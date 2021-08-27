Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кто постарше, может помнит совковый телевизор и анекдоты про "Дорого и любимого"?
Брежнев любил самостоятельно ездить за рулём, и часто превышал скорость оставляя охрану далеко позади. Один раз не вписался в поворот и перевернулся - дверь машины заклинило. Местный мальчишка помог открыть дверь и выбраться Леониду Ильичу.
- Проси чего хочешь. Говорит Брежнев. - "Дворники для телевизора" Говорит мальчик. - ??? Мальчик отвечает: - Как Вас показывают по телевизору бабушка вечно плюёт в экран.