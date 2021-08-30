Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:
"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"
Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.
"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс.
unicdima написав:"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс.
США просто так подарили бородачам в сандалиях из Талибана, которых к тому же считают террористами, вооружения на целых 85 млрд долларов! Это, на минуточку, больше годового военного бюджета России на 24 млрд долл.! Ну а военный бюджет Украины в сумме не полных 6 млрд долл. вообще просто ничтожен на фоне той громадной горы деньжищ, которые получили террористы от Америки.
При этом Талибан не принуждают бороться с коррупцией посредством рассаживания соросят на всевозможные табуретки в стране, не вынуждают отдать США финансовую систему страны, не требуют открыть рынок земли, или раздать все месторождения полезных ископаемых транснациональным корпорациям.
Starikan написав:Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей.
Чому тільки путінізмом? Цей тезис вбивається з 1917 року. Більше того, за СРСР незгідних просто вбивали. Путін вбивати людей(масово) не може - тому свідомість повільно, але змінюється навіть при Путіну.
Если речь идет не о противниках власти, а об упомянутом тезисе, то скорее не с 17-го (мечта о мировой революции, какая уж там стабильность), а с послевоенных времен: "лишь бы не было войны" = "лишь бы не ельцинские времена"
По сообщению Bloomberg (https://www.bloomberg.com/europe) Венгрия и Россия заключили контракт на 15 лет о поставках газа через Сербию и Австрию. Транзит через Украину исключен. По новому контракту газ пойдет в Венгрию уже 1 октября. Ранее Венгрия получала газ через ГТС Украины. По новому контракту российский газ ей обойдется дешевле, чем в настоящее время. Поэтому венгры в один голос говорят, что нет в этом никакой измены Украине, просто экономическая выгода. И одновременно прошаренные венгры предложили поставлять российский газ Украине по трубе, которая с 1 октября будет пустовать. И предложили цены, которые еще выше, чем те, которые сейчас платит Украина, например Словакии, за виртуальный реверс. Одним словом «процесс пошел» и нашему правительству надо как можно быстрее определяться как будем получать газ в перспективе. Судя по всему, никакой дядя Сэм нам не поможет, не надо иллюзий и самообмана.