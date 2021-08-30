Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч. Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
Hotab написав:Denik , я немного не об этом. Я о вашем тезисе о потребности электромобилей в э/э . Вы исходили из того,что электрички в год бегают 50т км на э/э. Там в разы меньше цифра. И соответственно потребность в э/э.
Я не могу такого вспомнить. При 15000 км в год потребность около 3000-5000 кВт.ч. Но 10000 кВт.ч. и более может уходить на автомобиль в такси или малом бизнесе. В любом случае на 1 млн. электромобилей в среднем 5 миллиардов кВт.ч. - а это много (2/3 годовой выработки блока-миллионника АЭС).
Тут маленький нюанс Якщо брати ситуація на вчора,де основним електромобілем було 200 000 ліфів з батарейкою в 20 квт*годин - то це одне А якщо брати сьогодні ,коли є 9 млн електромобілів з середньою батарейкою в 50Квт*год - то як денний ( до 400 км між зарядками) , так і середній по року (легко 50 000 км в рік при потребі) То це інше. Тому пропоную 9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
budivelnik написав:9 млн авто * середній пробіг в 10 000 км/рік(60 км доба)*15Квт*годин/100км пробігу=13,5 млрд Квт*годин або(/365 днів/24години=1540МВатт постійної потужності генерації)
15Квт*годин/100км - це поїздка по трасі зі швидкістю 80 км/год без кондиціонера. По місту з кондиціонером більш реальна цифра - 30 кВт.год. 60 км.доба - виходить 22 тис. км на рік.
Я проїха на чистих електромобілях 15000 км.. Тому я не тільки розумію фізичні процеси ,а й маю експериментально підтверджені данні. Отже середня швидкість 30км/год=9Квт потужності 60км/год=12Квт 90км/год=15Квт 130км/год=25Квт Тепер по місту Кондиціонер=2Квт/год Таким чином , при середній швидкості по місту в 30 км..ми проїдемо 100 км за 3,3 години Отже споживання авто буде наступним 9Квт*год на 100 км рух+3,3 години*2Квт/год кондиціонер=16Квт*год І останнє Є різні типи використання авто і відстань яку авто проходить в середньому за день сильно привязана до відстані до роботи ,зон відпочинку..... Тому хоч основна кількість проїзжає за добу більше 50 км( в мене наприклад в середньому коло 80-90, але з урахуванням кілька разів по пару тисяч на відпочинок)...то все одно переважна більшість приватних авто проїзжає не більше 10 000 км в рік. ПС Перевірити це легко Просто глянути на обєми споживання бензин+газ в країні і отримаємо приблизний пробіг авто в привязці до енергії (9л/100км бензинова=15Квт*год електро)
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:
"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"
Starikan написав:Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.
Чому тільки путінізмом? Цей тезис вбивається з 1917 року. Більше того, за СРСР незгідних просто вбивали. Путін вбивати людей(масово) не може - тому свідомість повільно, але змінюється навіть при Путіну.
Denik написав:Россия уже находится в последнем подскоке дохлой кошки (сделка ОПЭК+). Причин следующих кризисов много и они будут идти один за одним. Кризис текущий (22-23) - волна Дельты, много расходов, много людей умрет (освободится много квартир), спрос на нефть еще пару лет не восстановится. Кризис следующий (23-24) - схлопнется майнинг крипты + ВИЭ - уменьшится мировой спрос на уголь. Сразу же капец Донбассу и Кузбассу 3-4 млн. население без средств к существованию, но с ипотекой. Следующий кризис - ипотека (23- и далее). Много людей умирает от ковида, освобождая квартиры, много теряют работу из-за зависимости от рынка угля. Следующий кризис (24 и далее) - из-за роста количества электромобилей обваливается спрос и цены на нефть, обваливается курс рубля, бюджетный кризис. Мне продолжать?
Навіщо? Ці всі "кризи" перебільшені для Росії. А нафти/газу точно хватить ще років на 20. І попит/ціна на нафту/газ ще точно буде достатнім років 20. І Путін буде правити ще років 10 точно. В першу чергу у них проблема влади(еліти). 20 років правлять ті самі і їм вже нічого не потрібно(крім грошей і влади).
