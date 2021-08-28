RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7446744774487449
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:51

  Вкладчик1234 написав:Зображення


Со второй частьб согласен. Эти паралимпийские, деф- и прочие "игры" нам не нужны. Средства, которые государство тратит на этот "спорт", лучше выделить на закупку протезов и лекарств для инвалидов, на операции нуждающимся, на нормальный уход, на обустройство больниц и санаториев и пр.
Это благополучные страны, в которых инвалиды ни в чем не нуждаются, могут себе позволить баловаться в инвалидский "спорт".
Tegularius
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 11.02.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:39

Re: Політичні дискусії

  Denik написав:Мне продолжать

Да, не останавливайтесь. Я отписался от Пономаря, у меня теперь в организме дефицит необоснованного оптимизма.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:08

Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.

По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.

“Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь”, – говорит он. – “Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить”

Все, что надо знать о жизни на роиси.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:19

Re: Політичні дискусії

  Hotab написав:Да, не останавливайтесь. Я отписался от Пономаря, у меня теперь в организме дефицит необоснованного оптимизма.

Вы реально считаете что:
- Дельта в России сама пройдет в сентябре;
- Нефть уже по 100 в октябре - на восстановившемся спросе, Гигафабрики Тесла закроют, электромобили запретят;
- Крипта будут майнится вечно, энергопотребление на это дело будут только расти;
- Уголь всегда будет по 150 - ветряков больше строить не будут, АЭС закроют;
- Добыча угля с неимеющейаналогов перевозкой 6000 км по Транссибу всегда будет супер-рентабельным бизнесом;
- Недвижка в Российских ипенях за Уралом будеттолькодорожать, там будет много работы и процветать ипотека;
- Бюджет России всегда будет полон от факторов выше?????
Denik
 
Повідомлень: 778
З нами з: 23.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 420 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:48

Denik , у вас много интересного звучит, но гиперболизированно.
На Ковид эрэфии плевать.Он вальнул уже 0.5% их населения, ну вальнет ещё столько же, и что? Меньше нагрузка на ПФ. Тут для многих родственников их пожилая родня - обуза. А для тоталитарной эрэфии и подавно.
Газ будет востребован ещё минимум лет 10, причем в больших объемах.
Использование энергии электромобилями вы очень преувеличиваете. Если это чистый гибрид, он из розетки ничего не берет. Если это плагины/гибриды (сейчас это основная масса продаваемых авто), то их пробеги именно на э/э не столь велики. По городу много не накружишь, а по трассе сразу (через 30-80 км) переход на ДВС . (Если что, я на гибриде езжу). Потому и все рассчеты идут шкереберть.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7446744774487449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97263)
29.08.2021 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.