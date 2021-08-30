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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:15
Вкладчик1234 написав:
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:
"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"
Среди вооружения:
- 22 174 "Хаммеров";
- 958 БТРов разного типа;
- 42 000 пик-апов и внедорожников;
- 64 363 пулеметов;
- 8 000 грузовиков;
- 162 043 раций;
- 16 035 ПНВ;
- 358 530 штурмовых винтовок;
- 126 295 пистолетов;
- 176 артиллерийских установок;
- 109 вертолетов;
- 65 самолетов.
Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.
"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс.
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