Комітет «Саду Праведників – Ґаріво» міста Мілан визнав митрополита Андрея Шептицького Праведником, вписавши його ім’я серед «Праведників Монте Стелла». Церемонія вручення відзнаки відбулася 7 жовтня у Саді Праведників Мілану, повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі на вебсторінці УГКЦ. http://ugcc.ua/news/v_%D0%86tal%D1%96i_ ... 91020.html
"Під час Другої світової війни український митрополит Андрей Шептицький прийняв у митрополичі палати та греко-католицькі монастирі сотні переслідуваних євреїв, рятуючи їх від смерті.
Ризикуючи власним життям, він писав до Гітлера та Гімлера, завзято протестуючи проти винищення євреїв та забороняючи українцям брати участь у нацистських акціях", — як зазначається, про це йдеться в пергаменті відзнаки.
Для отримання відзнаки Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав делегував владику Діонісія, делегата з повними правами апостольського екзарха для українців візантійського обряду, у супроводі керівника Секретаріату Глави УГКЦ в Римі о. Андрія Солецького та капелана української громади м. Мілан о. Ігоря Крупи.
Як зазначається, разом з митрополитом Андреєм Шептицьким асоціація "Ґаріво" надала титул Праведника іншим десятьом особам, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям.
"Вшанування Праведників є унікальною нагодою не лише згадати минуле, а й задуматись над сьогоденням. Праведники є не лише постатями минулого, вони є прикладом відваги та людяності для сучасних поколінь, тому пам'ять про них є для нас святим обов'язком", — наголосив голова Міської ради Мілану та президент Комітету гарантів Асоціації "Ґаріво" Ламберто Бертоле.
До присутніх також звернувся віцепрезидент Союзу єврейских організацій Італії Джорджо Мортара. У своєму слові він зазначив, що "є дві категорії Праведників: ті, які рятували людські життя під час великих трагедій людства, як, наприклад, Голокост, і ті, які своїми вчинками у щоденному житті запобігають виникненню подібних трагедій".
Зауважується, що вручення відзнаки Праведника для митрополита Шептицького відбулося у відповідь на прохання Блаженнішого Святослава.
Попередньо церемонія присвоєння відзнаки мала відбутися 6 березня, але у зв'язку із запровадженням карантинних заходів була скасована. У попередніх заходах також передбачалась участь Глави УГКЦ.
У своєму листі до президента "Гаріво" Габріела Ніссіма Блаженніший Святослав висловив вдячність єврейській спільноті за "гідне визнання героїчного прикладу митрополита Андрея Шептицького в його боротьбі проти будь-якої форми приниження людської гідності та захисту людських прав, а особливо — його любові до ближнього".
"Від імені УГКЦ висловлюю асоціації "Ґаріво" слова вдячності та високого визнання за віддану працю у місії плекання живої пам'яті для виховання глобальної відповідальності", — йдеться в листі глави УГКЦ.
Довідково. Асоціація "Сад Праведників – Ґаріво" працює в Мілані з 1999 року та займається присвоєнням звання Праведника для людей, які під час різних геноцидів проявили моральну стійкість та людяність у порятунку осіб іншої національності, ризикуючи власним життям.
Президентом асоціації є Ґабріель Ніссім, відомий історик та автор багатьох книг про геноциди та героїчні історії окремих людей, які виявили моральну стійкість перед тоталітарними режимами.
З ініціативи "Ґаріво" у різних країнах світу були створені пам'ятні сади, у яких висаджуються дерева на честь Праведників людства; проведено низку ініціатив законодавчого характеру на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо встановлення Дня Праведника; реалізовано багато просвітницьких проєктів з метою популяризації прикладу Праведників для запобігання злочинам минулого в наш час.
З ініціативи "Ґаріво" в Італії та інших країнах були засновані Сади Праведників, а у 2012 році у відповідь на ініціативу Асоціації Європейський парламент встановив Європейський день Праведника Ґаріво 6 березня.