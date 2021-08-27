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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7445744674477448 Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:19 Schmit

Повідомлень: 2375 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 09:52 В руках «Талибана» оказалась американская боевая техника и данные афганцев, помогавших ВС США.



Бывший резервист ВМС США и конгрессмен Джим Бэнкс сообщил, что кроме боевой американской техники на сумму 85 млрд долларов в руках талибов оказались биометрические данные афганцев, которые на протяжении 20 лет помогали ВС США. Об этом говорится в материале, опубликованном в британском издании The Telegraph.



«Бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что среди огромного количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, и 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия », — говорится в сообщении.



Бэнкс подчеркнул, что на сегодня у талибов оказалось вертолётов «Блэк Хок» больше, чем у 85% стран мира.



Также в распоряжении «Талибана» оказались очки ночного видения, бронежилеты, предметы медицинского назначения.



Конгрессмен уверяет, что он знаком с истинным положением дел, поскольку работал торговым агентом и приобретал предоставленную США технику и вооружение, которые потом передавались афганским военным.



«Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и биографическими данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам», — отметил Бэнкс.



При этом он подчеркнул, что администрация США не собирается возвращать это оружие или требовать отчёты по нему. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8258 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 09:55 Как сообщает наш источник, теперь понятно, для чего летал Глава Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтон.

Украина закупит 75 тысяч тонн угля из США. Цену пока не раскрывают, но уже ясно, что она будет дороже, чем уголь собственного производства и уголь из РФ.

Мы снова покупаем на западе всё, что нас попросят, чтобы задобрить свои лобби группы и ТНК. Наши политики делают это ради одного, чтобы заручится «крышей» западных партнеров.

Поэтому рост тарифов на электроэнергию нам обеспечен.

Вот такое оно стратегическое мышление новой команды. Свое уничтожаем, ради того, чтобы купить в США УГОЛЬ! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8258 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 10:02 Байден подтвердил встречу с Зеленским и дал денег (60 млн$)



спасибо конечно, отец



но не расследование дело бурисмы стоит немного дороже Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8258 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 11:25 складі ВПС Афганістану, за даними офісу американського Спеціального генерального інспектора з відновлення Афганістану на 1 січня 2021 року, були 162 літальних апарати. Далеко не всі з них були справні.







16 серпня в Таджикистан перелетіли декілька літаків, на яких з країни втекли близько ста військовослужбовців афганської армії. Літаки подали сигнал лиха і їм дозволили посадку. New York Times пише, що в Таджикистан перелетіли п'ять літаків.



16 серпня узбецьке видання "Газета.uz" з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури країни повідомило, що 14 і 15 серпня в країну перелетіли 22 військових літаки і 24 вертольоти з Афганістану.









Решта ж літаків і вертольотів, вважає експерт, навряд чи були в повністю справному стані на момент, коли вони дісталися талібам.



"За оцінками фахівців там (у ВПС Афганістану. - Ред.) з кінця червня пішло різке падіння технічної готовності (авіатехніки. - Ред.). Почався від'їзд американців, зокрема й американських фахівців, які експлуатували техніку", - розповів він.









https://www.bbc.com/ukrainian/features-58303207







(А не то, что носит наш копрофаг со сранаюа). (А не то, что носит наш копрофаг со сранаюа). Hotab

Повідомлень: 4397 З нами з: 15.02.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 11:52 Re: Політичні дискусії

запрещённый в России клип

2 млн просмотров

БОМБА!!!

Смерти Больше Нет

IC3PEAK

Я заливаю глаза керосином

Пусть всё горит, пусть всё горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть всё горит, пусть всё горит



То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.

Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.

В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность. Yuri_61 Повідомлень: 2280 З нами з: 30.09.15 Подякував: 239 раз. Подякували: 387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 12:30 Yuri_61 написав: То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.

Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.

В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность. То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность.

Об этом давно говорят и пишут многие политологи и прочие медийные люди с демократическими взглядами.

Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.

А крупные города (обе столицы, Нижний, Казань, сибирские мегаполисы и др, а это практически треть населения) там действительно жируют, спору нет, нам до них далеко. Об этом давно говорят и пишут многие политологи и прочие медийные люди с демократическими взглядами.Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.А крупные города (обе столицы, Нижний, Казань, сибирские мегаполисы и др, а это практически треть населения) там действительно жируют, спору нет, нам до них далеко. Starikan 2 Повідомлень: 18290 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2209 раз. Подякували: 2984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 14:48 Starikan написав: Yuri_61 написав: То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.

Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.

В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность. То, о чем песня «Смерти больше нет» IC3PEAK, можно понять по первым словам припева: «Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит» — речь и идет о безразличие как одного человека, так и всего народа к тому, что происходит в стране. Основная идея песни заключается в том, что безразличие рано или поздно приведет к смерти. Закрыть глаза на основные проблемы своей страны – это тоже самое, что облиться керосином – можно сгореть, вынести себе смертный приговор.Авторы и исполнители песни затронули актуальные проблемы современной России. Их цель – пробудить в людях самосознание. Донести до народа простую истину: надо бороться за свою свободу. Не стоит довольствоваться материальными ценностями, ведь даже в них можно утонуть: «В золотых цепях я утопаю в болоте». Материальные богатства – как лишний груз, который тянет ко дну, и сковывает человека.В конце песни припев повторяется несколько раз, что может быть намеком на повторение одного и того же в жизни страны: одни и те же проблемы, безысходность, шаблонность.

Об этом давно говорят и пишут многие политологи и прочие медийные люди с демократическими взглядами.

Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.

А крупные города (обе столицы, Нижний, Казань, сибирские мегаполисы и др, а это практически треть населения) там действительно жируют, спору нет, нам до них далеко. Об этом давно говорят и пишут многие политологи и прочие медийные люди с демократическими взглядами.Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.А крупные города (обе столицы, Нижний, Казань, сибирские мегаполисы и др, а это практически треть населения) там действительно жируют, спору нет, нам до них далеко.

Не знаю, жируют ли еще. За последние годы, благодаря "полезным санкциям", уровень жизни там серьезно снизился и процесс продолжается. Это очень хорошо видно по сокращению количества наших заробитчан, которые теперь предпочитают Польшу, Чехию… На заработках на роиси остались в основном жители дырнылы, а также некоторые наши бывшие политики и "звезды". Не знаю, жируют ли еще. За последние годы, благодаря "полезным санкциям", уровень жизни там серьезно снизился и процесс продолжается. Это очень хорошо видно по сокращению количества наших заробитчан, которые теперь предпочитают Польшу, Чехию… На заработках на роиси остались в основном жители дырнылы, а также некоторые наши бывшие политики и "звезды". Schmit

Повідомлень: 2375 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7445744674477448 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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