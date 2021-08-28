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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 сер, 2021 14:05
Hotab написав:
Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.
Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:33
Denik написав: Hotab написав:
Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч.
Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
Тут маленький нюанс
Якщо брати ситуація на вчора,де основним електромобілем
було 200 000 ліфів з батарейкою в 20 квт*годин - то це одне
А якщо брати сьогодні ,коли
є 9 млн електромобілів з середньою батарейкою в 50Квт*год - то як денний ( до 400 км між зарядками) , так і середній по року (легко 50 000 км в рік при потребі)
То це інше.
Тому пропоную
9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:48
budivelnik написав:
9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.
60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 15:04
Denik написав: budivelnik написав:
9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год.
60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік.
Я проїха на чистих електромобілях 15000 км..
Тому я не тільки розумію фізичні процеси ,а й маю експериментально підтверджені данні.
Отже
середня швидкість
30км/год=9Квт потужності
60км/год=12Квт
90км/год=15Квт
130км/год=25Квт
Тепер по місту
Кондиціонер=2Квт/год
Таким чином , при середній швидкості по місту в 30 км..ми проїдемо 100 км за 3,3 години
Отже споживання авто буде наступним
9Квт*год на 100 км рух+3,3 години*2Квт/год кондиціонер=16Квт*год
І останнє
Є різні типи використання авто і відстань яку авто проходить в середньому за день сильно привязана до відстані до роботи ,зон відпочинку.....
Тому хоч основна кількість проїзжає за добу більше 50 км( в мене наприклад в середньому коло 80-90, але з урахуванням кілька разів по пару тисяч на відпочинок)...то все одно переважна більшість приватних авто проїзжає не більше 10 000 км в рік.
ПС
Перевірити це легко
Просто глянути на обєми споживання бензин+газ в країні і отримаємо приблизний пробіг авто в привязці до енергії (9л/100км бензинова=15Квт*год електро)
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Додано: Нед 29 сер, 2021 15:04
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Додано: Нед 29 сер, 2021 17:52
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:
"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"
Среди вооружения:
- 22 174 "Хаммеров";
- 958 БТРов разного типа;
- 42 000 пик-апов и внедорожников;
- 64 363 пулеметов;
- 8 000 грузовиков;
- 162 043 раций;
- 16 035 ПНВ;
- 358 530 штурмовых винтовок;
- 126 295 пистолетов;
- 176 артиллерийских установок;
- 109 вертолетов;
- 65 самолетов.
Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:28
Вкладчик1234 написав:
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:
...
Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.
Так и сказал про украинскую армию ?
Или в Ольгино-Лахтино опять сбрехали ?
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pesikot
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Додано: Нед 29 сер, 2021 19:16
pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:
...
Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.
Так и сказал про украинскую армию ?
Или в Ольгино-Лахтино опять сбрехали ?
Сбрехали дважды: первый раз Трамп, затем Ольгино (специально для срана). Ну и наш ольгинец занёс эту коровью лепешку сюда))
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Hotab
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