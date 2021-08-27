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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7445744674477448
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:04

  unicdima написав:Росія, Су-24, серпень

Снова скорбишь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05

  pesikot написав:
  unicdima написав:Росія, Су-24, серпень

Снова скорбишь ?

убейся об стену
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:52

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Росія, Су-24, серпень

Снова скорбишь ?

убейся об стену

Слился позорно, утырок российский

Как просто вычислять всю эту российскую шваль

В том числе, и Вкладчик1234
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:51

  pesikot написав:Как просто вычислять всю эту российскую шваль



Однажды pesikot вылез на форум, чтобы сделать свой вброс... 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:43

„Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней“ — Йозеф Геббельс

Источник: https://ru.citaty.net/avtory/iozef-gebbels/


Сегодняшнее:
https://hvylya.net/news/236522-u-zelens ... politikami
У Зеленского сравнили Януковича и соратников Порошенко с бежавшими афганскими политиками
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:53

- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
-Геббельс
https://www.znak.com/2014-10-29/desyat_ ... _i_seychas

http://www.fin.org.ua/news/1416880
http://www.fin.org.ua/news/1416880
Это полный ппц, для тех, кто "в теме". http://www.fin.org.ua/news/1416913

А это "вишенка на торте": http://www.fin.org.ua/news/1416908

Кто постарше, может помнит совковый телевизор и анекдоты про "Дорого и любимого"?


Брежнев любил самостоятельно ездить за рулём, и часто превышал скорость оставляя охрану далеко позади. Один раз не вписался в поворот и перевернулся - дверь машины заклинило. Местный мальчишка помог открыть дверь и выбраться Леониду Ильичу.

- Проси чего хочешь.
Говорит Брежнев.
- "Дворники для телевизора"
Говорит мальчик.
- :shock: :shock: :shock: ???
Мальчик отвечает:
- Как Вас показывают по телевизору бабушка вечно плюёт в экран.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:19

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:49

Re: Політичні дискусії

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.

Ймовірно, у зеленці могли також бути сторонні домішки. У документі, який опинився в розпорядженні «Главкому», зокрема, йдеться про те, що у Порошенка зафіксований хімічний опік кон’юктиви склери та рогівки 1-2 ступеню обох очей, множинні сторонні тіла рогівки лівого ока.

Під час огляду сторонні тіла з рогівки видалили, а також призначили відповідне лікування.
--------------------------------------------------------------
а струсу мозку там не знайшли?
:D
так ніхто з порохатих і не відповів, як це Пороху так швидко вдалося зеленку змити?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54

  Schmit написав:

щось ти швидко висер одного свиногея замінив на других свиногеїв, неможливо коментувати :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:14

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=-_mGaolG3QE

щось ти швидко висер одного свиногея замінив на других свиногеїв, неможливо коментувати :D

Твої коментарі відомі: "це все брехня", без жодних аргументів.
Schmit
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