Denik написав: budivelnik написав:
9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.
60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік.
Я проїха на чистих електромобілях 15000 км..
Тому я не тільки розумію фізичні процеси ,а й маю експериментально підтверджені данні.
Отже
середня швидкість
30км/год=9Квт потужності
60км/год=12Квт
90км/год=15Квт
130км/год=25Квт
Тепер по місту
Кондиціонер=2Квт/год
Таким чином , при середній швидкості по місту в 30 км..ми проїдемо 100 км за 3,3 години
Отже споживання авто буде наступним
9Квт*год на 100 км рух+3,3 години*2Квт/год кондиціонер=16Квт*год
І останнє
Є різні типи використання авто і відстань яку авто проходить в середньому за день сильно привязана до відстані до роботи ,зон відпочинку.....
Тому хоч основна кількість проїзжає за добу більше 50 км( в мене наприклад в середньому коло 80-90, але з урахуванням кілька разів по пару тисяч на відпочинок)...то все одно переважна більшість приватних авто проїзжає не більше 10 000 км в рік.
ПС
Перевірити це легко
Просто глянути на обєми споживання бензин+газ в країні і отримаємо приблизний пробіг авто в привязці до енергії (9л/100км бензинова=15Квт*год електро)