Снова скорбишь ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:52
Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:51
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:43
Сегодняшнее:
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:53
Это полный ппц, для тех, кто "в теме".
А это "вишенка на торте":
Кто постарше, может помнит совковый телевизор и анекдоты про "Дорого и любимого"?
Брежнев любил самостоятельно ездить за рулём, и часто превышал скорость оставляя охрану далеко позади. Один раз не вписался в поворот и перевернулся - дверь машины заклинило. Местный мальчишка помог открыть дверь и выбраться Леониду Ильичу.
- Проси чего хочешь.
Говорит Брежнев.
- "Дворники для телевизора"
Говорит мальчик.
- ???
Мальчик отвечает:
- Как Вас показывают по телевизору бабушка вечно плюёт в экран.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:49
Re: Політичні дискусії
Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.
Ймовірно, у зеленці могли також бути сторонні домішки. У документі, який опинився в розпорядженні «Главкому», зокрема, йдеться про те, що у Порошенка зафіксований хімічний опік кон’юктиви склери та рогівки 1-2 ступеню обох очей, множинні сторонні тіла рогівки лівого ока.
Під час огляду сторонні тіла з рогівки видалили, а також призначили відповідне лікування.
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а струсу мозку там не знайшли?
так ніхто з порохатих і не відповів, як це Пороху так швидко вдалося зеленку змити?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54
Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:14
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