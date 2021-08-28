Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Со второй частьб согласен. Эти паралимпийские, деф- и прочие "игры" нам не нужны. Средства, которые государство тратит на этот "спорт", лучше выделить на закупку протезов и лекарств для инвалидов, на операции нуждающимся, на нормальный уход, на обустройство больниц и санаториев и пр. Это благополучные страны, в которых инвалиды ни в чем не нуждаются, могут себе позволить баловаться в инвалидский "спорт".
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
“Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь”, – говорит он. – “Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить”
Hotab написав:Да, не останавливайтесь. Я отписался от Пономаря, у меня теперь в организме дефицит необоснованного оптимизма.
Вы реально считаете что: - Дельта в России сама пройдет в сентябре; - Нефть уже по 100 в октябре - на восстановившемся спросе, Гигафабрики Тесла закроют, электромобили запретят; - Крипта будут майнится вечно, энергопотребление на это дело будут только расти; - Уголь всегда будет по 150 - ветряков больше строить не будут, АЭС закроют; - Добыча угля с неимеющейаналогов перевозкой 6000 км по Транссибу всегда будет супер-рентабельным бизнесом; - Недвижка в Российских ипенях за Уралом будеттолькодорожать, там будет много работы и процветать ипотека; - Бюджет России всегда будет полон от факторов выше?????
Denik , у вас много интересного звучит, но гиперболизированно. На Ковид эрэфии плевать.Он вальнул уже 0.5% их населения, ну вальнет ещё столько же, и что? Меньше нагрузка на ПФ. Тут для многих родственников их пожилая родня - обуза. А для тоталитарной эрэфии и подавно. Газ будет востребован ещё минимум лет 10, причем в больших объемах. Использование энергии электромобилями вы очень преувеличиваете. Если это чистый гибрид, он из розетки ничего не берет. Если это плагины/гибриды (сейчас это основная масса продаваемых авто), то их пробеги именно на э/э не столь велики. По городу много не накружишь, а по трассе сразу (через 30-80 км) переход на ДВС . (Если что, я на гибриде езжу). Потому и все рассчеты идут шкереберть.