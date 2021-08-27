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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7445744674477448
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:19

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:52

В руках «Талибана» оказалась американская боевая техника и данные афганцев, помогавших ВС США.

Бывший резервист ВМС США и конгрессмен Джим Бэнкс сообщил, что кроме боевой американской техники на сумму 85 млрд долларов в руках талибов оказались биометрические данные афганцев, которые на протяжении 20 лет помогали ВС США. Об этом говорится в материале, опубликованном в британском издании The Telegraph.

«Бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что среди огромного количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, и 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия», — говорится в сообщении.

Бэнкс подчеркнул, что на сегодня у талибов оказалось вертолётов «Блэк Хок» больше, чем у 85% стран мира.

Также в распоряжении «Талибана» оказались очки ночного видения, бронежилеты, предметы медицинского назначения.

Конгрессмен уверяет, что он знаком с истинным положением дел, поскольку работал торговым агентом и приобретал предоставленную США технику и вооружение, которые потом передавались афганским военным.

«Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и биографическими данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам», — отметил Бэнкс.

При этом он подчеркнул, что администрация США не собирается возвращать это оружие или требовать отчёты по нему.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:55

Как сообщает наш источник, теперь понятно, для чего летал Глава Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтон.
Украина закупит 75 тысяч тонн угля из США. Цену пока не раскрывают, но уже ясно, что она будет дороже, чем уголь собственного производства и уголь из РФ.
Мы снова покупаем на западе всё, что нас попросят, чтобы задобрить свои лобби группы и ТНК. Наши политики делают это ради одного, чтобы заручится «крышей» западных партнеров.
Поэтому рост тарифов на электроэнергию нам обеспечен.
Вот такое оно стратегическое мышление новой команды. Свое уничтожаем, ради того, чтобы купить в США УГОЛЬ!
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:02

Байден подтвердил встречу с Зеленским и дал денег (60 млн$)

спасибо конечно, отец

но не расследование дело бурисмы стоит немного дороже
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:25

складі ВПС Афганістану, за даними офісу американського Спеціального генерального інспектора з відновлення Афганістану на 1 січня 2021 року, були 162 літальних апарати. Далеко не всі з них були справні.



16 серпня в Таджикистан перелетіли декілька літаків, на яких з країни втекли близько ста військовослужбовців афганської армії. Літаки подали сигнал лиха і їм дозволили посадку. New York Times пише, що в Таджикистан перелетіли п'ять літаків.

16 серпня узбецьке видання "Газета.uz" з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури країни повідомило, що 14 і 15 серпня в країну перелетіли 22 військових літаки і 24 вертольоти з Афганістану.




Решта ж літаків і вертольотів, вважає експерт, навряд чи були в повністю справному стані на момент, коли вони дісталися талібам.

"За оцінками фахівців там (у ВПС Афганістану. - Ред.) з кінця червня пішло різке падіння технічної готовності (авіатехніки. - Ред.). Почався від'їзд американців, зокрема й американських фахівців, які експлуатували техніку", - розповів він.




https://www.bbc.com/ukrainian/features-58303207



(А не то, что носит наш копрофаг со сранаюа).
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:52

Re: Політичні дискусії


запрещённый в России клип
2 млн просмотров
БОМБА!!!
Смерти Больше Нет
IC3PEAK
Я заливаю глаза керосином
Пусть всё горит, пусть всё горит
На меня смотрит вся Россия
Пусть всё горит, пусть всё горит

То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.
Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.
В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:30

  Yuri_61 написав: То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.
Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.
В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность.

Об этом давно говорят и пишут многие политологи и прочие медийные люди с демократическими взглядами.
Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.
А крупные города (обе столицы, Нижний, Казань, сибирские мегаполисы и др, а это практически треть населения) там действительно жируют, спору нет, нам до них далеко.
Starikan
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