RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7444744574467447
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:03

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Знаете, я тоже так считал, пока не прочитал этот Закон - а куда исчезли гагаузы, лемки, бойки, гуцулы?


Гуцули, лемки, бойки не народи, а етнографічні групи з деякими культурно-мовними відмінностями. А гагаузи не корінні, та і чисельність суттєво менша чим, наприклад, греків.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 19.04.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7444744574467447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2858)
26.08.2021 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.