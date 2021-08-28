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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7447744874497450 Додано: Нед 29 сер, 2021 14:05 Re: Політичні дискусії Hotab написав: Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э. Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.

Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.

Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС). Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС). Denik Повідомлень: 785 З нами з: 23.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 421 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:33 Denik написав: Hotab написав: Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э. Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э. Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.

Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС). Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС). Тут маленький нюанс

Якщо брати ситуація на вчора,де основним електромобілем

було 200 000 ліфів з батарейкою в 20 квт*годин - то це одне

А якщо брати сьогодні ,коли

є 9 млн електромобілів з середньою батарейкою в 50Квт*год - то як денний ( до 400 км між зарядками) , так і середній по року (легко 50 000 км в рік при потребі)

То це інше.

Тому пропоную

9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації) Тут маленький нюансЯкщо брати ситуація на вчора,де основним електромобілембуло 200 000 ліфів з батарейкою в 20 квт*годин - то це однеА якщо брати сьогодні ,колиє 9 млн електромобілів з середньою батарейкою в 50Квт*год - то як денний ( до 400 км між зарядками) , так і середній по року (легко 50 000 км в рік при потребі)То це інше.Тому пропоную9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації) budivelnik

Повідомлень: 24901 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:48 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації) 9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)

15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.



60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік. 15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік. Denik Повідомлень: 785 З нами з: 23.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 421 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 15:04 Denik написав: budivelnik написав: 9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації) 9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)

15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.

60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік. 15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік. Я проїха на чистих електромобілях 15000 км..

Тому я не тільки розумію фізичні процеси ,а й маю експериментально підтверджені данні.

Отже

середня швидкість

30км/год=9Квт потужності

60км/год=12Квт

90км/год=15Квт

130км/год=25Квт

Тепер по місту

Кондиціонер=2Квт/год

Таким чином , при середній швидкості по місту в 30 км..ми проїдемо 100 км за 3,3 години

Отже споживання авто буде наступним

9Квт*год на 100 км рух+3,3 години*2Квт/год кондиціонер=16Квт*год

І останнє

Є різні типи використання авто і відстань яку авто проходить в середньому за день сильно привязана до відстані до роботи ,зон відпочинку.....

Тому хоч основна кількість проїзжає за добу більше 50 км( в мене наприклад в середньому коло 80-90, але з урахуванням кілька разів по пару тисяч на відпочинок)...то все одно переважна більшість приватних авто проїзжає не більше 10 000 км в рік.

ПС

Перевірити це легко

Просто глянути на обєми споживання бензин+газ в країні і отримаємо приблизний пробіг авто в привязці до енергії (9л/100км бензинова=15Квт*год електро) Я проїха на чистих електромобілях 15000 км..Тому я не тільки розумію фізичні процеси ,а й маю експериментально підтверджені данні.Отжесередня швидкість30км/год=9Квт потужності60км/год=12Квт90км/год=15Квт130км/год=25КвтТепер по містуКондиціонер=2Квт/годТаким чином , при середній швидкості по місту в 30 км..ми проїдемо 100 км за 3,3 годиниОтже споживання авто буде наступним9Квт*год на 100 км рух+3,3 години*2Квт/год кондиціонер=16Квт*годІ останнєЄ різні типи використання авто і відстань яку авто проходить в середньому за день сильно привязана до відстані до роботи ,зон відпочинку.....Тому хоч основна кількість проїзжає за добу більше 50 км( в мене наприклад в середньому коло 80-90, але з урахуванням кілька разів по пару тисяч на відпочинок)...то все одно переважна більшість приватних авто проїзжає не більше 10 000 км в рік.ПСПеревірити це легкоПросто глянути на обєми споживання бензин+газ в країні і отримаємо приблизний пробіг авто в привязці до енергії (9л/100км бензинова=15Квт*год електро) budivelnik

Повідомлень: 24901 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 15:04 Schmit

Повідомлень: 2378 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 17:52 Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:



"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"



Среди вооружения:

- 22 174 "Хаммеров";

- 958 БТРов разного типа;

- 42 000 пик-апов и внедорожников;

- 64 363 пулеметов;

- 8 000 грузовиков;

- 162 043 раций;

- 16 035 ПНВ;

- 358 530 штурмовых винтовок;

- 126 295 пистолетов;

- 176 артиллерийских установок;

- 109 вертолетов;

- 65 самолетов.



Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15208 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8260 раз. Подякували: 4017 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7447744874497450 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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