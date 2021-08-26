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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7445744674477448
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:04

  unicdima написав:Росія, Су-24, серпень

Снова скорбишь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05

  pesikot написав:
  unicdima написав:Росія, Су-24, серпень

Снова скорбишь ?

убейся об стену
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:52

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Росія, Су-24, серпень

Снова скорбишь ?

убейся об стену

Слился позорно, утырок российский

Как просто вычислять всю эту российскую шваль

В том числе, и Вкладчик1234
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:51

  pesikot написав:Как просто вычислять всю эту российскую шваль



Однажды pesikot вылез на форум, чтобы сделать свой вброс... 8)
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