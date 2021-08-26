Додано: Чет 26 сер, 2021 18:56

Та ж вікі в переліку держ. утворення дає різні князівства.

Міжнародну співпрацю з РФ і Туреччиною Гагаузія має.

За рахунок коштів, що надійшли з Туреччини, була побудована система водопостачання, що дозволила значною мірою зняти проблему забезпечення якісною водою мешканців населених пунктів всього півдня Молдови. Також був відкритий Гагаузько-турецький ліцей в Чадир-Лунзі[2], випускники якого, надалі, мають можливість продовжувати навчання в найкращих турецьких університетах.

ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and Efficiency - DOBRE) - новий п`ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування, який планує надати комплексну допомогу українським громадам.



Бюджет. Агентство США з міжнародного розвитку планує надати 50 млн. доларів на реалізацію цього проекту протягом 2016-2021 років.



Виконавець проекту в Україні - американська компанія Global Communities.

Ученые мужи Академии наук ЛНР отнесли найденные останки к придуманной им группе древних поселенцев Донбасса — Homo erectus protonovorossus (лат. человек прямоходящий протоноворосский). Это открытие века

предлагаю сейчас закончить дискуссию и вернуться к ней тогда, когда

коренных народах всей Украины

Мы говорим о нынешнем времени или о прошлых веках?Вы об этом:Постройку водопровода и открытие лицея вы считаете примером международного сотрудничества?Если принять такое за международное сотрудничество, то моя громада, оказывается тоже, за счет программы "DOBRE"в поселкеавтостоянка у рынка, установлены(где-то 150 м), закупленыдля отдельно пластика и стекла. Т.е.(Надеюсь вы поняли, что я утрирую?)РФ, наверно, таким сотрудничеством считает поставку оружия? (Не нашел, в чем именно проявляется сотрудничество между РФ и автономным территориальным образованием в Молдове)Ну вы же взрослый человек, зачем такой бред здесь публиковать? Разве что в виде анекдота."Коренным народом" гагаузы являются согласно определений п.1 ст.1 Закона - сформировались на территории Украины и т.д., но в том то и дело, что, поэтомубудет Закон (или законопроект) о