Додано: Нед 29 сер, 2021 09:48

Denik , у вас много интересного звучит, но гиперболизированно.

На Ковид эрэфии плевать.Он вальнул уже 0.5% их населения, ну вальнет ещё столько же, и что? Меньше нагрузка на ПФ. Тут для многих родственников их пожилая родня - обуза. А для тоталитарной эрэфии и подавно.

Газ будет востребован ещё минимум лет 10, причем в больших объемах.

Использование энергии электромобилями вы очень преувеличиваете. Если это чистый гибрид, он из розетки ничего не берет. Если это плагины/гибриды (сейчас это основная масса продаваемых авто), то их пробеги именно на э/э не столь велики. По городу много не накружишь, а по трассе сразу (через 30-80 км) переход на ДВС . (Если что, я на гибриде езжу). Потому и все рассчеты идут шкереберть.