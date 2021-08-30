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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7448744974507451 Додано: Пон 30 сер, 2021 20:35 Schmit написав:

Знову мерзотник Олєшко продукує брехливу антиукраїнську пропаганду і порохоботи старанно поширюють її по інету. Знову мерзотник Олєшко продукує брехливу антиукраїнську пропаганду і порохоботи старанно поширюють її по інету. unicdima

Повідомлень: 1792 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:15 Вкладчик1234 написав: Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter'e детали того, сколько вооружения оставили американцы а Афганистане:



"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!"



Среди вооружения:

- 22 174 "Хаммеров";

- 958 БТРов разного типа;

- 42 000 пик-апов и внедорожников;

- 64 363 пулеметов;

- 8 000 грузовиков;

- 162 043 раций;

- 16 035 ПНВ;

- 358 530 штурмовых винтовок;

- 126 295 пистолетов;

- 176 артиллерийских установок;

- 109 вертолетов;

- 65 самолетов.



Словом, арсенал для полноценной армии! Впору сравнивать с украинской.

"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс. "Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс. unicdima

Повідомлень: 1792 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 22:04 unicdima написав: "Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс. "Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", - сказал Бэнкс.



США просто так подарили бородачам в сандалиях из Талибана, которых к тому же считают террористами, вооружения на целых 85 млрд долларов! Это, на минуточку, больше годового военного бюджета России на 24 млрд долл.! Ну а военный бюджет Украины в сумме не полных 6 млрд долл. вообще просто ничтожен на фоне той громадной горы деньжищ, которые получили террористы от Америки.



При этом Талибан не принуждают бороться с коррупцией посредством рассаживания соросят на всевозможные табуретки в стране, не вынуждают отдать США финансовую систему страны, не требуют открыть рынок земли, или раздать все месторождения полезных ископаемых транснациональным корпорациям. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15214 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8266 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 22:48 andrijk777 написав: Starikan написав: Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей. Тезис "у нас СТАБИЛЬНОСТЬ, а там хоть трава не расти" накрепко вбит путинизмом в головы обывателей. Чому тільки путінізмом?

Цей тезис вбивається з 1917 року. Більше того, за СРСР незгідних просто вбивали. Путін вбивати людей(масово) не може - тому свідомість повільно, але змінюється навіть при Путіну. Чому тільки путінізмом?Цей тезис вбивається з 1917 року. Більше того, за СРСР незгідних просто вбивали. Путін вбивати людей(масово) не може - тому свідомість повільно, але змінюється навіть при Путіну.

Если речь идет не о противниках власти, а об упомянутом тезисе, то скорее не с 17-го (мечта о мировой революции, какая уж там стабильность), а с послевоенных времен: "лишь бы не было войны" = "лишь бы не ельцинские времена" Если речь идет не о противниках власти, а об упомянутом тезисе, то скорее не с 17-го (мечта о мировой революции, какая уж там стабильность), а с послевоенных времен: "лишь бы не было войны" = "лишь бы не ельцинские времена" Starikan 2 Повідомлень: 18291 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2209 раз. Подякували: 2984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:38 https://www.bloomberg.com/europe ) Венгрия и Россия заключили контракт на 15 лет о поставках газа через Сербию и Австрию. Транзит через Украину исключен. По новому контракту газ пойдет в Венгрию уже 1 октября. Ранее Венгрия получала газ через ГТС Украины. По новому контракту российский газ ей обойдется дешевле, чем в настоящее время. Поэтому венгры в один голос говорят, что нет в этом никакой измены Украине, просто экономическая выгода. И одновременно прошаренные венгры предложили поставлять российский газ Украине по трубе, которая с 1 октября будет пустовать. И предложили цены, которые еще выше, чем те, которые сейчас платит Украина, например Словакии, за виртуальный реверс. Одним словом «процесс пошел» и нашему правительству надо как можно быстрее определяться как будем получать газ в перспективе. Судя по всему, никакой дядя Сэм нам не поможет, не надо иллюзий и самообмана. По сообщению Bloomberg () Венгрия и Россия заключили контракт на 15 лет о поставках газа через Сербию и Австрию. Транзит через Украину исключен. По новому контракту газ пойдет в Венгрию уже 1 октября. Ранее Венгрия получала газ через ГТС Украины. По новому контракту российский газ ей обойдется дешевле, чем в настоящее время. Поэтому венгры в один голос говорят, что нет в этом никакой измены Украине, просто экономическая выгода. И одновременно прошаренные венгры предложили поставлять российский газ Украине по трубе, которая с 1 октября будет пустовать. И предложили цены, которые еще выше, чем те, которые сейчас платит Украина, например Словакии, за виртуальный реверс. Одним словом «процесс пошел» и нашему правительству надо как можно быстрее определяться как будем получать газ в перспективе. Судя по всему, никакой дядя Сэм нам не поможет, не надо иллюзий и самообмана. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15214 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8266 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7448744974507451 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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