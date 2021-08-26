|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:06
Hotab написав:yanyura
, тут самое главное, чего не понимают димасики, это уровень подготовки тогдашней армии. Это за последние 5 лет у нас полигоны постоянно кем-то заняты, и это не смотря на то, что их количество выросло намного (даже олешковскую пустыню, почти заповедник, и тот уже наполовину сделали полигоном). А к 2014 году в армии многие стреляли один раз, на присягу. Танкисты никогда не водили, не было топлива. Контрактники , кто хоть несколько лет назад что-то умел, убегали без оглядки по окончанию контракта. Июнь- Июль 2014 года по ночам был на востоке очень холодный, ночью без спальника (а их не было) не поспишь в палатке. Жрачку даже лётчикам привозили кашло и яйцо. Волонтёрское песочное печенье еще. Броники тяжёлые, и тех мало. На всех уровнях кроты, защищённых каналов связи нет. И против них заходили натренированные рашистские БТГр с полным обеспечением из рохляндии.
То ли дело воевать сегодняшнему Наполеону, после того как сывочолый гетьман разворовал армию.
Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности приведшие к тысячам жертв, а ты сливаешься на такую пургу.
Если не понимаешь элементарных вопросов то не позорься.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:22
unicdima написав:
Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности
Ни одного факта не встретил от тебя. Только твои домыслы. Я же видел многое (не все, конечно) изнутри. Как до войны, так и во время. Так что позор диванному Димке, а не мне.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:30
Hotab написав: unicdima написав:
Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности
Ни одного факта не встретил от тебя. Только твои домыслы. Я же видел многое (не все, конечно) изнутри. Как до войны, так и во время. Так что позор диванному Димке, а не мне.
Я и не сомневался, что ты опять сольешься в тупое вранье как и все предыдущие разы.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:39
unicdima написав:
тупое вранье
Что именно?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:41
Hotab написав: unicdima написав:
тупое вранье
Что именно?
вранье про отсутствие фактов.
факты по Дебальцево были- ты слился и спрятался.
вот сейчас тебе факты по Иловайску, ты опять слился.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:42
unicdima написав:
вот сейчас тебе факты по Иловайску,
Покажи свои "факты". И почему они "факты"?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:43
Hotab написав: unicdima написав:
вот сейчас тебе факты по Иловайску,
Покажи свои "факты". И почему они "факты"?
купи очки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:44
unicdima написав: Hotab написав: unicdima написав:
вот сейчас тебе факты по Иловайску,
Покажи свои "факты". И почему они "факты"?
купи очки.
Вот это и есть тупой слив. А у меня факты, я там был.
З.Ы. У меня 1.0 на оба глаза.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:53
unicdima написав:
Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности приведшие к тысячам жертв, а ты сливаешься на такую пургу.
Если не понимаешь элементарных вопросов то не позорься.
Hotab написав: unicdima написав:
Тебе приводят конкретные факты преступной деятельности
Ни одного факта не встретил от тебя. Только твои домыслы. Я же видел многое (не все, конечно) изнутри. Как до войны, так и во время. Так что позор диванному Димке, а не мне.
Вы правильно сделали выводы(это ответ обоим на указанные посты).
Только масштаб "проблемы", её истоки, лица заинтересованные, причины,....
- Вот здесь Вы сильно даёте "слабину".
А проблема начинается(политическая) с.... пана Кравчука.
И по сегодняшний день ситуация только усугубляется.
При чём под насильным внешним влиянием.И глубину этого кризиса просто напросто не способны представить, не то, что понять, когда объясняют.
Отсюда и появлятся "вопросы" - которые всех участников форума вводят в ступор.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 27 сер, 2021 00:00, всього редагувалось 2 разів.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8870
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:55
Hotab написав:
З.Ы. У меня 1.0 на оба глаза.
Постучите по дереву!
Оказывается достаточно одного года - и очки не спасают.
(Это вне полемики по сути форума)
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8870
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|