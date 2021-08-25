|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 сер, 2021 15:03
yanyura написав:
Знаете, я тоже так считал, пока не прочитал этот Закон - а куда исчезли гагаузы, лемки, бойки, гуцулы?
Гуцули, лемки, бойки не народи, а етнографічні групи з деякими культурно-мовними відмінностями. А гагаузи не корінні, та і чисельність суттєво менша чим, наприклад, греків.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4488
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор