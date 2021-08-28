Да, не останавливайтесь. Я отписался от Пономаря, у меня теперь в организме дефицит необоснованного оптимизма.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 сер, 2021 07:39
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:08
Все, что надо знать о жизни на роиси.
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:19
Re: Політичні дискусії
Вы реально считаете что:
- Дельта в России сама пройдет в сентябре;
- Нефть уже по 100 в октябре - на восстановившемся спросе, Гигафабрики Тесла закроют, электромобили запретят;
- Крипта будут майнится вечно, энергопотребление на это дело будут только расти;
- Уголь всегда будет по 150 - ветряков больше строить не будут, АЭС закроют;
- Добыча угля с неимеющейаналогов перевозкой 6000 км по Транссибу всегда будет супер-рентабельным бизнесом;
- Недвижка в Российских ипенях за Уралом будеттолькодорожать, там будет много работы и процветать ипотека;
- Бюджет России всегда будет полон от факторов выше?????
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:48
Denik , у вас много интересного звучит, но гиперболизированно.
На Ковид эрэфии плевать.Он вальнул уже 0.5% их населения, ну вальнет ещё столько же, и что? Меньше нагрузка на ПФ. Тут для многих родственников их пожилая родня - обуза. А для тоталитарной эрэфии и подавно.
Газ будет востребован ещё минимум лет 10, причем в больших объемах.
Использование энергии электромобилями вы очень преувеличиваете. Если это чистый гибрид, он из розетки ничего не берет. Если это плагины/гибриды (сейчас это основная масса продаваемых авто), то их пробеги именно на э/э не столь велики. По городу много не накружишь, а по трассе сразу (через 30-80 км) переход на ДВС . (Если что, я на гибриде езжу). Потому и все рассчеты идут шкереберть.
Додано: Нед 29 сер, 2021 10:42
Но с Зе такого не будет, ведь
Встреча Зеленский-Байден в Белом доме пройдет на повышенных тонах – Арахамия
Додано: Нед 29 сер, 2021 11:17
Re: Політичні дискусії
Внепланово вальнутый 1% населения - это внеплановый миллион квартир на рынке. Сам рынок ипотеки в РФ - около 20% от ВВП, причем в основном в Госбанках. 1 млн. квартир это рынок ипотеки за полгода. Попахивает если не обвалом, то пузырем или кризисом.
Вы еще не оцениваете тот факт что процента 3-4% работоспособного населения получит инвалидность.
Сам ехджу на плагин-гибриде 70 км по городу на дачу хватает. На заправке раз в полгода. В результате плачу не Роснефти, а Энергоатому. Экономия где-то 2000 дол. в год.
Газ будет сильно востребован 10 лет еще 2 странами - Германией и Нидерландами. Но это - раз в 10 меньший объем по поступлениям в госбюджет РФ, чем экспорт 400. млн. тонн нефти/продуктов в год.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|