RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7447744874497450
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:05

Re: Політичні дискусії

  Hotab написав:Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.

Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.
Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
Denik
 
Повідомлень: 784
З нами з: 23.02.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 421 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:33

  Denik написав:
  Hotab написав:Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.
Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
Тут маленький нюанс
Якщо брати ситуація на вчора,де основним електромобілем
було 200 000 ліфів з батарейкою в 20 квт*годин - то це одне
А якщо брати сьогодні ,коли
є 9 млн електромобілів з середньою батарейкою в 50Квт*год - то як денний ( до 400 км між зарядками) , так і середній по року (легко 50 000 км в рік при потребі)
То це інше.
Тому пропоную
9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24898
З нами з: 15.01.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:48

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)

15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.

60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік.
Denik
 
Повідомлень: 784
З нами з: 23.02.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 421 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:04

  Denik написав:
  budivelnik написав:9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)

15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.
60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік.
Я проїха на чистих електромобілях 15000 км..
Тому я не тільки розумію фізичні процеси ,а й маю експериментально підтверджені данні.
Отже
середня швидкість
30км/год=9Квт потужності
60км/год=12Квт
90км/год=15Квт
130км/год=25Квт
Тепер по місту
Кондиціонер=2Квт/год
Таким чином , при середній швидкості по місту в 30 км..ми проїдемо 100 км за 3,3 години
Отже споживання авто буде наступним
9Квт*год на 100 км рух+3,3 години*2Квт/год кондиціонер=16Квт*год
І останнє
Є різні типи використання авто і відстань яку авто проходить в середньому за день сильно привязана до відстані до роботи ,зон відпочинку.....
Тому хоч основна кількість проїзжає за добу більше 50 км( в мене наприклад в середньому коло 80-90, але з урахуванням кілька разів по пару тисяч на відпочинок)...то все одно переважна більшість приватних авто проїзжає не більше 10 000 км в рік.
ПС
Перевірити це легко
Просто глянути на обєми споживання бензин+газ в країні і отримаємо приблизний пробіг авто в привязці до енергії (9л/100км бензинова=15Квт*год електро)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24898
З нами з: 15.01.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:04

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7447744874497450
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97280)
29.08.2021 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.