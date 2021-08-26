Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Добру́джа (рум. Dobrogea, болг. Добруджа), також Задунав'я — історична болгарська, турецька, румунська й українська область в Європі, розташована між нижньою течією Дунаю й узбережжям Чорного моря. Північна Добруджа входить до складу Румунії (повіти Тульча та Констанца), Південна Добруджа — до складу Болгарії (Добрицька та Силістринська області). Історичним центром українського життя на Добруджі є село Верхній Дунавець, остання столиця Задунайської Січі.
Т.е. исторически этот народ живет на территории Украины, происхождение его неизвестно, только гипотезы, отдельного государства у гагаузов нет, а значит абсолютно подпадает под п.1 ст.1:
1. Корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.
Во-вторых, почему для сравнения вы взяли греков, а не те национальности, которые перечислены в ЗУ "Про корінні народи України", а именно - "татари, караїми, кримчаки"?
Теперь о численности.
5 грудня 2001 року в Україні відбувся Всеукраїнський перепис населення
Более поздних данных по национальностях нет, поэтому приходится ориентироваться только по нему.
Розподіл населення за національністю та рідною мовою
Как видим, гагаузов в 26,7 раза больше, чем караимов и в 78,6 раза больше, чем крымчаков. И 406 человек, и 1196 человек имеют право на признание их коренными народами, а 31923 человека не имеют? Где логика? Логика появляется только тогда, когда речь идет не о всей территории Украины, а только о Крыме.
yanyura написав:Как видим, гагаузов в 26,7 раза больше, чем караимов и в 78,6 раза больше, чем крымчаков. И 406 человек, и 1196 человек имеют право на признание их коренными народами, а 31923 человека не имеют? Где логика? Логика появляется только тогда, когда речь идет не о всей территории Украины, а только о Крыме.
Однією з умов признання народу корінним є відсутність їх національного утворення в світі.. Тому якщо є Гагаусзька окрема область в Мордавії - то гагаузи не можуть бути корінним народом України Точно так само і з румунськими і болгарськими різновидами....
Стаття 1. Поняття корінного народу України 1. Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 26 сер, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Т.е. исторически этот народ живет на территории Украины, происхождение его неизвестно
Добре, що по гуцулам не сперечаєтесь, а то як казав М.Савчук, якого також вікіпедія цитує, скоро Гуцульщина розростеться до Києва. Хоча по ним також є нюанси, мають хорватські крові. По визначенню з закону:
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України
У складі Молдови існує автономне територіальне утворення Гагауз Єрі з столицею у місті Комрат. А греки поселялись тут задовго до багатьох інших. Загальна чисельність — близько 250 000 осіб. Основна частина мешкає в Молдові (135 000 осіб)
Причому Республіка Гагаузія має ще більшу автономність та опозиційність до центральної влади Молдови.
Вы меня убедили лишний раз заглянуть в Википедию, потому и не упоминаю их (и остальных), что вы правы, они действительно лишь этнографические группы.
По гагаузам.
Начну с того, что
Республіка Гагаузія або Гагаузька Республіка (гаг. Gagauz Yeri) — самопроголошена держава в Буджаці, південна Басарабія, на теренах Молдавської РСР, а згодом Республіки Молдова, період існування якої тривав з 1990 по 1994 рік, коли внаслідок перемовин Ґаґауз Єрі ввійшла до складу Республіки Молдова як Автономне територіальне утворення Ґаґауз Єрі.
Гагау́зія (Гагау́з Єрі́, гаг. Gagauz Yeri, рум. Găgăuzia, рос. Гагаузия) — автономне територіальне утворення на півдні Молдови. Створено з населених пунктів, де понад 50 % жителів складають гагаузи, а також з тих, де більшість жителів за результатами референдуму добровільно погодилися увійти в автономію.
yanyura написав:В Законе сказано не має власного державного утворення за межами України Вы считаете автономне територіальне утворення синонимом власного державного утворення? Ознаки, символи та атрибути державності. ... 5) міжнародне визнання держави та, як наслідок, її міжнародна правова ідентифікація. ... http://www.golos.com.ua/article/314085 У гагаузов (в Молдавии) есть міжнародне визнання держави ?
Визначення держ. утворення хай дають юристи міжнародники. Я вважаю, що автономія, та ще і таке, що виборює незалежність підходить. Та ж вікі в переліку держ. утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BD%D0%B8 дає різні князівства. Міжнародну співпрацю з РФ і Туреччиною Гагаузія має. Називати гагаузів корінними, це так як давати статус корінного "народу Донбасу". Тим більше:
Ученые мужи Академии наук ЛНР отнесли найденные останки к придуманной им группе древних поселенцев Донбасса — Homo erectus protonovorossus (лат. человек прямоходящий протоноворосский). Это открытие века, по их мнению, внесет существенные коррективы в первобытную историю Луганщины. Первооткрывателем этого нового типа человека является почетный профессор ЛНУ — Константин Иванович Красильников (1941 г.р.), автор более сотни научных трудов по истории.
Проведенная генетическая экспертиза отнесла луганского питекантропа к галлогруппе j, породнив его с древними этрусками (предками итальянцев) обитавшими в I тыс. до н.е на территории Апеннинского полуострова.
Найденные останки протоноворосса отличают его от представителей традиционно украинской Трипольской культуры (IV – III тыс. лет до н. э.). У протоноворосса более мощное строение скелета, а следовательно и мышц, являющихся следствием образа жизни и среды обитания. В то время когда трипольцы Надднепрянщины занимались собирательством и пили молоко, протоновороссы Донбасса регулярно охотились и ели мясо. https://antikor.com.ua/articles/108674- ... evoljutsii
Та ж вікі в переліку держ. утворення дає різні князівства.
Мы говорим о нынешнем времени или о прошлых веках?
Міжнародну співпрацю з РФ і Туреччиною Гагаузія має.
Вы об этом:
За рахунок коштів, що надійшли з Туреччини, була побудована система водопостачання, що дозволила значною мірою зняти проблему забезпечення якісною водою мешканців населених пунктів всього півдня Молдови. Також був відкритий Гагаузько-турецький ліцей в Чадир-Лунзі[2], випускники якого, надалі, мають можливість продовжувати навчання в найкращих турецьких університетах.
?
Постройку водопровода и открытие лицея вы считаете примером международного сотрудничества?
Если принять такое за международное сотрудничество, то моя громада, оказывается тоже, за счет программы "DOBRE"
ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and Efficiency - DOBRE) - новий п`ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування, який планує надати комплексну допомогу українським громадам.
Бюджет. Агентство США з міжнародного розвитку планує надати 50 млн. доларів на реалізацію цього проекту протягом 2016-2021 років.
Виконавець проекту в Україні - американська компанія Global Communities.
в поселке выложена плиткой автостоянка у рынка, установлены новые бордюры (где-то 150 м), закуплены новые баки для отдельно пластика и стекла. Т.е. имеет признак самостоятельного государственного образования - заключила международный договор! (Надеюсь вы поняли, что я утрирую?)
РФ, наверно, таким сотрудничеством считает поставку оружия? (Не нашел, в чем именно проявляется сотрудничество между РФ и автономным территориальным образованием в Молдове)
Ученые мужи Академии наук ЛНР отнесли найденные останки к придуманной им группе древних поселенцев Донбасса — Homo erectus protonovorossus (лат. человек прямоходящий протоноворосский). Это открытие века
Ну вы же взрослый человек, зачем такой бред здесь публиковать? Разве что в виде анекдота.
"Коренным народом" гагаузы являются согласно определений п.1 ст.1 Закона - сформировались на территории Украины и т.д., но в том то и дело, что сам этот Закон касается Крыма и только Крыма, поэтому предлагаю сейчас закончить дискуссию и вернуться к ней тогда, когда будет Закон (или законопроект) о коренных народах всей Украины.
Kudrjavuy написав:В иловайской операции ВС Украины не были задействованы.
Таким чином, на початок серпня конфігурація українських сил у двох секторах була такою:
3 БТГр 30 ОМБр (складалася переважно з мобілізованих) — район с. Степанівка 1-й батальйон 30 ОМБр (особовий склад з контрактників) — смт Боково-Платове БТГр 51 ОМБр — с. Петрівське, що західніше Савур-Могили 5 БТрО «Прикарпаття» (зовсім не мав важкого озброєння) — м. Амвросіївка РТГр 28 ОМБр — північніше Амвросіївки загони Національної гвардії Південного оперативного командування — сел. Лисиче (південніше Амвросіївки)[вин 3] 39 БТрО «Дніпро-2» (31 чол.[вин 4]) — блокпости від с. Многопілля до с. Обільне Старобешівського району.[джерело?] За даними «Тижня», блокпости розміщувалися від Амвросіївки до смт Кутейникове[вин 5] 40 БТрО «Кривбас» (202 чол.[вин 6]) — блокпости від смт Кутейникове до смт Старобешеве[вин 7]
Кроме "5 БТрО «Прикарпаття»" и "загони Національної гвардії " остальные "військове формування Збройних сил України", т.ч. сказать, что
Иловайская операция - "чисто милицейская"
и
В иловайской операции ВС Украины не были задействованы
мягко говоря, исказить истину.
P,S. Фактически БТрО «Прикарпаття» не принимал участия в Иловайской операции, т.к.
23 серпня особовий склад БТрО «Прикарпаття», деморалізований постійними обстрілами і спостерігаючи відхід роти 93 ОМБр, в обід знявся з позицій і полишив зону бойових дій.
24 серпня зранку близько 100 одиниць бойової техніки російських військ висунулись від державного кордону[31] в напрямку Старобешеве, відрізаючи Іловайськ і українські підрозділи біля нього.
Вы сумели одновременно увязать всё и попытку официальную закрыть границу регулярными частями ВСУ.
ВСУ - Которые были расстреляны, словно в тире РСЗО с территории РФ. А "Войны у нас нет"!
А речь вроде шла о чисто "Иловайской операции" В то же время, "Добровольчі батальйони" - это тогда были не ВСУ, а аналог "ВВ"(внутренних войск) - милиция(полиция)!
Как апогей в Вашей констатации можно вписать и оккупацию Новоазовска с территории РФ - когда были подавлены все под Иловайском и границей. И по сути это ни есть даже на словах, каким то "сепаратистким движением". И я о том, только "Выводы"?
Смотрите уже не только я открыто киваю в сторону https://www.dialog.ua/opinion/235188_1630004541 С моей стороны трактовка более, чем правильная, за малым исключением. Я не одну страницу посвятил раскладывая, что за ликвидацией оборонки(уникальной) Украины стоит США и союзники?
До сегодняшнего дня: Оборонка - провал.(есть объективные вопросы, но основной факт субъективные) Склады - ... Коммуникация -... Логистика-... Обновление вооружения - ... ........................................................................... Интересно увидеть статистику на сколько сократилось население Украины с 2014го года?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 сер, 2021 22:42, всього редагувалось 3 разів.
Людям приходит понимание, что за свои Права можно в этой стране бороться только с оружием в руках, а любая "официальная погремушка", это ничто более, чем очередная наёмная шмонька отрабатывающая свои 30 сребреников. (простите за термин, но он полностью отвечает содержанию)
Schmit написав:Раджу послухати уважно, перш ніж звинувачувати Порошенка, принаймні в іловайській трагедії.
На відміну від тебе я про Іловайськ знаю більше ніж цей порохатий пропагандон, який брехнею намагається зняти відповідальність з Порошенка та Гелетея з Муженком і перекласти її на Коломойського. І коли ти кажеш про текст до параду то Порошенко мав не його вчити, а оголошувати військовий стан, бо в цей час на Донбас заходили регулярні підрозділи ЗС РФ, десятками одиниць бронетехніки і тисячами бійців, але Порошенко з Муженком ігнорували ці повідомлення розвідки. І коли Хомчак 24-го просив дозволу вивести підрозділи з Іловайська то йому відмовили і казали триматися.