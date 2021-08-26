Hotab написав:

, тут самое главное, чего не понимают димасики, это уровень подготовки тогдашней армии. Это за последние 5 лет у нас полигоны постоянно кем-то заняты, и это не смотря на то, что их количество выросло намного (даже олешковскую пустыню, почти заповедник, и тот уже наполовину сделали полигоном). А к 2014 году в армии многие стреляли один раз, на присягу. Танкисты никогда не водили, не было топлива. Контрактники , кто хоть несколько лет назад что-то умел, убегали без оглядки по окончанию контракта. Июнь- Июль 2014 года по ночам был на востоке очень холодный, ночью без спальника (а их не было) не поспишь в палатке. Жрачку даже лётчикам привозили кашло и яйцо. Волонтёрское песочное печенье еще. Броники тяжёлые, и тех мало. На всех уровнях кроты, защищённых каналов связи нет. И против них заходили натренированные рашистские БТГр с полным обеспечением из рохляндии.То ли дело воевать сегодняшнему Наполеону, после того как сывочолый гетьман разворовал армию.