использовать для мордоровской пропаганды "Украина бросила". Копрофилы смакуют это и несут сюда в приличное общество.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:13

  Hotab написав:З.Ы. В ту же калитку Димасику: пачиму были котлы?? Потому что нельзя по всем законам войны воевать, когда у тебя резервов нет вообще,а у педерации - неограниченно. Но воевали. И освобождали.

Я неодноразово приводив факти штучності котлів, через злочинні дії Порошенка та його ГШ, а ти продовжуєш дурню писати.
А на початковому етапі війни дивно чути про котли коли немає лінії фронту.
Чомусь у сепарів та російських військ не було ні подібних котлів ні здачі в полон сотень бійців, чому?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:02

Kamala Harris has ‘unprecedented’ negative rating

Going back 28 years in NBC polling, no other new vice president has been welcomed so coldly by Americans as the Democrat and first woman in the job.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... entnewsntp

ps. не здивован, вона якась пришиблена...
Panicked Democrats switch from 'defund' to 'refund' the police

The Democratic Party’s quest to defund police forces, an act in which it kowtowed to its hard-left-wing base, has come to a very bitter end. The resulting surge in violent crime has produced a massive public backlash that threatens the careers of elected Democrats throughout the nation. Naturally, the endangered species is trying to distance itself swiftly from the wreckage that “defund the police” has left behind.

https://www.msn.com/en-us/news/opinion/ ... entnewsntp
Чьо, на коліна вже не стають?
Not 'going to be possible' to get all Americans out of Afghanistan, warns ex-advisor to U.S. special operations

Seth Jones, a former advisor to U.S. special operations in Afghanistan, told CNBC he does not think the U.S. will be able to remove the nearly 1,500 Americans still left in Afghanistan before the Aug. 31 deadline set by President Joe Biden.

https://www.msn.com/en-us/money/markets ... entnewsntp
Бідену таліби щробили класичну розтяжечку, Трампусік би до такого не довів :mrgreen:
change_pm
 
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