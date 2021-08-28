Denik написав: Hotab написав:
Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.
Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
Тут маленький нюанс
Якщо брати ситуація на вчора,де основним електромобілем
було 200 000 ліфів з батарейкою в 20 квт*годин - то це одне
А якщо брати сьогодні ,коли
є 9 млн електромобілів з середньою батарейкою в 50Квт*год - то як денний ( до 400 км між зарядками) , так і середній по року (легко 50 000 км в рік при потребі)
То це інше.
Тому пропоную
9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)