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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7445744674477448
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:06

  Hotab написав:yanyura , тут самое главное, чего не понимают димасики, это уровень подготовки тогдашней армии. Это за последние 5 лет у нас полигоны постоянно кем-то заняты, и это не смотря на то, что их количество выросло намного (даже олешковскую пустыню, почти заповедник, и тот уже наполовину сделали полигоном). А к 2014 году в армии многие стреляли один раз, на присягу. Танкисты никогда не водили, не было топлива. Контрактники , кто хоть несколько лет назад что-то умел, убегали без оглядки по окончанию контракта. Июнь- Июль 2014 года по ночам был на востоке очень холодный, ночью без спальника (а их не было) не поспишь в палатке. Жрачку даже лётчикам привозили кашло и яйцо. Волонтёрское песочное печенье еще. Броники тяжёлые, и тех мало. На всех уровнях кроты, защищённых каналов связи нет. И против них заходили натренированные рашистские БТГр с полным обеспечением из рохляндии.
То ли дело воевать сегодняшнему Наполеону, после того как сывочолый гетьман разворовал армию.

Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности приведшие к тысячам жертв, а ты сливаешься на такую пургу.
Если не понимаешь элементарных вопросов то не позорься.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:22

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности

Ни одного факта не встретил от тебя. Только твои домыслы. Я же видел многое (не все, конечно) изнутри. Как до войны, так и во время. Так что позор диванному Димке, а не мне.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:30

  Hotab написав:
  unicdima написав:Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности

Ни одного факта не встретил от тебя. Только твои домыслы. Я же видел многое (не все, конечно) изнутри. Как до войны, так и во время. Так что позор диванному Димке, а не мне.

Я и не сомневался, что ты опять сольешься в тупое вранье как и все предыдущие разы.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:39

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:тупое вранье

Что именно?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:41

  Hotab написав:
  unicdima написав:тупое вранье

Что именно?

вранье про отсутствие фактов.
факты по Дебальцево были- ты слился и спрятался.
вот сейчас тебе факты по Иловайску, ты опять слился.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:42

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:вот сейчас тебе факты по Иловайску,

Покажи свои "факты". И почему они "факты"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:43

  Hotab написав:
  unicdima написав:вот сейчас тебе факты по Иловайску,

Покажи свои "факты". И почему они "факты"?

купи очки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:44

  unicdima написав:
  Hotab написав:
  unicdima написав:вот сейчас тебе факты по Иловайску,

Покажи свои "факты". И почему они "факты"?

купи очки.

Вот это и есть тупой слив. А у меня факты, я там был.
З.Ы. У меня 1.0 на оба глаза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:53

  unicdima написав:Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности приведшие к тысячам жертв, а ты сливаешься на такую пургу.
Если не понимаешь элементарных вопросов то не позорься.


  Hotab написав:
  unicdima написав:Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности

Ни одного факта не встретил от тебя. Только твои домыслы. Я же видел многое (не все, конечно) изнутри. Как до войны, так и во время. Так что позор диванному Димке, а не мне.


Вы правильно сделали выводы(это ответ обоим на указанные посты).
Только масштаб "проблемы", её истоки, лица заинтересованные, причины,....
- Вот здесь Вы сильно даёте "слабину".
А проблема начинается(политическая) с.... пана Кравчука.
И по сегодняшний день ситуация только усугубляется.
При чём под насильным внешним влиянием.
И глубину этого кризиса просто напросто не способны представить, не то, что понять, когда объясняют.
Отсюда и появлятся "вопросы" - которые всех участников форума вводят в ступор. :oops: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 сер, 2021 00:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:55

  Hotab написав:З.Ы. У меня 1.0 на оба глаза.

Постучите по дереву!
Оказывается достаточно одного года - и очки не спасают.
(Это вне полемики по сути форума)
Kudrjavuy
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