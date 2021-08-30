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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7448744974507451
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:35

  Schmit написав:

Знову мерзотник Олєшко продукує брехливу антиукраїнську пропаганду і порохоботи старанно поширюють її по інету.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:15

  Вкладчик1234 написав:
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:

"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"

Среди вооружения:
- 22 174 "Хаммеров";
- 958 БТРов разного типа;
- 42 000 пик-апов и внедорожников;
- 64 363 пулеметов;
- 8 000 грузовиков;
- 162 043 раций;
- 16 035 ПНВ;
- 358 530 штурмовых винтовок;
- 126 295 пистолетов;
- 176 артиллерийских установок;
- 109 вертолетов;
- 65 самолетов.

Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.

"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:04

  unicdima написав:"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс.


США просто так подарили бородачам в сандалиях из Талибана, которых к тому же считают террористами, вооружения на целых 85 млрд долларов! Это, на минуточку, больше годового военного бюджета России на 24 млрд долл.! Ну а военный бюджет Украины в сумме не полных 6 млрд долл. вообще просто ничтожен на фоне той громадной горы деньжищ, которые получили террористы от Америки.

При этом Талибан не принуждают бороться с коррупцией посредством рассаживания соросят на всевозможные табуретки в стране, не вынуждают отдать США финансовую систему страны, не требуют открыть рынок земли, или раздать все месторождения полезных ископаемых транснациональным корпорациям.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:48

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.
Чому тільки путінізмом?
Цей тезис вбивається з 1917 року. Більше того, за СРСР незгідних просто вбивали. Путін вбивати людей(масово) не може - тому свідомість повільно, але змінюється навіть при Путіну.

Если речь идет не о противниках власти, а об упомянутом тезисе, то скорее не с 17-го (мечта о мировой революции, какая уж там стабильность), а с послевоенных времен: "лишь бы не было войны" = "лишь бы не ельцинские времена"
Starikan
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  #<1 ... 7448744974507451
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