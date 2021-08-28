Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
“Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь”, – говорит он. – “Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить”
Hotab написав:Да, не останавливайтесь. Я отписался от Пономаря, у меня теперь в организме дефицит необоснованного оптимизма.
Вы реально считаете что: - Дельта в России сама пройдет в сентябре; - Нефть уже по 100 в октябре - на восстановившемся спросе, Гигафабрики Тесла закроют, электромобили запретят; - Крипта будут майнится вечно, энергопотребление на это дело будут только расти; - Уголь всегда будет по 150 - ветряков больше строить не будут, АЭС закроют; - Добыча угля с неимеющейаналогов перевозкой 6000 км по Транссибу всегда будет супер-рентабельным бизнесом; - Недвижка в Российских ипенях за Уралом будеттолькодорожать, там будет много работы и процветать ипотека; - Бюджет России всегда будет полон от факторов выше?????
Denik , у вас много интересного звучит, но гиперболизированно. На Ковид эрэфии плевать.Он вальнул уже 0.5% их населения, ну вальнет ещё столько же, и что? Меньше нагрузка на ПФ. Тут для многих родственников их пожилая родня - обуза. А для тоталитарной эрэфии и подавно. Газ будет востребован ещё минимум лет 10, причем в больших объемах. Использование энергии электромобилями вы очень преувеличиваете. Если это чистый гибрид, он из розетки ничего не берет. Если это плагины/гибриды (сейчас это основная масса продаваемых авто), то их пробеги именно на э/э не столь велики. По городу много не накружишь, а по трассе сразу (через 30-80 км) переход на ДВС . (Если что, я на гибриде езжу). Потому и все рассчеты идут шкереберть.
Президент США Джо Байден снова задремал во время важных переговоров. В этот раз с премьер-министром Израиля.
Озадаченный и с долей разочарования в глазах Нафтали Беннет не стал будить американского лидера, а продолжил свою речь, но уже не обращаясь к Байдену.
Остается лишь надеяться, что недосып президента США не пошатнет "следующую главу прекрасной истории взаимоотношений между двумя нациями", о которой на встрече говорил Беннет (пока не заметил, что его не слушают).
Hotab написав:На Ковид эрэфии плевать.Он вальнул уже 0.5% их населения, ну вальнет ещё столько же, и что? Меньше нагрузка на ПФ. Тут для многих родственников их пожилая родня - обуза. А для тоталитарной эрэфии и подавно.
Внепланово вальнутый 1% населения - это внеплановый миллион квартир на рынке. Сам рынок ипотеки в РФ - около 20% от ВВП, причем в основном в Госбанках. 1 млн. квартир это рынок ипотеки за полгода. Попахивает если не обвалом, то пузырем или кризисом. Вы еще не оцениваете тот факт что процента 3-4% работоспособного населения получит инвалидность.
Hotab написав:Если это плагины/гибриды (сейчас это основная масса продаваемых авто), то их пробеги именно на э/э не столь велики. По городу много не накружишь, а по трассе сразу (через 30-80 км) переход на ДВС . (Если что, я на гибриде езжу). Потому и все рассчеты идут шкереберть.
Сам ехджу на плагин-гибриде 70 км по городу/на дачу хватает. На заправке раз в полгода. В результате плачу не Роснефти, а Энергоатому. Экономия где-то 2000 дол. в год.
Hotab написав:Газ будет востребован ещё минимум лет 10, причем в больших объемах.
Газ будет сильно востребован 10 лет еще 2 странами - Германией и Нидерландами. Но это - раз в 10 меньший объем по поступлениям в госбюджет РФ, чем экспорт 400. млн. тонн нефти/продуктов в год.
Denik написав:Сам ехджу на плагин-гибриде 70 км по городу/на дачу хватает
И сколько вы наматываете в месяц/год режимом город?
Без трассовых пробегов много не получится. А вы в расчетах брали вроде 50т км год. Это 2/3 будет на ДВС по трассе.
это внеплановый миллион квартир на рынке.
Опять очень гиперболизированно. Там этак половина из этого 1% (1.5 млн человек) вымирает в ипенях, а не ликвидном Питере с Москвой. Остальные тоже не в одиночку живут, чтобы их смерть приводила к появлению пустой квартиры. По крайней мере ликвидный рынок Киева, где официально умирает больше, чем рождается, не испытывает избыточного предложения из-за ковидных смертей. Зато в селах и до ковида улицы пустовали.
Hotab написав:Опять очень гиперболизированно. Там этак половина из этого 1% (1.5 млн человек) вымирает в ипенях, а не ликвидном Питере с Москвой. Остальные тоже не в одиночку живут, чтобы их смерть приводила к появлению пустой квартиры. По крайней мере ликвидный рынок Киева, где официально умирает больше, чем рождается, не испытывает избыточного предложения из-за ковидных смертей. Зато в селах и до ковида улицы пустовали.
В ликвидном Питере/Москве излишняя смертность как раз ни к чему не приведет. Но 80% освободит квартиры в ипенях, где как раз и так немалый процент российской ипотеки.
Hotab написав:И сколько вы наматываете в месяц/год режимом город?
Без трассовых пробегов много не получится. А вы в расчетах брали вроде 50т км год. Это 2/3 будет на ДВС по трассе.
Расчет 15 тыс в год. 10 л/100 км по пробкам. Зимой по морозам (когда меньше -10 - гибрид переключается на бензин) и пробкам было и 15-17. Итого около 1800 - экономия на топливе, остальные 200 - это масло, фильтры, тормозные колодки и сервис.
Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
“Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь”, – говорит он. – “Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить”