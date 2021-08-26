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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:04
unicdima написав:
Росія, Су-24, серпень
Снова скорбишь ?
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05
pesikot написав: unicdima написав:
Росія, Су-24, серпень
Снова скорбишь ?
убейся об стену
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:52
unicdima написав: pesikot написав: unicdima написав:
Росія, Су-24, серпень
Снова скорбишь ?
убейся об стену
Слился позорно, утырок российский
Как просто вычислять всю эту российскую шваль
В том числе, и Вкладчик1234
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:51
pesikot написав:
Как просто вычислять всю эту российскую шваль
Однажды pesikot
вылез на форум, чтобы сделать свой вброс...
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